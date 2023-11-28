Ünlü yıldızın hastalığına kimse inanmamış... Dayanılmaz ağrılara doktordan 'Sevgili bul geçer' tavsiyesi!

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Güzel yıldızı yıllarca mesleğinden ayrı utan bu sağlık sorunlarının kaynağı 2018’de nihayet belli oldu ve Selma Blair MS hastalığına yakalandığını açıkladı. Aslında hastalığın belirtileri uzun yıllar önce ortaya çıkmış hatta Blair oyunculuğa ara vermek zorunda bile kalmıştı ancak kötü teşhis ancak yıldız oyuncu yılar boyu hastalığıyla mücadele ettikten sonra gelmişti.
MS OLDUĞU GÜNDEN BERİ HER ŞEYİ HAYRANLARIYLA VE DİĞER HASTALARLA PAYLAŞIYOR
Blair bir yandan tedavisini sürdürüyor diğer yandan da bu korkunç süreçte yaşadığı iyi ve kötü deneyimleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya, katıldığı yayınlarda dile getirmeye devam ediyor. Selma Blair, kendisine teşhis konulduğu andan itibaren de MS ile ilgili bilinçlendirme kampanyalarının sözcüsü gibi davranıyor.
“Doktorlar yaşadığım sağlık sorunlarını çok ciddiye almadılar ve ileri tetkikler yapıp hastalığımı teşhis edemediler” diye anlattı Selma Blair o günleri. 2018’de MS hastası olduğunu kendisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurduğundaysa çoktan yürüyebilmek için bir baston kullanmaya mahkum olmuş, hayatına yardım alarak devam etmeye başlamıştı.
Yıldız oyuncu, çocukken bile kronik baş ağrıları olduğunu ve sık sık ateşlendiğini, ancak birçok doktorun onun bu halini fazla "dramatik" ve “abartılı” olarak gördüğü için tedaviyi reddettiğini itiraf etti. Blair MS hastalığı ortaya çıkıp çok şiddetli ağrılar çekmeye başladığında bile yaşadıklarını anlatmakta ve kanıtlamakta çok zorlanmıştı.
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Ünlü oyuncu katıldığı bir yayında çektiği dayanılmaz ağrıları anlattığı bir doktorun kendisine bu durumlar başa çıkması için bir erkek arkadaş bulmasını önerdiğini anlattı. Doktor, Sela Blair’e “Belki de bir erkek arkadaşa ihtiyacınız vardır. Böylece bu ağrılarla daha kolay baş edebilirsiniz” demişti.
Blair bu sözleri duyduğunda donup kaldığını, hiçbir tepki veremeden sadece gözyaşlarına boğulduğunu anlattı: “Sadece ağladım. Sadece ağladım. Duyduklarımı düşünüp tartacak halde değildim. Bu tavsiyeyle ne yapmam gerekiyordu?"
Ünlü oyuncu çektiği acının, hissettiği ağrıların gerçek olduğunu iyi biliyordu. Ama kendini ikna etmeye çalışmıştı yine de. Blair kendi kendine “Sen aşırı hassassın. Senin hiçbir sorunun yok. Kendine gel, seni tembel!” demeye başladığını itiraf etti.
YILLAR BOYU YAŞADIĞI BELİRTİLERİ KİMSE CİDDİYE ALMAMIŞ
Çocukluk yıllarından beri sağlık sorunları yaşayan, kronik baş ağrıları çeken, denge sorunları yaşayan Selma Blair aslında MS semptomlarını teşhisten önceki yıllarda da hep yaşadığını ancak doktorların kendisini bir türlü ciddiye almadığından yakındı. Yıldız oyuncu doktorlarının çoğunun kendisini görmediğini ve ona karşı bir "cinsiyet önyargısı" olduğunu düşünüyor.
"Benim sınıfımda aynı kronik baş ağrısı ve ateş nedeniyle doktora giden bir çocuk oluyordu ve bir hafta içinde ameliyata ve MR'a giriyordu" diyor Sela Blair. Ancak kendisinin de başının ağrımasına, ateşinin çıkmasına, denge sorunları yaşamama ya da bacağının çalışmamasına rağmen ona hiç MR çektirmediklerini ve sadece “abartıyorsun” dediklerini söylüyor.
ÇARESİ OLMAYAN HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE RAHATLADI
Yıldız isim nihayet 46 yaşındayken MS teşhisi almasının bu yüzden kendisini rahatlattığını itiraf ediyor. Selam Blair nihayet doktorların artık tedavi edilmesi gereken bir hastalığı olduğunu anlamış olmalarının üzerinden büyük bir yükü aldığını söylüyor. MS teşehisi aldıktan sonra Blair’in çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorunlarından çoğu da aslında bu zorlu hastalığın en erken belirtileri olduğu ortaya çıkmış.
DOKTORLAR “ÖLMEYE HAZIR OL” DEMİŞTİ
Blair, MS teşhisi aldıktan sonraki 5 yıllık süreçte gördüğü kapsamlı tedavinin ardından hastalığı gerileme evresine girmiş olsa da beyin içindeki ve beyin ile vücut arasındaki bilgi akışını bozarak merkezi sinir sistemini etkileyen bu öngörülemez hastalığın semptomlarını hala yaşıyor.
Ünlü oyuncu yürümek için bastona ihtiyaç duyuyor. Onu güvende tutması ve düşmesine engel olması için de rehber köpeği her an yanında. Yaşadığı zorlu süreç bir belgesele bile konu olan Blair’e doktorları hastalığıyla ilgili kötü haberi verdikten sonra ölümüyle ilgili gerekli hazırlıkları yapması uyarısında bile bulunmuştu…
NEŞESİNİ VE AZMİNİ HİÇ KAYBETMEDİ
Ancak aldığı MS teşhisini sosyal medya aracılığıyla duyuran yıldız oyuncu bütün mücadelesini ve zorlu süreci de aynı şekilde paylaşmaya hem yaşadıklarını belgelemeye hem de kendisi gibi aynı hastalıktan muzdarip olanlara umut vermeye çalışıyor.
Neşesini korumaya, elinden geldiğince mesleğiyle ilgili etkinliklere katılmaya ve hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Selam Blair yıllardır verdiği bu cesur mücadeleyle sayısız derginin kapağında da yer alıyor. Elinde bastonu ve yüzünde gülümsemesiyle…
ARTIK KALBİNİ YENİDEN AŞKA AÇMAYA HAZIR
Glamour dergisinin kapağında yer alan ve özel bir röportaj veren Blair, bir yandan MS hastalığıyla savaşırken son beş yılda aşk hayatına da ara vermişti. Ünlü oyuncu röportajında bunca yıllık aradan sonra yeniden flört etme konusunda artık iyimser hissettiğini açıkladı.
Hastalığına rağmen gösterdiği azim ve her zaman hayatla ve kendi durumuyla barışık olmasıyla tanınan Blair "Aşık olmanın ruhunuza yaptığı şey hafife alınacak bir şey değil. Her şeyi renklendiriyor. Kendime karşı dürüst olursam hâlâ o kişinin bir gün hayatıma gireceğine inanıyorum." diyor.