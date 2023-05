Yıldız oyuncudan şaşırtan sözler… Yaşlanmayı seviyormuş: Benim yaşımdaki erkekler seksiyse ben de seksiyim

Haberin Devamı

Bu isimlerden biri de upuzun yıllara dayanan başarılı kariyeri, yeteneği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her zaman sektörde kendine özel bir yer bulan yıldızlardan Andie MacDowell oldu. Cannes’a gidip kendini gösteren yıldızlar halkasına katılan son isimlerden olan Andie MacDowell, burada People dergisi için verdiği özel röportajda yaptığı çarpıcı açıklamalarla da adından söz ettirdi.

Cannes Film Festivali'ne giden Andie MacDowell, dün akşam "L'Ete Dernier" filminin prömiyerine katıldı ve kırmızı halıda poz verdi

Sinemaya atılmadan önce dev moda evleriyle çalışan bir model olan Andie MacDowell, 80’lerin ortasında başladığı oyunculuk kariyerinde büyük başarıla imza atmıştı. Sex, Lies, and Videotape filmindeki rolüyle çok dikkat çekmiş ve birçok önemli oyunculuk ödülü adaylığı alarak adını dünyaya duyurmuştu Andie MacDowell. Sonrasında gelen Green Card, Groundhog Day ve Four Weddings and a Funeral gibi filmlerle de adını dünyaya duyurmuş bir Hollywood yıldızı haline gelmişti.

Andie MacDowell Hollywood'da damga vurmuş, yeteneği ve güzelliğiyle bir dönemin adından en çok söz edilen oyuncularından olmuştu

65 yaşındaki üç çocuk annesi usta oyuncu 1986’da dünyanın en büyük kozmetik markalarından L'Oréal’in sözcüsü ve kampanya yüzü olmuştu. Ve alışılmadık bir şekilde 65 yaşında olmasına rağmen bu görevlerini sürdürüyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri elbette onun zamana yenilmeyen eşsiz güzelliği.

Yıldız ismin saçlarını boyatmayı bırakması çok ses getirmişti... Andie MacDowell, gençliğinden beri beyaz saçların ona çok yakışacağını düşündüğünü söylemiş ve pandemi döneminde saç boyamaktan tamamen vazgeçmişti

Ancak yıllar önce beyazlamış saçlarını boyamamaya karar veren ve sektörde kadın oyunculara uygulanan her dem genç ve güzel görünme baskısına ve uygulanan eşitsizliklere karşı duran tavrıyla da Andie MacDowell, hem Hollywood’un hem de bu konularda dönüşüm geçiren reklam piyasasının aslında en güçlü seslerinden biri.

Usta isim Hollywood'un erkeklere verdiği rahatça yaşlanma ve hangi yaşta olurlarsa olsunlar seksi algılanma hakkını kadın oyunculara vermediğini söylüyor ve bu durumun değişmesi gerektiğini vurguluyor

Andie MacDowell röportajında, hem yaş almak hem de gençlik ve güzellik dışındaki kavramlara kapısını kapatarak nice yeteneği öğüten Hollywood’da ayakta kalmak hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu söz konusu olan yaşlanmak olduğunda herkesin erkek oyunculara hak gördüğü bazı şeyleri artık onların elinden almak ve kadın oyuncular için de kullanmak gerektiğini düşünüyor.

Andie MacDowell'ın büyük kızı Rainey Qualley şimdi 34 yaşında ve başarılı bir müzisyen olarak tanınıyor

“Erkekler yüzlerinde kırışıklıklar belirdiği zaman hemen ‘seksi’ olarak adlandırılmaya başlanıyor. Yaş alan erkek oyuncular için kullanılan sıfatlara baksanıza. Hepsi ne kadar tatlı. Oysa kadın oyuncular için böyle pozitif bir hava esmiyor hiç. Neden? Ben de onlara söylenen bu şeyleri işitmek isterdim.”

Kadınların, kaç yaşında oldukları ve nasıl göründükleri konusunda uygulanan bu baskı yüzünden bu konuda rahatsızlık yaşamasının ve çekingen kalmasının doğal olduğunu söylüyor ünlü oyuncu. “Beyinlerimiz yıkanmış. Bu sözlerle beslenmeye öyle alışmışız ki kendimiz hakkında kötü hissediyoruz ama bizimle aynı yaştaki erkeklere bakıp onların hâlâ ne kadar seksi olduğunu söylüyoruz. Çünkü bize öğretilen hep bu oldu.” diyor Andie MacDowell. Bu gözlemi konusunda pek de haksız sayılmaz…

Andie MacDowell'ın geçen yıl Cannes'da Helen Mirren'la verdiği bu pozlar çok konuşulmuştu

65 yaşındaki başarılı oyuncu Hollywood’da kadınların en zorlandığı dönemin 40 ve 60 yaş arasındaki yaşları olduğunu da iddia ediyor: “Ne yaşlısınız ne de sektörün istediği kadar genç. Hâlâ oynayabileceğiniz roller size gelmiyor bu baskı yüzünden. Kadın oyuncular bu konuda sıkıntı yaşıyor. Benim gibi artık 60 yaşını geçmek ve zaten yaşlı kabul edilmekse artık insanı rahatlatan bir şeye dönüşüyor.”

Andie MacDowell'ın 28 yaşındaki kızı Margaret Qualley: Yetenekli oyuncu şimdiden Hollywood'un yükselen yıldızlarından ve ünlü yönetmenlerin çalışmak için peşinden koşturduğu bir oyuncu

Bırakın yaşlanmaktan korkup bıçak altına yatmayı saçlarını bile boyamayan Andie MacDowell, yaş almaktan ve artık “yaşlı bir kadın” olmaktan da oldukça memnun. “Kendimi bu yüzden daha az seksi hissetmiyorum” diyor. Saçlarını boyamaktan vazgeçip Hollywood’un “beyaz saçlı yaşlı kadını” olarak anılmasına yol açan kararı alması zor olmuş Andie MacDowell’ın.

Usta aktris Hollywood'da kadın oyuncular için en zorlu yaş aralığını 40'la 60 yaş arası olduğunu söylüyor

Oysa şimdi bu kararından çok memnun olduğunu söylüyor. “Artık genç olmadığım için genç taklidi yapmama gerek yok. Kariyerimin geldiği noktadan da gayet memnunum.” diyen Andie MacDowell, kendini bu konuda kabullenmenin ve buna uygun davranmanın ona aslında bir avantaj olarak döndüğünü ve artık istediği gibi “yaşlı, karmaşık ve katmanlı” rolleri oynamaktan çok memnun olduğunun da altını çiziyor.