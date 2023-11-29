Ünlü oyuncunun anlaşmalı evlilik yaptığı söylenmişti... Bunun adı gerçek aşk!

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İri mavi gözleri ve çapkın gülüşüyle bir dönemin romantik komedilerinin en büyük yıldızı olan Hugh Grant, oyunculuk kariyerinde elde ettiği bütün başarıya rağmen yıllar boyunca hep Elizabeth Hurley’le yaşadığı aşkla ve adının karıştığı büyük skandalla anılmıştı.

Hugh Grant denince hâlâ akla Elizabeth Hurley'le yaşadığı 13 yıllık büyük aşk ve bu aşk bittikten sonra baki kalan dostlukları geliyor

Hurley ilişkisinin son dönemlerinde Hollywood’a açılan Hugh Grant, 195’te bir hayat kadınıyla otomobilde yakalandı. Fuhuş yüzünden ceza alan ve bir de sabıka fotoğrafı çektirmek zorunda kalan ünlü oyuncu uzun yıllar boyu bu fotoğrafla ve olayın yarattığı büyük skandalla anılmıştı. Tam da büyük umutlarla Hollywood'a yelken açan Hugh Grant, Los Angeles'ta arabasında bir hayat kadınıyla fuhuş yaparken yakalanıp ceza almıştı... O gün çekilen bu sabıka fotoürafı ünlü yıldızın peşini yıllarca bırakmadı

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BÜYÜK AŞK VE BÜYÜK SKANDAL HİÇ UNUTULMADI

Bu olay yıllarca peşini bırakmayan usta oyuncu yıllar içinde artık romantik komedilerde oynamak için yaşının geçtiğini söyleyip farklı türlerde filmlerde rol almaya devam etti. O zor günlerde artık ayrılmış olsalar da ona destek olan büyük aşkı Elizabeth Hurley’le de hep dost kaldı.

Grant, 20212’de hayatına giren İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein'la birlikte giderek duruldu ve artık hayatında yeni bir sayfa açtı. Çiftin oğlu o yıl doğdu. Grant ve Eberstein’ın 2015 ve 2018’de birer de kızları oldu. Çift üçüncü çocukları doğduktan kısa bir süre sonra da evlendi.

KIRMIZI HALIDA AŞK TAZELEDİLER

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Hugh Grant ve eşi Anna Eberstein, ünlü oyuncunun başrollerinden birini canlandırdığı Wonka filminin dünya prömiyerinde kırmızı halıda boy gösterdi. Birlikte verdikleri pozlarla hem şıklıklarını hem de aşklarını sergileyen ünlü çift bir yandan da haklarındaki dedikoduları savuşturdular.

Hugh Grant ve eşi Anna Eberstein, dün akşamki Wonka galasında kırmızı halıda aşk tazelediler

Peki nedir bu dedikodular derseniz gelin biraz zamanda geri gidelim. Bu yılın başlarında Hugh Grant, eşi Anna ile sadece 'pasaport nedenleriyle' evlendiği, bunun aşk değil anlaşmalı bir evlilik olduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabından itiraz etmişti. Bu söylentilerin çıkmasına sebep olansa 2020’de çift hakkında yazılmış bir makaleydi.

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“EVLİLİK SAÇMA” DEYİP EVLENİNCE…

Uzun yıllar boyunca evlenmeye yanaşmayan Hugh Grant 2012’den beri birlikte olduğu ve 2018’de evlendiği eşiyle ilgili konuşurken “Anna da ben de evliliğin oldukça saçma bir sosyal yapı olduğuna inanıyoruz” demişti.

Çift 2012'den beri birlikte, üç çocukları ve mutlu bir evlilikleri var ama yine de söylentilerle gündeme geliyorlar

Hugh Grant, İsveçli olan eşiyle üç çocukları olmasına rağmen evlenmeden önce seyahat ederken pasaport ve ülkeye giriş çıkış nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatmıştı. “Pasaportu olan herkes buraya, diğerleri de şuraya” diyorlardı diyen Hugh Grant, kendisi üç çocuğuyla bir yerde beklerken Anna Eberstein'ı zorluk yaşarken görmekten hoşlanmadığını itiraf etmişti. Grant ve eşi Anna Eberstein'a zaman zaman Londra sokaklarında böyle öpüşüp koklaşırken rastlamak mümkün...

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TARTIŞMALARA SOSYAL MEDYADAN NOKTA KOYMUŞTU

Bu tartışmaların, üç çocuğun ve 6 yıllık bir ilişkinin ardından evlenen çift hakkında aslında bu evliliğin anlaşmalı ve “mecburen” yapılmış bir evlilik olduğu söylentileri tam da bu yüzden ortaya atılmaya başlamıştı. Zaten eşiyle her an mutluluk pozları veren ve oldukça aşık görünen ünlü aktör de en sonunda sosyal medyadan isyan edip bu tartışmayı noktalamıştı.





2 AYRI KADINDAN 5 ÇOCUĞU OLDU

Perdede her göründüğünde adı aşkla ve romantizmle anılan bu adam 13 yıl boyunca aşk yaşadığı Elizabeth Hurley’den 2000’de ayrılmıştı. Uzun yıllar da ciddi bir ilişkisi olmadı. 2011’de ise Londra’da bir Çin lokantasında çalışan Hong Konglu Tinglan Hong’dan bir kızı oldu. Bu gizli ilişki ancak hamilelik ve doğum haberiyle gündeme gelince ve basının çok ilgisini çekince peşine gazeteciler takılan ünlü aktör kızının doğumu için hastaneye bile yetişemedi.

Yıldız oyuncu ve Anna Eberstein 2018'de evlenirlerken kucaklarında küçük kızları da vardı

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Hugh Grant’in hayatına 2012’de bu kez de İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein girdi. Ve küçük çaplı bir skandal daha yaşandı. Hugh Grant ve Anna Eberstein’in oğlu John Mungo Grant Eylül 2012’de doğdu. Ancak Tinglan Hong ve Anna Eberstein’in hamileliklerinin arasında sadece birkaç ay olduğu ortaya çıktı.

BİR SKANDAL DAHA… AMA BU KEZ KOLAYCA SIYRILDI

Hugh Grant’in ilk çocuğunun annesi olan Tinglan Hong’dan bir oğlu daha olmuştu. Hem de iki kadın 3 ay arayla doğum yaptılar. Yani Grant, Anna Eberstein’dan çocuğu olduğu ilişkisini yaşarken eski sevgilisi Tinglan Hong’u da hamile bırakmıştı. Ancak Anna Eberstein’ın Hugh Grant’in çocuğunu doğurduğu bir yıl daha ortaya çıkmadı.

Geçmiş ilişkileri kadar evliliği de gündemdne düşmeyen Hugh Grant'ın iki ayrı kadından toplamda 5 çocuğu oldu... Usta aktörün çocuklarının doğum hikâyeleri de aslında ufak çaplı bir skandal barındıyor...

Çift doğumu 1 yıl sonra, bebeğin doğum sertifikasını aldıklarında açıkladılar ve yaşananlar konuşulmadan unutuldu. 1 yıl içinde üç çocuklu bir adama dönüşen Hugh Grant babalığa kolayca alıştı. Ancak sürekli olarak evlilikle arasının hiç iyi olmadığını ve asla evlenmeyi düşünmediğini söyleyip durdu. Belki de bu sahte, anlaşmalı evlilik söylentilerinin ardında yıldız oyuncunun yıllardır üstüne basarak söylediği şey vardır kim bilir…