Evlilikleri bir yılda kâbusa döndü… Ünlü şarkıcı sosyal medyada rol yapmış: Mükemmel görünen şeyler yalandı

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O MUTLU AŞK POZLARININ ARDINDA BAMBAŞKA BİR GERÇEK VARMIŞ…

Oysa rüya gibi başlayan bu evliliğin de bir kâbusa dönüşmesi sadece 14 ay sürdü. Bir süredir aralarının açık olduğu hatta ilişkilerindeki sorunların büyük kavgalara yol açtığı söylentisi vardı. Ancak Britney de, eşi Sam Asghari de bu söylentileri yalanlıyor, her kavga gürültü haberinden sonra biraz daha aşk pozu verip her şeyin yolunda gittiğini kanıtlamaya çalışıyordu adeta.

Britney Spears ilk evliliğini 2004 yılında Jason Allen Alexander ile yapmıştı... Bu evlilik,sadece 12 saat sürdü. Spears daha sonra ise dansçılarından biri olan Kevin Federline ile evlendi. Çiftin 2004 ile 2007 arasında devam eden bu evlilikten iki oğlu oldu...

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“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali en sonunda ünlü çiftin ayrılık haberi duyuldu. 14 ay önce başlayan evlilik bir anda bitti. Sam Asghari'nin Britney Spears’dan ayrılmak için mahkemeye boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik boşanma kararı alan dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears ve aktör Sam Asghari’nin evliliklerinin ‘fiziksel şiddet’ ve ‘ihanet’ sebebiyle bittiği iddia edildi. Ünlü şarkıcı ve eşi evliliklerinde problemler olduğu söylense de sürekli aşk pozları vererek bu söylentileri yalanlıyordu

HEM ALDATILDIĞINI HEM DÖVÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bir dansçı ve dans eğitmeni olan, ufaktan aktörlüğe de göz kırpan 29 yaşındaki Sam Asghari’nin ihanete uğradığı ve şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu ileri sürüldü. ABD medyasında çıkan haberlere göre, Asghari yakınlarına Spears’ın kendisini evdeki çalışanlardan biriyle aldattığından ve onlardan çıplak video ve fotoğraflarını çekmesini istediğinden şüphelendiğini söyledi. Ayrıca, Spears’ın Asghari’ye uyurken yumruk atarak gözünün morarmasına sebep olduğu, çift arasında başka fiziksel kavgaların da yaşandığı iddia edildi. Britney biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu ve sosyal medyadan yansıtılan mutluluklarının aslında yalan olduğunu da itiraf etti

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İLK KEZ KONUŞTU: BU ACIYA ARTIK DAYANAMIYORUM

Boşanmayla ilgili ilk açıklamayı iki gün önce sosyal medyadan yapan Asghari, söylentilere değinmeden “Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız” demekle yetindi. Britney Spears da haberin duyulmasının ardından birkaç gün boyunca suskunluğunu koruduktan sonra ilk açıklamasını yaptı. Spears, son zamanlarda sık sık paylaştığı dans videolarından birini Instagram hesabından paylaşıp altına ayrılıkla ilgili hislerini yazarak hayranlarıyla paylaştı. Ünlü şarkıcının ilk sözleri “Aslında bunun dürüstçe kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum ama artık acıya dayanamıyorum" oldu.





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“UZUN SÜREDİR GÜÇLÜ ROLÜ YAPIYORDUM”

"Herkesin bildiği gibi Hesam ve ben artık birlikte değiliz... 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum" diye başladığı açıklamasını "Nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu gerçekten kimseyi ilgilendirmez !!! Ama bu acıya daha fazla dayanamadım!!!" diye sürdüren Britney kendisine destek mesajları yollayan hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Çok uzun zamandır güçlü rolü yaptığını itiraf eden ünlü yıldız “Instagram'ım mükemmel görünebilir ama bu aslında gerçeklikten çok uzak ve sanırım hepimiz bunu biliyoruz" diyerek hem evliliğinde bir süredir sorunlar yaşadığını doğruladı hem de sosyal medyanın yanıltıcılığını ortaya koymuş oldu. Bu mutluluk pozlarının ardındaki gerçekler bambaşka

