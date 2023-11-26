Önce oğlunu sonra eşini kaybetti… Geride kalan iki çocuğunu kendi büyüttü: Artık başka bir kadını sevemem!

Güncelleme Tarihi:
Şükran Günü kutlamaları Travolta ailesi için bir başka sevinç daha taşıyordu. Usta aktörün oğlu Ben bu aile tatilinde aynı zamanda 13. yaş gününü de kutladı. John Travolta da bu özel günde 23 yaşındaki kızı ve oğluyla çekilmiş güzel fotoğraflarını paylaştı.
KÜÇÜK OĞLU ARTIK 13 YAŞINDA!
"Doğum günün kutlu olsun benim tatlı Benjamin'im, küçücük bir bebek olduğun günler daha dün gibi ve şimdi 13 yaşındasın!!!" diye yazdı ve oğluna "Seni seviyorum!” diye seslendi. Travolta’nın küçük oğlunun dünyaya geliş hikâyesinin ardındaysa büyük bir trjedi yatıyor…
Ella ve Ben, Travolta'nın Temmuz 2020'de meme kanserinden ölen aktris eşi Kelly Preston ile olan evliliğinden olan çocukları. Çiftin ilk çocukları, Jett adını verdikleri oğulları ise 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar'a yaptıkları bir Noel gezisi sırasında hayatını kaybetmişti.
BÜYÜK BİR ACININ ARDINDAN DÜNYAYA GELMİŞTİ
Otizimli olan ve daha önce de nöbetler geçiren Jett Travolta iki yaşından beri vücuttaki bazı kan damarlarının duvarlarında iltihaplanmaya neden olan Kawasaki hastalığından da mustaripti. Talihsiz genç ailesiyle çıktığı tatilde 16 yaşındayken yine bir nöbet geçirmiş ve kafasını banyo küvetine çarparak ölmüştü.
John Travolta yaşasaydı şimdi 31 yaşında olacak olan oğlunu “Oğlum benim, sana özlemimi anlatacak kelime yok!” diye anıyor. Travolta yıllar önce verdiği bir röportajda oğlu Jett'in ölümünü, "hayatında başına gelen en kötü şey" olarak nitelendirmişti. John Travolta ve eşi Kelly Preston, oğullarının ölümünden sonra zor günler geçirmeye başladı ve evliliklerini ayakta tutabilmek için evlilik danışmanlarından yardım almaya başladılar.
EN KÜÇÜK OĞLU EN BÜYĞK OĞLU ÖLDÜKTEN BİR YIL SONRA DOĞDU
İşte 13 yaşındaki Benjamin Travolta böylelikle dünyaya geldi. John Travolta ve Kelly Preston kaybettikleri oğullarından sonra bir çocuk daha yaparak acılarını hafifletmek istediler. Benjamin, Jett öldükten bir yıl sonra doğdu. John Travolta, yeni doğan çocuğunun büyük kayıplarıyla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söylemişti.
OĞLUNUN ARDINDAN EŞİ DE ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ
Kızları Ella ve küçük oğulları Benjamin, çifti hayata bağlayan yegane şey haline gelmişti. Kelly Preston, Benjamin’i dünyaya getirdiğinde 48 yaşındaydı. Hamilelik haberi onları şaşırttı: Preston durumu öğrendiklerinde kocasının da kendisinin de gözyaşlarını tutamadığını söylemişti.
Ancak kaderin bu aile için hazırladığı acılar bitmedi. 2019 yılında meme kanserine yakalanan Kelly preston bu hastalıkla bir yıl mücadele edebildi. 2020 yılında John Travolta bir dayanılmaz acıyla daha sarsıldı. Preston sadece 57 yaşındaydı ve ömrünün 29 yılını Travolta’yla geçirmişti.
EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA ÇOCUKLARININ YANINDAN HİÇ AYRILMADI
Travolta eşinin kanser olduğunu öğrendiği 2019 yılından beri ortalarda pek görünmedi. Onu sevenler ünlü aktörü yeniden ekranda ya da sinemada izlemek istiyordu ama Travolta hayatını bundan böyle tek bir amaç uğruna yaşayacağına karar vermiş ve kariyerini ikinci plana atmıştı. Annelerinin hastalık süreci ve ölümünün ardından hep çocuklarının yanında kaldı.
Ella ve Benjamin’i bir an bile bırakmayan aktör, onları tek başına büyütmeye devam etti. Travolta sevgili eşi Kelly Preston’ın ölümünün ardından en çok Instagram’da göründü. Bunu da hep çocuklarını paylaşmak, ölen oğlu Jett ve eşi Kelly Preston’ı anmak için yaptı genellikle. Yakın çevresi kimi zaman Travolta’yı hayatına bir başkasını alması için teşvik etti.
"BİR BAŞKA AŞK EN BÜYÜK AŞKINA İHANET OLUR"
Ancak yıldız oyuncu bunu her zaman reddetti. Arkadaşlarının anlattığına göre "John Travolta hâlâ hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evli olduğunu" düşünüyor. Bu durum ölünceye kadar da devam edecek. John Travolta, ölene kadar Kelly Preston’ı sevmeye devam edeceğini ve hayatını ona sadık kalacağını söylüyor. Çünkü yıldız oyuncu ölen eşinin ardından hayatına bir başkasını sokmanın ona ihanet anlamına geleceğini düşünüyor.