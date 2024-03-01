Hayalindeki gelinliği tanışır tanışmaz diktirmek istemiş: Onun kocam olacağını iki haftada anladım

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Tüm bu temaşaya rağmen aslında yapılan düğün az konuğun katıldığı, samimi ve aile arasında bir törendi.

Gelin, Hollywood’un en sevilen yüzlerinden Andie MacDowell’ın güzeller güzeli kızı Margaret Qualley, damat ise müzisyen Jack Antonoff’tu.

DÜĞÜNLERİNE ÜNLÜ YAĞDI

Jack Antonoff, Taylor Swift ve Lana Del Ray gibi müzik yıldızlarının da söz yazarı ve bestecisi olduğu için çiftin düğününe adeta ünlü yağmıştı.

Bu dillere destan düğünün üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti. Taze evlilere göre hayatlarında çok bir değişiklik yok.

Margaret Qualley'nin sadece ama şık gelinliği çok beğenilmişti... Anlaşılan güzel yıldız evleneceğinden emin olduğu için tüm planlarını zaten epey önceden yapmış

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Margaret Qualley, karı – koca olarak hayatlarına alıştıklarını ve New York’un kalabalığından kaçıp New Jersey'e taşındıklarını söylüyor.

Hayatın daha yavaş temposunun tadını çıkardıklarını belirten yıldız oyuncu "Sanırım başından beri evli bir çift gibi hareket ediyoruz, bu hayatımızda yüzden köklü bir değişiklik olmadı, ama evliliğin verdiği güvenlik hissini gerçekten seviyorum" diyor.

29 yaşındaki Qualley, Jack Antonoff’la ailelerini büyütmeyi ve çocuk planı yaptıklarını daha önce de açıklamıştı. Yıldız oyuncunun bu kararı çabucak almasında şaşılacak bir şey yok gibi görünüyor.

DAHA TANIŞIR TANIŞMAZ ONUNLA EVLENECEĞİNİ ANLAMIŞ

Çünkü verdiği son röportaja bakılırsa Margaret Qualley, Jack Antonoff’la tanıştıktan hemen sonra onunla evleneceğini zaten anlamış…

Çiftin ilişkisi 2021 yazında başladı, 2022'de de nişanlandılar. Jack Antonoff daha önce Lena Dunham ve Carlotta Kohl gibi isimlerle birlikte olmuş, Margaret Qualley’nin ismiyse daha önce Pete Davidson ve Shia LaBeouf ile anılmıştı.

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Qualley, ünlü müzisyenin aradığı kişi olduğunu hemen anladığını itiraf etti. Elle dergisine verdiği röportajda "Jack'le muhtemelen iki hafta önce tanışmıştım ama o anda sırılsıklam aşık olmuştum" diyen ünlü oyuncu onunla evleneceğine 2 hafta içinde çoktan karar vermişti.

Hatta buna o kadar emindi ki Chanel'in kreatif direktörü Virginie Viard'a, daha düğününe 2 yıl varken hayalindeki gelinliği dikip dikemeyeceğini bile sormuştu.

"İKİ YIL SONRA EVLENECEĞİM, GELİNLİĞİMİ DİKER MİSİN?"

Margaret Qualley, sade ama çarpıcı gelinliği için “Sanırım evleneceğim adamla yeni tanıştım Virginie, eğer haklıysam gelinliğimi diker misin? Bana iki yıl ver...” demişti.

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Çift neredeyse tam iki yıl sonra New Jersey'de yıldızlarla dolu bir törenle "Evet" dedi ve gelin elbette 2 yıl önceden hayalini kurduğu Chanel'in halter yakalı gelinliğini ve ayağına da bale pabuçlarını giymişti…

Taylor Swift ve Lana Del Rey gibi A-list konukları nedeniyle düğünlerini çevreleyen tantanaya rağmen Qualley, o günün hayal ettiği her şey olduğunu söyledi.

Taylor Swift ve Lana Del Rey gibi konukların katıldığı düğün çok ses getirmişti ancak Margaret Qualley her şeyi hayallerindeki gibi gerçekleştiğini söylüyor

DÜĞÜN GÜNÜNÜ HAYAL EDEN KÜÇÜK KIZ BÜYÜDÜ

"Kız kardeşimle yürüyüşe çıktığımızda düğünlerimizi ya da kocalarımızın nasıl olacağını hayal eden o kız gibiydim" diyen yıldız oyuncu düğününün "tatlı, özel ve hayatının en büyülü günü" olduğunu belirtti.

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Aslında böyle bir düğünün hayalini hep kurmuş ama Jack Antonoff’la tanışana kadar büyük bir düğünü de hiç istememişti: “Jack olmasaydı bu kadar büyük bir düğün yapacağımı sanmıyorum. Onun için büyük olmasını istedim. Jack'in büyük bir düğüne ihtiyacı var gibiydi. Ve bu daha eğlenceli olur gibi geldi" diyor Qualley.