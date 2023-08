Yıldız oyuncu ve müzisyen sevgilisi evlendi… Polisler sokakları kapattı: Düğünün ünlü konuklarına özel koruma!

Haberin Devamı

Normalde pek rastlanmayacak bu özel önlemlerin sebebiyse Long Beach’in Hollywood’un ve gösteri dünyasının en ünlü isimleriyle dolup taşmış olmasıydı. Once Upon A Time In Hollywood filmiyle büyük çıkış yakalayan son dönemin en başarılı genç yıldızlarından Margaret Qualley ve müzisyen sevgilisi Jack Antonoff’un düğününe ünlü yağdı.

New York'un Long Beach bölgesindeki düğün hem dünyanın en ünlü yıldızlarını hem de onları korumak ve hayranların sokakları doldurmasını önlemek için çok sayıda polis ve güvenlik görevlisini bölgeye topladı: Lana Del Rey, etrafta toplanan kalabalığa gülümseyip poz verirken ünlü oyuncu Blake Lively çabucak içeri kaçmayı tercih etti

Hollywood’un en sevilen yıldızlarından Andie MacDowell’ın kızı olan 28 yaşındaki Margaret Qualley de annesi gibi oyunculuğu seçmiş, bakmaya doyulmayan güzelliği ve yeteneğiyle son yılların yükselen yıldızlarından biri haline gelmişti. 39 yaşındaki Jack Antonoff ise ünlü rock grubu Bleachers’ın solisti. Ancak Jack Antonoff asıl ününü müzik dünyasının en büyük yıldızlarının şarkılarını yapan ve aynı zamanda da prodüktörlüğünü üslenen isim olarak kazandı.

Hollywood’un son yıllardaki yükselen yıldızlarından ve tüm ünlü yönetmenlerin birlikte çalışmak için can attığı oyunculardan olan Margaret Qualley düğününde doğallıktan yanaydı ve gelinlik yerine sade, beyaz elbiseler giymeyi tercih etti

Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Florence and the Machine ve Lana Del Rey gibi dünya yıldızları için şarkılar yazan ve besteleyen ünlü müzisyen Taylor Swift’in rekorlar kıran albümlerinin prodüktörü olarak da Grammy dahil sayısız ödülün sahibi. Biri Hollywood’un biri de müzik dünyasının en ünlü isimlerinden olan çiftin düğününe de haliyle hem sinema hem de sahne dünyasının yıldızları akın etti.

Düğün konukları arasındaki Taylor Swift hem öze güvenliklerle korundu hem de hayranları bölgeye akın edip sıkıntı yaratmasın diye polis memurları bölgedeki sokakları kapattı

Düğüne Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Lana Del Rey, Cara Delevingne ve Black Lively gibi ünlü isimler katıldı. Şehrin en turistik bölgelerinden birinde yapılan düğüne gelen konuklar bu kadar ünlü olunca da yaşanacak hayran akınından korunmak için çok sayıda özel güvenlik görevlisi etrafta kuş uçurtmadı.

Margaret Qualley'nin annesi, Hollywood’un efsane ismi Andie MacDowell da kızının düğününe rahat bir elbise ve ayağında sandaletleriyle katıldı

Düğünde alınan önlemlerin büyük bir kısmı ünlü şarkıcı Taylor Swift içindi. Dünyanın en başarılı ve en çok kazanan şarkıcılarından biri olan Taylor Swift, uzun yıllardır birlikte çalıştığı söz yazarı ve prodüktör arkadaşı Jack Antonoff ve eşi Margaret Qualley’yi bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Ancak gittiği her yer sayısız hayranının akınına uğrayan yıldız şarkıcı için polisler de hemen devreye girdi ve etraftaki sokaklar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Gelin ve damat tüm gün ve düğün sonrası verilen partide oldukça neşeli ve mutlu görünüyordu: Margaret Qualley, düğün töreninin ardından verilen parti için bir elbise değişikliği yaptı ancak yine rahat bir elbise seçti

Güzelliğiyle göz kamaştıran Margaret Qualley’nin düğünündeki sadeliği ve rahatlığı da dikkat çekti. Düğün töreni için gelinlik yerine boyundan bağlamalı sade beyaz bir elbise giyen yıldız oyuncu ayağına da topuksuz, sade balerin ayakkabısına benzeyen ayakkabılar giymişti. Saçlarını da açık bırakan ünlü oyuncu başına kısa bir duvak taktı ancak onu da rahat hareket edebilmek için kısa süre sonra çıkardı.

Cara Delevingne de arkadaşlarını en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Düğün sonrası verilen parti için üzerini değiştiren Margaret Qualley yine sade ama oldukça şık, karpuz kollu diz altı beyaz bir elbise tercih etmişti. Düğünün sıcak, samimi ve sade havası sayesinde ünlü konuklar da oldukça rahattı. Taylor Swift, uçuk mavi dantel bir elbiseyle giydiği yüksek topuklu ayakkabılarıyla düğünün en şık konuğu oldu. Diğer ünlülerse tıpkı gelin ve damat gibi sade ve rahat şekilde giyinmişlerdi. Qualley'nin annesi, Hollywood’un efsane ismi Andie MacDowell da kızının bu özel gününde mavi ve yeşil çiçek desenli maksi elbisesi içinde ışıl ışıl görünüyordu. Andie MacDowell’ın da düğüne ayağında basit bir sandaletlerle gelmesi dikkat çekti.

Qualley ve Antonoff Mayıs 2022'de nişanlandı. Nişan haberi, Margaret Qualley'nin aynı ayın başlarında Stars at Noon filminin galasının yapıldığı Cannes Film Festivali'nde sol yüzük parmağında elmas bir yüzükle görülmesinin ardından ortaya çıkmıştı. Instagram hesabını bir süre önce kapatan güzel yıldız Jack Antonoff’a öpücük verirken bir fotoğrafını paylaşıp nişan yüzüğünü göstermiş ve fotoğrafın altına "Onu seviyorum!" yazmıştı.

Jack Antonoff, prodüktörlüğünü yaptığı sanatçıların başarısıyla kendi kariyerinde de zirveye yükselmiş durumda... Margaret Qualley de son olarak ünlü yönetmen Yorgos Lantimos'un prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak yeni filmi Poor Things'de başrol oynadı

Çiftin ilişkisi 2021 yazında başlamış olsa da aşklarını 2022'nin başlarında kamuoyuna duyurdular. Ünlü isimler aşk yaşamaya başlamadan önce ikisinin de gösteri dünyasının yıldızlarıyla kısa süreli ilişkileri olmuştu. Jack Antonoff, Lena Dunham ve Carlotta Kohl gibi isimlerle birlikte olmuş, Margaret Qualley’nin ismiyse daha önce Pete Davidson ve Shia LaBeouf ile anılmıştı.