41 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar: Evlenseydik onu çoktan boşamış olurdum

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Ancak gösteri dünyasında bir çift var ki hem kurdukları mutlu yuva, birlikte büyüttükleri çocukları ve torunlarıyla hem de hiç azalmayan aşklarıyla her zaman parmakla gösteriliyorlar.

SETTE BAŞLAYAN AŞK 41 YILDIR SÖNMEDİ

Hollywood’un iki dev ismi Goldie Hawn ve Kurt Russell tam 41 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Üstelik Goldie Hawn 78 Kurt Russell da 72 yaşına gelmiş olsa da hâlâ taze birer aşık gibi mutlular ve birbirlerine bakarken gözlerinin içi gülüyor.

Onların ilişkisi de birçok Hollywood ünlüsü gibi birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde başlamıştı

Birlikte 4 çocuk büyüten, 8 de torunu olan ünlü çift artık Los Angeles’ta emeklilik günlerinin tadını çıkarıyor, sık sık da güneşli Avrupa sahillerine gidip birlikte tatil yapıyor.

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41 YIL, 4 ÇOCUK, 8 TORUN...

Goldie Hawn’ın eski eşi Bill Hudson'dan Kate adında bir kızı ve Oliver adında bir oğlu var. Kurt Russell ise eski eşi Season Hubley'den Boston adında bir çocuk sahibi olmuştu.

Goldie Hawn ve Kurt Russell birbirlerinin başka ilişkilerinden doğan çocuklarını da sevgi dolu bir yuvada birlikte büyüttü, 8 de torun sahibi oldu

Çiftin 41 yıllık ilişkilerinden bir de Wyatt adında oğulları var. Kariyerlerinin hemen başında, gençlik yıllarında sette başlayan aşklarını yıllar içinde büyüyen çift, başkalarından doğan çocuklarını da büyük bir sevgiyle aynı yuvada büyütüp torun bakan tatlı birer büyükanne ve büyükbabaya dönüştüler.

Buraya kadar okuyunca Hawn ve Russell’ın uzun yıllar önce nikah masasına oturduğu günden de bahsedeceğimizi düşünmüş olabilirsiniz…

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HİÇ EVLENMEDİLER

Oysa bu herkesin aşklarına, sadakatlerine ve mutluluklarına hayran olduğu ünlü çift hiç evlenmedi. Evlenmeyi akıllarına bile getirmedi desek yeridir. En azından kendileri böyle söylüyor.

Ve bunca yıldır devam eden mutlu aşklarının sırrının da bu olduğunu düşünüyorlar. Hatta Goldie Hawn’ın verdiği son röportaja göre eğer evlenmiş olsalardı şimdiye çoktan boşanmış da olacaklardı…

Hawn, evli olsalardı Kurt Russell’a olan aşkının 'muhtemelen sürmeyeceğini' söylüyor…

İkili geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde birlikte 41. yıllarını kutladılar ve Hawn ilişkilerinin neden ve nasıl o imzayı atmadan daha mutlu şekilde yürüdüğünü anlattı.

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"BEN KAFESTE KUŞUM, KAFESİN KAPISINI KAPATIRSANIZ YAŞAYAMAM"

İnsanların birbiriyle fazla kaynaştığı zaman, bir başkasının her şeyiyle ilgilenmeye başladığı zaman saygı ve sevgiyi giderek ve aslında farkına bile varmadan kaybettiğini söyleyen güzel yıldız “Eğer bir kafesteysem ve ben bir kuşsam ve kapıyı açık bırakırsanız, muhtemelen asla dışarı uçamam" diyor.

Ünlü çift aşk, mutluluk, sadakat ve fedakarlık için mutlaka evliliğin şart olmadığını en büyük örneklerinden biri oldular

Ve "Eğer kafesin kapısını kapatırsanız tüylerim yok olur ve artık bir kuşa benzemem. Ve hayatta kalamam" diye de ekliyor… Goldie Hawn eğer Kurt Russell’la evlenmiş olsalar bunun yaratacağı şartlar yüzünden boşanmış olacaklarını düşünüyor.

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“Her sabah onun yanında uyandığım için mutlu oluyorum ve bu benim için yeterli” diyen Goldie Hawn bu uzun ömürlü ilişkinin sırrının biriyle sadece evli olduğu için onunla birlikte olmak değil, onu seçtiği için onunla olmak olduğunu söylüyor

"EVLENSEK BOŞANIRDIK"

Kurt Russell için "Onu ben seçtim. Bu adamı seviyorum" diye başlayan her gününün güzel geçtiğini ve bunun kendi seçimi olduğu için onu mutlu ettiğini söyleyen Goldie Hawn’a usta aktör de katılıyor.

Russell ilişkilerinin ilk dönemlerinde insanların kendilerine sürekli olarak ne zaman evleneceklerini ya da neden hâlâ evlenmediklerini sorduğunu söylüyor. Yıldız oyuncunun buna cevabı ise “’Bu neden kimsenin umurunda olsun ki' diyorduk. Çocuklarımıza bunu önemseyip önemsemediklerini sorduk. Onlar umursamadı. Biz de umursamadık" şeklinde.

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"BAŞKA ERKEKLERE DE BAKTIM AMA ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Goldie Hawn bu yaşına kadar karşısına çıkan tüm erkeklere baktığını, hiçbirinin Kurt Russell’la boy ölçüşemediğini de söylüyor. Bu yüzden de ömrünün neredeyse yarısını onunla geçirdiği için çok mutlu olduğunu ekliyor.

Çiftin kızları Kate Hudson da anne babası gibi Hollywood yıldızı oldu