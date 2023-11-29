58 yaşındaki ünlü model yine yarı çıplak poz verdi: Saklayacak bir şeyim yok ki!

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Çek süper model Paulina Porizkova, ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyayı en etkin kullanan isimlerden biri. Ve aynı zamanda ilerleyen yaşına rağmen onu dünyanın en büyük süper modellerinden biri yapmış olan güzelliğini de hâlâ koruyor.

Üstelik Paulina Porizkova, uzunca bir süredir sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla gösteri dünyasının genç yıldızlarını da alt etmiş durumda. Özel hayatının detaylarını, makyajsız pozlarını ve üzüntülü olduğu günlerde ağlarken çektiği selfie’leri paylaşan ünlü model artık podyumlarda yürümese de her zaman gündemde kalıyor. 60 yaşına merdiven dayayan ünlü model hâlâ genç meslektaşlarını kıskandıracak kadar güzel ve formda

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YENİ YAŞINI DA ÇIPLAK POZLA KUTLAMIŞTI

58 yaşına girerken kutlama fotoğrafı olarak evinin koltuğunda uzandığı yarı çıplak bir poz veren Porizkova, takipçilerinden hayranlık mesajları kadar yoğun eleştiriler de almıştı. Kimileri onu bu cesaret için kutlarken birçok hayranı da ona sürekli bu tür pozlar vermesinin yaşına yakışmadığını yazmıştı.

Paulina Porizkova, en mutlu olduğu anları da güçsüz düşüp ağladığı zamanları da sosyal medyadan paylaşıyor... Ünlü model sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da çıplak kalarak güçlendiğini söylüyor

Yıldız isim tüm bu eleştirilere kulak tıkayıp bu kez de Elle dergisinin ülkesi Çekya’da yayınlanan sayısının kapağında yer aldı. Hem de göğüslerini kaplayan gümüş boyadan başka bir şey olmadan üstsüz bir pozla! Çıplak olduğunda kendini güçlü hissettiğini iddia eden ünlü model bu pozun kendisi için çok özel olduğunu belirtip bir de açıklama yaptı. 58 yaşında dergi kapağı olmak aktif olarak çalışan ünlüler için bile zor iş... Porizkova ise ses getiren sözleri ve pozlarıyla bunu hâlâ başarabiliyor

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"SOYUNMAYI KENDİM SEÇERSEM GÜÇLÜYÜM"

Verdiği pozun aslında çıplaklıkla ilgisi olmadığı söyleyen Porizkova bunu "Kendi başına çıplaklık değil, kendimi olduğum gibi gösterebilme yeteneği" diye tanımladı. "Ne benim ne de bir başkasının çıplak bedeninden hiçbir zaman utanmak zorunda bırakılmadım" diye konuşan ünlü model "Bu yüzden belki de soyunmak benim seçimim olduğu sürece, bu beni güçlü hissettiriyor” dedi.

Verdiği cesur pozlar çok konuşulan Porizkova "Saklayacak bir şeyim yok" diyor ve verdiği pozların onu güçlendirdiğini söylüyor

Porizkova, bu yılın başından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Jeff Greenstein'ın da fotoğraf çekiminde kendisine destek olduğunu ve bu yüzden ona hayranlığının arttığını itiraf etti. Ünlü model birkaç ay önce verdiği bir röportajda yaşına uygun bekar erkekler bulmakta zorlandığını bu yüzden de randevu ve flört denemelerinin genelde başarısızlıkla sonuçlandığını anlatmıştı.

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YENİ AŞKI BULUNCA FLÖRT UYGULAMALARINA VEDA ETTİLER

Bir senarist ve yapımcı olan Jeff Greenstein’la yelken açtığı aşkı birkaç saklayan Paulina Porizkova, mayıs ayında sevgilisiyle Paris’te öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyurmuştu. Taze aşıklar bu aşk ilanından sonra telefonlarından flört uygulamalarını sildiklerini gösteren bir fotoğraf da paylaşıp ilişkilerinin ciddiyete ilerlediğini göstermişti.

