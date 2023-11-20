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Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi

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#Bruce Willis#Afazi#Frontotemporal Demans
Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 16:45

Geçen yıl ailesi tarafından söz yitimi olarak da adlandırılan afazi hastalığına yakalandığı duyurulan Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis, oyunculuk kariyerini sonlandırmış ve emekli olmuştu. Usta oyuncuya bu zorlu süreçte geniş ailesi kol kanat gelmeye devam ederken Willis’le ilgili üzücü haberler gelmeye devam etti.

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Willis'in hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan afazi hastalığına yakalandığı ortaya çıktıktan birkaç ay sonra, bu yılın mart ayında da bu kez Frontotemporal demansa (FTD) yakalandığı açıklandı. Genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan hastalığın bilinen bir tedavisi yok.

Yaygın semptomları davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulma olan FDT ve afazi hastalığının bir araya gelmesi yüzünden Bruce Willis’in sağlık durumu giderek bozuldu.

Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi
Bruce Willis'ten son bir yıldır gelen haberler sadece ailesini değil dünya çapındaki hayranlarını da yıktı

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Hastalık teşhisi ortaya çıktığından beri eşinin yanından bir an bile ayrılmadan ona bakan vefakar eşi Emma Heming geçtiğimiz aylarda Bruce Willis’in hastalığının farkında bile olmadığından şüphelendiğini söylemişti.

Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi
Willis uzun bir aradan sonra Los Angeles'ta, arabasının ön koltuğunda ailesi tarafından gezdirilirken görüntülendi

Emma Heming ve 9 ve 11 yaşındaki iki kızıyla birlikte eski eşi Demi Moore ve ondandoğan 3 yetişkin kızının da etrafında sevgi çemberi oluşturduğu Bruce Willis artık akan giden yaşamın kıyısında bir hayat sürüyor. Bir zamanlar film setlerinin ve kırmızı halıların yıldızı olan Willis artık evinde ailesiyle birlikte zaman geçirirken hastalığının semptomları azaltılmaya çalışılıyor.

Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi
Bruce Willis'in eşi Emma Heming birkaç ay önce gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada onun hastalığının farkında bile olmayabileceğini söylemişti

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Çünkü ne yazık ki Willis’in hastalığının günümüzde bilinen bir tedavisi yok. Usta aktör hafta sonu uzun zaman sonra ilk kez Los Angeles’ta görüntülendi. Siyah bir cipin önkoltuğunda oturan, üzerinde kapüşonlu siyah bir sweatshirt olan Willis meraklı ve biraz da neler olup bittiğini anlamaya çalışan gözlerle camdan etrafı izliyordu.

Bruce Willis’i dünya çapında şöhrete kavuşturan Mavi Ay dizisinin yaratıcı ve yakın dostu Glenn Gordon Caron, geçtiğimiz ay yıldız oyuncuyu ziyaret etmişti. Willis’in son durumunu anlatan Caron onun giderek “yaşama sevincini” ve dil becerilerini kaybettiğini söylemişti.

Demansla boğuşan Bruce Willis uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi
Geniş ailesi ve sevdiklerinin sarıp sarmaladığı efsane aktör hastalık süreci ilerledikçe sözlü iletişim yeteneklerini kaybetmeye devam ediyor

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Onu “Hayata sanki görünmeyen bir kapının ardından bakıyor” diye tarif ettiği Bruce Willis’in kendisini gördükten birkaç dakika sonra tanıyabildiğini, bunu söyleyemese de bakışlarından bunun anlaşıldığını anlatmıştı. Caron’ın ardından Willis’in Demi Moore’dan olan kızı 29 yaşındaki Tallulah Willis de babasıyla çekilmiş sevgi dolu fotoğraflarını paylaşmış ve “Konuşamasak da babamın gözlerinde beni sevdiğini görebiliyorum” demişti.

Gözden KaçmasınDemansa yakalan Bruce Willis’in kızı, babasının son durumunu anlattı: Konuşamasak da beni sevdiğini görebiliyorumDemansa yakalan Bruce Willis’in kızı, babasının son durumunu anlattı: Konuşamasak da beni sevdiğini görebiliyorumHaberi görüntüle
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#Bruce Willis#Afazi#Frontotemporal Demans

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