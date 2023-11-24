90 yaşındaki yıldız kendinden 32 yaş küçük kocasıyla aşk sarhoşu: Yaş sadece bir sayıdır

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Üstelik 90 yaşında olduğuna inanmak da zor. Hâlâ çalışıyor, üretiyor üstelik sosyal medyayı gençler kadar iyi kullanıp çağı yakalamayı da gayet iyi beceriyor.

2015’te İngiltere’nin adını dünyada başarıyla temsil ettiği ve birçok hayır işine de önayak olduğu için bizzat Kraliçe II. Elizabeth tarafından onur nişanı verilen efsane oyuncu Joan Collins o tarihten beri adının önünde şövalyelik nişanının kadınlar için kullanılan “Dame” sıfatını da taşıyor.

İngiliz yıldız kraliyet nişanı sahibi ve başta Charles olmak üzere kraliyet ailesiyle de sıkı bağları var... Joan Collins ve eşi Percy Gibson Elizabeth'in platin jübilesine katılan seçkin konuklar arasındaydı

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23 Mayıs’ta 90. yaşını kutlayan yıldız, ününün doruğunda olduğu gençlik "İngiltere’nin en güzel kızı”, “Dünyanın en güzel kadını ve “Yaşayan en seksi oyuncu” olarak anılmıştı. Joan Collins, hâlâ gençlere taş çıkaran bir güzelliğe ve forma sahip.

5. EVLİLİĞİNDE GERÇEK MUTLULUĞU BULDU

Bunu da elbette çalışkanlığına ve hiç tükenmeyen enerjisine borçlu. Ancak ünlü oyuncuyu böyle genç, diri ve mutlu tutan şey aslında bir yandan da onun yaşlarındayken birçokları için geçmişte kalan tatlı bir hayal olan aşkı hâlâ iliklerinde hissetmesi.

Tam 5 kez evlenen Joan Collins mutluluğu kendisinden 32 yaş küçük eşi Percy Gibson'da buldu

"Hanedan" yıldızı 2002 yılında 5 numaralı kocası olan yapımcı Percy Gibson ile evlendi. Kendisinden 32 yaş küçük kocasıyla 21 yıldır büyük bir mutluluk yaşayan ve başarılı evliliğini sürdüren Joan Collins sık sık bu büyük yaş farkıyla ilgili konuşuluyor.

Collins kısa bir süre önce 58 yaşındaki Gibson ile olan aşk hikayesini "Vatkaların Ardında: Arkadaşlarıma Anlattığım Masallar" adlı yeni anı kitabında paylaştı. Kitap Collins'in Hollywood'daki onlarca yıllık kariyerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

5. evliliğini 2002'de Percy Gibson'la yapan Joan Collins'in önceki evliliklerinden 3 çocuğu, onlardan da 4 torunu var... Efsane oyuncu 58 yaşındaki kocasıyla arasındaki yaş farklarını hiç umursamıyor ve gerçek aşkı geç de olsa bulduğunu söylüyor

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"PRENSİMİ BULMAK İÇİN ÇOK KURBAĞA ÖPTÜM"

Efsane oyuncu, kitabında Percy Gibson’la yaptığı beşinci ve son evliliği “Prensimi bulmak için pek çok kurbağa öpmek zorunda kaldım” sözleriyle anlatmıştı. Ünlü çift aslında büyük bir aşk yaşamaya başlamadan önce de tanışıyorlardı hatta arkadaştılar.

Joan Collins o yılları "Her şeyden önce, evlenmeden önce çok iyi arkadaştık. Bir oyunda birlikte çalıştık... Birbirimizin arkadaşlığından keyif aldık. Birlikte takıldık” diye anlatıyor. Ertesi yıl tekrar karşılaştıklarında ise artık duyguları yavaş yavaş değişmeye başlamış. Birbirlerine aşk mektupları yazmaya başlamışlar.

Gençlik günlerinin enerjisi ve güzelliğini hâlâ taşıyan efsane yıldız bazen bu enerjinin kocasını yorabildiğini itiraf ediyor

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Ve sonrası 21 yıllık büyük bir aşk hikâyesi… Collins, eşini anlatırken onu hayatına giren diğer erkeklerle kıyaslıyor ve "O gerçekten iyi, nazik, ayakları yere basan bir insan. Birlikte olduğum insanların çoğu - ve hangileri olduğunu belirtmeyeceğim - ya nevrotik, ya biraz dengesiz ya da farklı şeylere bulaşmışlardı" diyor.

YAŞ SADECE BİR SAYIDAN İBARET

Birçokları çiftin 32 yıllık yaş farkını eleştirseler de Collins için bu "sadece bir sayı". Yıldız oyuncu hayatın herhangi bir aşamasında aşkı bulmak için asla çok geç olmadığını söylüyor. "İkimiz de böyle hissediyoruz" diyor Joan Collins ve aynı düşünceleri paylaşmalarının kalıcı birlikteliklerinin ardındaki sırrın bir parçası olduğunu söylüyor.

Joan Collins geçmiş ilişkilerinden ve kocasına duyduğu aşktan bahsederken "Ben prensimi buldum ama onu bulabilmek için çok kurbağa öptüm" diyor

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Collins kitapta Gibson'la olan yaş farkından endişe duymadığını çünkü "hayata ve sunduğu her şeye karşı büyük bir canlılık ve coşkuya sahip olduğun" söylüyor. "Hayata karşı muazzam bir coşkuyla doğmuşum. Annem çocukken hiç yerimde duramadığımı söylerdi. Aynı anda beş farklı şey yapardım” diyerek sonsuz enerjisinin sırrını veren ünlü oyuncu için aslında evliliğin sırrı da burada yatıyor.

Aşk söz konusu olunca yaşlar sadece birer sayıdan ibaret...

3 ÇOCUĞU 4 DE TORUNU VAR

Joan Collins, bu canlı ve coşkulu halleriyle ilgili bir sır da verip "Kocam Percy sık sık onu yıpratabildiğimi itiraf eder!" diye şaka yapıyor. Joan Collins'in ikinci eşi aktör ve şarkıcı Anthony Newley'den iki, üçüncü eşi iş insanı Ron Kass'tan ise bir çocuğu var. "Annelik harika bir şeydi," diyor Collins. "Çocuklarıma çok yakınım. Her zaman konuşuyoruz. Başka türlü olmasını istemezdim."