Paulina Porizkova, bir süredir birlikte olduğu Jeff Greenstein’la bir flört uygulamasından tanışmıştı... Taze aşıklar birbirlerini bulunca uygulamayı telefonlarından sildiler

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Bugünlerde cesur, mutlu, kendinden emin ve oldukça aşık görünen Paulina Porizkova, yıllar boyunca bir film senaryosunu aratmayan evliliğiyle gündemde kalmıştı. Paulina Porizkova, 15 yaşında fotoğrafçılara poz vermeye başladığında onun için hem şöhret kapıları aralanmıştı ancak sektörün acımasızlığına da çok maruz kalacaktı. Çocuk yaşta başladığı modellik kariyerinde tacize de uğradı, kendini tüketecek kadar çok çalıştığı da oldu. Paulina Porizkova ve Ric Ocasek 30 yıl boyunca dillere destan bir aşk ve evlilik yaşadılar... Ancak bu ilişkinin dışarı yansımayan kâbus gibi detaylarını Porizkova, Ocasek hayatını kaybettikten sonra anlattı

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30 YIL SÜREN AŞK HEM EN BÜYÜK MUTLULUK HEM EN BÜYÜK KÂBUSTU

Paulina Porizkova, The Cars grubunun efsanevi solisti Ric Ocasek ile tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. O yıllarda yeni yeni ünlenen bir model olan gen kadın grubunun 1984 tarihli Drive adlı şarkısının çok sevilen klibinde rol almıştı. Sette başlayan bu hikâye büyük bir aşka dönüştü. Evlendiklerinde Paulina Porizkova 24, Ocasek ise 45 yaşındaydı…

Döneminin en güzel kadınlarından ve en başarılı modellerinden olan Paulina Porizkova, uzun yıllar kıskançlık, baskı ve kavgalarla dolu bir evliliğin içinde hapsolmuştu

Kendisinden yaşça büyük bu rock yıldızına gözü hiçbir şey görmeyecek şekilde aşık olan Porizkova, evliliği boyunca çok acı çekse de her şeyi kalbine gömüp evliliğini sürdürdü. Boşanmış olmalarına rağmen son nefesini verirken bile Ric Ocasek’in yanında olan güzel yıldız, yaşadıklarını ancak yıllar sonra açık yüreklilikle itiraf edecekti. “Onun beni gerçekten sevmediğini, sadece bana ‘takıntılı’ olduğunu anlamam uzun sürdü” demişti 58 yaşındaki ünlü model. Ünlü model hayatını ve kariyerini yazdığı "Filtresiz" adlı kitapta anlattı

KOCASININ KISKANÇLIĞI HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRDİ

Ric Ocasek, deyim yerindeyse, evliliğin cicim ayları geçtikten sonra kıskanç ve baskıcı bir kişiliğe büründü ve hayatı karısına zindan etti. Paulina Porizkova’ya gelen iş tekliflerine müdahale ediyor, onu kimi zaman podyumda yürütmüyor ve iş ilişkileri yüzünden görüşmek durumunda kaldığı erkekleri kıskanarak sürekli kavga çıkarıyordu.

Ric Ocasek ve Porizkova, ancak 2017'de, 30 yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtılar. Ancak Ric Ocasek, çiftin boşanması tamamlanamadan hayatını kaybetti. “Ona olan aşkımı her şeyin önüne koymuştum. Ric’le olabilmek benim için işimden bile önemliydi. Yaşadıklarımı hazmetmem ve sonunda ondan kopmam çok zor oldu” diye anlatıyordu evliliğini.





ÖLÜRKEN BİLE YANINDA OLUP ELİNİ BIRAKMAMIŞTI

Eski eşinin sağlığı bozulunca onunla yeniden aynı eve taşınan ve geçirdiği kalp ameliyatının ardından 2019 yılının eylül ayında son nefesini verirken de ünlü müzisyenin yanında yine Porizkova vardı. “Ölüm bizi ayırana kadar” sözünün gerçek hayattaki karşılığı haline gelen vefalı isim Ric Ocasek’in ölümünün ardından bir süre kendine gelemdi, mali krizler yaşadı ve gönlünü de aşka kapattı.