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ARTIK HİÇ KONUŞMUYORLAR, TÜM İLETİŞİMİ AVUKATLAR KURUYOR

Elinden geldiği kadar güçlü olacağını söyleyen Spears, ayrılığa sebep gösterilen şiddet ve aldatma iddiaları hakkında bir yorum yapmadı. Çifte yakın kaynaklar Spears ve Asghari’nin bu ay içinde aldatma iddialarıyla ilgili olarak çok büyük bir kavga yaşadığını ve Sam Asghari’nin bu kavganın ardından evi terk ettiğini söyledi. Artık birbirleriyle hiç iletişim kurmayan eski aşıkların sadece avukatları aracılığıyla görüştükleri de açıklandı. Sam Asghari'nin boşanırken para alabilmek için Britney Spears'ı tehdit ettiği öne sürüldü ancak bunun yalan olduğu ortaya çıktı

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ÜNLÜ ŞARKICI HER ŞEYİ EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMASIYLA SAĞLAMA ALMIŞ

Brithey Spears ile Sam Asghari, 2016 yılında bir klibin setinde tanışmıştı. Ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısına çekilen klipte rol alan Asghari ile Spears arasında bir aşk doğmuştu. Birkaç sene flört eden ve Britney Spears’ın vesayet davası sürecinde de birlikte olan çift geçen haziranda evlenmişti. Spears ve Asghari oldukça sağlam bir evlilik öncesi anlaşması imzalamışlardı. Ayrılık haberi duyulunca Sam Asghari’nin Britney Spears’ı tehdit ettiği iddia edildi. Bu tehditlerin ardında da bu anlaşmanın olduğu söylendi. Asghari’nin, Spears’dan para koparmak istediği ve anlaşma yüzünden para alamazsa onu evlilikleriyle ilgili çirkin ve utanç duyacağı şeyleri açıklamakla tehdit ettiği ortaya atıldı. Çift bir süre daha evli kalsaydı Sam Asghari boşanırken ünlü şarkıcıdan yüklü bir ayrılık tazminatı alabilirdi

EVLİLİK DEVAM ETSEYDİ BRITNEY’DEN MİLYON DOLARLAR ALABİLİRDİ

Evlilikleri henüz 14 aylıkken bittiği için Sam Asghari’nin hukuki olarak Britney Spears’dan hiçbir şekilde para ya da nafaka alamayacağı biliniyor. Us Weekly’de yer alan habere göre Asghari ve popun prensesi 2022 yılında evlendiklerinde, Asghari’nin, evliliklerinin "her iki yılı için 1 milyon dolar" alacağını belirten bir evlilik öncesi anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Bu miktarın da 15 yıl sonra 10 milyon dolarla sınırlandırıldığı bildirildi. Yani çift boşanmasa ve evlilikleri en az iki yıl sürebilseydi Sam Asghari ayrılırken Spears’dan 1 milyon dolar tazminat alabilecekti.

Britney Spears da Sam Asghari de henüz sosyal medyadaki mutlu aşk pozlarını henüz silmemişler

ANLAŞMAYA İTİRAZ ETMEYECEK: PARAYA GEREK YOK, BU İŞ ÇABUCAK BİTSİN

Ayrılmak istediği eşini tehdit ettiği ve ondan para alamazsa utanç verici sırlarını açıklayacağı iddia edilen Sam Asghari bunları yalanladı. Us Weekly ayrıca, Sam Asghari’nin evlilik sözleşmesinde Spears'ın müzik kataloğu üzerindeki haklarından feragat ettiğini ve Kaliforniya, Thousand Oaks'taki ortak evlerinin tapusunda adının bulunmadığını iddia etti. 29 yaşındaki Asghari’nin boşanmalarında Grammy ödüllü şarkıcıdan ilişkileri boyunca ona aldığı hediyelerden başka "hiçbir şey" alamayacağı söyleniyor. Sam Asghari’nin de bu anlaşma şartlarına itiraz etmeyeceği ve bu işi sessizce, profesyonelce ve kısa sürede çözmek istediği söyleniyor.