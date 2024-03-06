Gerçekler vasiyetiyle ortaya çıktı… Evliyken 20 yıl sevgilisiyle yaşamış, iki de çocuğu olmuştu: Aşkını da oğullarını da boynu bükük bırakıp gitti

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Geçen eylül ayında 82 yaşında hayatını kaybeden, şövalye unvanlı İngiliz oyuncu Michael Gambon'un vasiyeti ölümünden aylar sonra ortaya çıktı.

YILLARCA İKİ AİLESİ OLDU, KARISI BİR EVDE SEVGİLİSİ BAŞKA BİR EVDE YAŞADI

Gösteri dünyasında yeteneği ve saygınlığıyla nam salmış olan usta oyuncunun yaşadığı çifte hayat ve bu yüzden ölümünden sonra ortaya çıkan gerçekler gündeme gelince çok konuşuldu.

Birçok kişi için Harry Potter serisinin Profesör Dumbledore'u olan Michael Gambon, yıllar boyunca iki ailesi olan, bu çifte hayatı da hiçbir zaman saklamaya çalışmayan bir isimdi... Geçen eylülde ölen usta aktörün vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte bu çarpıcı hikâye de yeniden ortaya çıktı

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1962 yılında evlendiği Lady Anne Gombon’la ölene kadar yani 61 yıl boyunca evli kalan yıldız oyuncunun bu evlilikten, 60 yaşında Fergus adında bir oğlu oldu.

Antika uzmanı olan Fergus Gambon uzun yıllar BBC'nin Antiques Roadshow programında seramik konusunda ekrana gelen ünlü bir yüz olmuştu.

EŞİYLE 61 YIL, ÖLENE KADAR EVLİ KALDI

Michael Gambon'un eşi Lady Anne Gombon, artık emekli olsa da oldukça başarılı ve ünlü bir matematikçi olarak nam salmıştı.

Michael Gambon'un oğlu da seramik ve antika uzmanlığıyla ünlü bir ekran yüzü olmuştu... Babasının tüm mirası ona ve annesi Lady Anne'e kaldı

Ancak Michael Gambon'un bu örnek ailesi ve evlilik hayatı aslında bir başka gerçeği saklayan bir detay haline gelmişti.

20 YIL BİR BAŞKA KADINLA AŞK YAŞADI, ONDAN DA İKİ OĞLU OLDU

Usta aktör yıllar boyunca bir değil iki aileyi idare etti, 20 yıldan fazla onunla olan set tasarımcısı Phillipa Hart’la iki çocuk yaptı ve onunla da ayrı bir yuva kurdu.

Michael Gambon'un 61 yıllık eşiyle neredeyse fotoğrafı bile yok hatta evlilikleri boyunca Lady Anne'le hiç görünmediği ve adını anmadığı için bir ara kendini bekar olarak tanıttığı bile anlatılıyor... Oysa Gambon sevgilisi Phillipa Hart'ı her yere yanında götürüyor ve evli olduğu bilinmesine rağmen onu herkese sevgilim diye tanıtıyordu

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Michael Gambon ve Phillipa Hart, 2000 yılında Hart’ın görevli olduğu, Michael Gambon’un da başrol oynadığı bir filmin setinde tanışmıştı.

Michael Gambon evli olduğunu Phillipa Hart’tan saklamamıştı, o da zaten bunu sorun etmedi. Hatta usta oyuncu ilişkileri başladıktan sonra kendinden 25 yaş küçük bu kadını gittiği her yere yanında götürdü ve herkese sevgilim diyerek tanıştırdı.





YILLARCA KARISINI BIRAKIP SEVGİLİSİYLE YAŞADI

Çift uzun süre birlikte yaşamış, Gambon, eşin Lady Anne ve oğlu Fergus’u bırakıp sevgilisi Phillipa Hart’ın yanına taşınmıştı.

Gambon, Phillipa Hart'tan doğan oğullarını çok seviyor, onları film setlerine de götürüyordu ancak ikisine de mirasından pay vermedi

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Usta aktör 2010’ların sonuna doğru eşiyle arasının düzeldiğini söylemiş ve evine geri dönmüştü.

Ünlü oyuncu Harry Potter filminin setine iki küçük oğlunu götürüyor, onların sette ne kadar mutlu oldukları konusunda röportajlar bile veriyordu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI: "DİĞER" AİLESİNE HİÇBİR ŞEY BIRAKMADI

Vasiyeti dün açıklanan yıldız ismin varisleri olarak sadece eşi Lady Anne ve oğlu Fergus'u seçtiği ve tüm servetinin onlara kaldığı ortaya çıktı.

Gambon'un 20 yıllık sevgilisi Phillipa Hart miras konusundaki soruları cevapsız bıraktı

Gambon 20 yıl sevgili olduğu ve ona iki oğul veren sevgilisine hiçbir şey bırakmadı.

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Gambon’la Batı Londra'daki konağında açık bir ilişki yaşayan ve bu herkes tarafından bilinen Phillipa Hart, 2016 yılında hazırlanan ve imzalanan vasiyetnameden tek bir kuruş bile alamıyor.

ÖLÜRKEN BAŞUCUNDA KARISI VE "YASAL" OĞLU VARDI

Michael Gambon evlilik dışı ilişkisinden doğan ve çok sevdiğini söylediği iki oğluna da sadece 10 biner sterlin ve yıllar içinde kazandığı ödüllerden (kupa şeklinde) iki tanesini bıraktı.

Gambon zatürreye yakalanıp hayatını kaybetmişti... Ölürken de yanında 61 yıllık karısı ve ondan doğan 60 yaşındaki oğlu vardı

Sir Michael Gambon geçen yıl Eylül ayında 82 yaşındayken, zatürreye yakalanmasının ardından eşi Anne ve oğlu Fergus başucundayken öldü.