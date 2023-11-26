Bruce Willis ailesinin gözlerinin önünde eriyip gidiyor… Kızının elini sıkıca tuttu ama belki bunu yaptığını bile unutacak…

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Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Ünlü oyuncunun hastalığı ilerlemeye devam etti ve frontotemporal demansa (FTD) dönüştü.
HASTALIĞI TEŞHİS KONDUKTAN SONRA İLERLEDİ
FTD'nin belirtileri arasında kişilik değişimi, duygusal kararsızlık, konuşmada güçlükler, algı ve hafıza sorunları yer alıyor. Bruce Willis artık hafızasını yavaş yavaş yitirirken bir yandan da dünyadan ve etrafında olup bitenlerden kopuyor.
Geçen ay onu ziyarete giden yakın bir arkadaşı ünlü aktörün artık “hayata bir kapının ardından bakar gibi” olduğunu, yaşam sevincini ve konuşma becerilerini tamamen kaybetmeye başladığını anlatmıştı. Hastalığı ortaya çıktıktan sonra geçen bir buçuk yıllık sürede Bruce Willis’i ailesi bir an bile yalnız bırakmadı.
ESKİ EŞİ VE ŞİMDİKİ EŞİ ONA BAKMAK İÇİN EL ELE VERDİ
Bruce Willis, 2009’dan beri Emma Heming’le evli, çiftin 9 ve 11 yaşında iki kızı var. Willis’in ilk eşi Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı da hastalandığından beri bir an olsun onun etrafından ayrılmıyor. Mücadele etmesi oldukça zor ve üzücü olan bu hastalık usta aktörün geniş ailesini bir araya getirip kenetlenmelerini sağlamış durumda.
Emma Heming bir süre önce verdiği bir röportajda eşinin hastalığını anlatırken hepsinin hayatlarının nasıl altüst olduğundan bahsetmiş, demansla mücadele etmek için tek başına savaşmanın zorluğunu anlatırken bu büyük ailenin nasıl bir araya geldiğini anlatırken “Bu bir aile hastalığı” demişti.
3 YETİŞKİN KIZI BABALARININ ESKİ GÜNLERİNİ ÖZEL FOTOĞRAFLARIYLA ANIYOR
Bruce Willis'in artık hepsi birer yetişkin olan üç kızı 35 yaşındaki Rumer, 32 yaşındaki Scout ve 29 yaşındaki Tallulah da babalarıyla sık sık vakit geçirmeye çalışıyorlar, onu çocukluklarındaki neşeli ve sağlıklı haliyle hatırlamaya ve kalan vakitlerinde güzel anılar biriktirmeye uğraşıyorlar.
Willis’in gözlerinin önünde geçmişini ve bugününü unutmasına, ailesiyle ve en sevdikleriyle bile iletişim kuramayacak hale gelmesi elbette en çok kızlarını perişan ediyor. Sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak hem babalarının son sağlık durumunu anlatan kızları, ona duydukları özlemi ve üzüntülerini de paylaşıyor.
TÜM AİLESİ HEP YANI BAŞINDA
Bruce Willis’in eşi Emma Heming ve iki küçük kızlarını, eşi eşi Demi Moore ve ondan olan üç kızı hiç yalnız bırakmamaya çalışıyor. Özel günler ise bu büyük aile için çok daha büyük bir anlam içeriyor. Her seferinde “belki de son kez” korkusuyla bir araya gelen aile Bruce Willis’in etrafında bir sevgi çemberi oluşturuyor.
Şükran günü için de bir arada olan Willis ve ailesi bir arada neşeli bir aile yemeği yedi ve birlikte zaman geçirdi. Eşi Emma Heming bir aile fotoğrafı paylaşarak "Bu tür bir sevgiyi tanıdığım için minnettarım ve şükrediyorum. Hepinize mutlu Şükran Günleri diliyorum” yazdı. Willis’in ortanca kızı Scout da bu özel günde babasıyla yaşadığı mutlu anları Instagram hesabından paylaştı.
BABALARI HEP YANLARINDA AMA YİNE DE ONU ÖZLÜYORLAR…
Bruce Wllis ve Demi Moore'un 32 yaşındaki kızı, babasının yemek masasında birlikte otururken nazikçe elini tuttuğu bir video paylaştı. Yayınladığı bir başka videoda da Scout Willis arkasında duran babasının sağ eline başını yaslamış, kameraya sevgiyle bakıyordu.
Bruce Willis’in bu anlarda uzaklara dalan gözleri ve sanki neler olduğunu fark etmiyormuş gibi bakan hali ise hayranları üzdü. Bruce Willis’in en büyük kızı Rumer da geçtiğimiz günlerde küçücük bir bebekken yıldız oyuncunun kucağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve “Babamı çok özlüyorum” yazmıştı.
Rumer Willis geçen nisan ayında anne olmuş, Louetta adlı kız bebeğini dünyaya getirerek babasına ilk kez dede olma sevincini tattırmıştı. Rumer, Bruce Willis’in küçük torunuyla ilk fotoğraflarını da Babalar Günü’nde paylaşmıştı.
TORUNUNU İLK KEZ KUCAĞINDA TUTUP DEDELİ SEVİNCİNİ DE TATTI
Babasının torununu kucağında tuttuğu fotoğrafın altında “Yeni ve eski babalara…” sözleriyle yazmaya başladığı mesaja Rumer Willis “Bugün babamı, kızımı kucağında tutarken görmek hayatım boyunca unutamayacağım bir şey oldu. Babamın torununa olan sevgisi öyle saf ve öyle güzel ki. Babacığım, ben de kızım da sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Dünyanın en şapşal, en sevgi dolu ve en havalı babası olduğun için teşekkür ederim. Sen bir kız çocuğunun sahip olmak isteyeceği en harika babasın.” Sözleriyle devam etmişti.
"ONUNLA BİRLİKTEYKEN GÖRDÜĞÜM ŞEY SEVGİ"
29 yaşındaki Tallulah Willis de geçen yaz yaptığı itirafta aslında babasının sağlığıyla ilgili ters giden bir şeyler olduğunu aslında fark ettiğini ancak bunu basit bir kapris zannettiğini söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir yayında da Tallulah, babasının kendisini ve kardeşlerini hâlâ tanıdığını söylemiş ve duygusal bir şekilde "Onunla birlikteyken gördüğüm şey sevgi. Ve o benim babam ve beni seviyor. Babam olduğunu ve beni sevdiğini ona bakarken görebiliyorum” diyerek ünlü oyuncunun demans hastalığına rağmen yakın çevresiyle hâlâ sevgi dolu bir ilişki sürdürdüğünün ipuçlarını vermişti.