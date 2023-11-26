Önce oğlunu sonra eşini kaybetti… Geride kalan iki çocuğunu kendi büyüttü: Artık başka bir kadını sevemem!

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Şükran Günü kutlamaları Travolta ailesi için bir başka sevinç daha taşıyordu. Usta aktörün oğlu Ben bu aile tatilinde aynı zamanda 13. yaş gününü de kutladı. John Travolta da bu özel günde 23 yaşındaki kızı ve oğluyla çekilmiş güzel fotoğraflarını paylaştı. John Travolta oğlu Ben'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla kutladı... Oğluna "Küçücük bir bebek olduğun günler daha dün gibi aklımda diyen ünlü oyuncunun hayatı büyük trajedilerle dolu

KÜÇÜK OĞLU ARTIK 13 YAŞINDA!

"Doğum günün kutlu olsun benim tatlı Benjamin'im, küçücük bir bebek olduğun günler daha dün gibi ve şimdi 13 yaşındasın!!!" diye yazdı ve oğluna "Seni seviyorum!” diye seslendi. Travolta’nın küçük oğlunun dünyaya geliş hikâyesinin ardındaysa büyük bir trjedi yatıyor…

John Travolta ve Kelly Preston'ın ilk çocukları Jett daha 16 yaşındayken trajik şekilde hayatını kaybetmişti... Evlat acısıyla baş edemeyen çift Jett öldükten bir yıl sonra en küçük çocukları Ben'i kucaklarına almıştı

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Ella ve Ben, Travolta'nın Temmuz 2020'de meme kanserinden ölen aktris eşi Kelly Preston ile olan evliliğinden olan çocukları. Çiftin ilk çocukları, Jett adını verdikleri oğulları ise 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar'a yaptıkları bir Noel gezisi sırasında hayatını kaybetmişti.

BÜYÜK BİR ACININ ARDINDAN DÜNYAYA GELMİŞTİ

Otizimli olan ve daha önce de nöbetler geçiren Jett Travolta iki yaşından beri vücuttaki bazı kan damarlarının duvarlarında iltihaplanmaya neden olan Kawasaki hastalığından da mustaripti. Talihsiz genç ailesiyle çıktığı tatilde 16 yaşındayken yine bir nöbet geçirmiş ve kafasını banyo küvetine çarparak ölmüştü.

John Travolta oğlu öldükten sonra yaşadıklarını hayatımın en kötü acısı diye tarif etmişti... Usta aktör yıllar sonra bu kez de sevgili eşini kansere kurban verdi

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John Travolta yaşasaydı şimdi 31 yaşında olacak olan oğlunu “Oğlum benim, sana özlemimi anlatacak kelime yok!” diye anıyor. Travolta yıllar önce verdiği bir röportajda oğlu Jett'in ölümünü, "hayatında başına gelen en kötü şey" olarak nitelendirmişti. John Travolta ve eşi Kelly Preston, oğullarının ölümünden sonra zor günler geçirmeye başladı ve evliliklerini ayakta tutabilmek için evlilik danışmanlarından yardım almaya başladılar.

EN KÜÇÜK OĞLU EN BÜYĞK OĞLU ÖLDÜKTEN BİR YIL SONRA DOĞDU

İşte 13 yaşındaki Benjamin Travolta böylelikle dünyaya geldi. John Travolta ve Kelly Preston kaybettikleri oğullarından sonra bir çocuk daha yaparak acılarını hafifletmek istediler. Benjamin, Jett öldükten bir yıl sonra doğdu. John Travolta, yeni doğan çocuğunun büyük kayıplarıyla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söylemişti.

Kelly Preston oğlu Ben doğduğunda 48 yaşındaydı... Çift kaybettikleri oğullarının acısını bastırmak için yeniden anne baba oldu; buruk da olsa 2 çocuklarıyla mutluluklarını yeniden kurdu

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OĞLUNUN ARDINDAN EŞİ DE ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Kızları Ella ve küçük oğulları Benjamin, çifti hayata bağlayan yegane şey haline gelmişti. Kelly Preston, Benjamin’i dünyaya getirdiğinde 48 yaşındaydı. Hamilelik haberi onları şaşırttı: Preston durumu öğrendiklerinde kocasının da kendisinin de gözyaşlarını tutamadığını söylemişti.

Acı, Travolta ilesinin peşini bırakmadı... Bu kez de Kelly preston 2019'da meme kanserine yakalandı: Ünlü oyuncu 2 yıllık mücadelenin ardından hastalığına yenik düştü... Travolta 3 yıldır büyük bir aşkla bağlı olduğu eşini anmadan gün geçirmiyor

Ancak kaderin bu aile için hazırladığı acılar bitmedi. 2019 yılında meme kanserine yakalanan Kelly preston bu hastalıkla bir yıl mücadele edebildi. 2020 yılında John Travolta bir dayanılmaz acıyla daha sarsıldı. Preston sadece 57 yaşındaydı ve ömrünün 29 yılını Travolta’yla geçirmişti.

Eşini kaybettikten sonra kendini çocuklarına adamaya söz veren John Travolta son 3 yıldır oyunculuk mesleğinden de uzaklaşmıştı: Eşine çocuklarına iyi bakacağına söz veren Travolta onlara annelerinin eksikliğini hissettirmemek için büyük çaba gösterdi

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EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA ÇOCUKLARININ YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Travolta eşinin kanser olduğunu öğrendiği 2019 yılından beri ortalarda pek görünmedi. Onu sevenler ünlü aktörü yeniden ekranda ya da sinemada izlemek istiyordu ama Travolta hayatını bundan böyle tek bir amaç uğruna yaşayacağına karar vermiş ve kariyerini ikinci plana atmıştı. Annelerinin hastalık süreci ve ölümünün ardından hep çocuklarının yanında kaldı.

Ella ve Benjamin’i bir an bile bırakmayan aktör, onları tek başına büyütmeye devam etti. Travolta sevgili eşi Kelly Preston’ın ölümünün ardından en çok Instagram’da göründü. Bunu da hep çocuklarını paylaşmak, ölen oğlu Jett ve eşi Kelly Preston’ı anmak için yaptı genellikle. Yakın çevresi kimi zaman Travolta’yı hayatına bir başkasını alması için teşvik etti.

John Travolta ömrünün 29 yılını birlikte geçirdiği karısı öldükten sonra hayatına kimseyi sokmadı... Kelly Preston'a büyük bir aşkla bağlı olan ünlü oyuncu ona hala aşık olduğunu ve bunun bir ihanet olacağını söylüyor

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"BİR BAŞKA AŞK EN BÜYÜK AŞKINA İHANET OLUR"

Ancak yıldız oyuncu bunu her zaman reddetti. Arkadaşlarının anlattığına göre "John Travolta hâlâ hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evli olduğunu" düşünüyor. Bu durum ölünceye kadar da devam edecek. John Travolta, ölene kadar Kelly Preston’ı sevmeye devam edeceğini ve hayatını ona sadık kalacağını söylüyor. Çünkü yıldız oyuncu ölen eşinin ardından hayatına bir başkasını sokmanın ona ihanet anlamına geleceğini düşünüyor.