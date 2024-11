38 yıllık mutlu evliliğin sırrını verdiler: Siz siz olun, geceleri ayrı yatakta uyuyun!

Haberin Devamı

İngiliz ITV televizyonunda birlikte sunuculuk yapan Richard Madeley ve Judy Finnigan çifti 38 yıllık evlilikleri hakkında samimi bir itirafta bulundu ve ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı.

KARI KOCA YILLARCA BİRLİKTE EKRANA ÇIKTILAR

Ekranların efsane ikilisi ilk kez 80'li yıllarda ITV Granada Televizyonu'nda çalışırken tanışmış ve 1986 yılında evlenmişlerdi.

Kate Thornton'ın White Wine Question Time podcast'ine katılan Richard, Judy ile uzun süredir devam eden birliktelikleri hakkında samimi bir itirafta bulundu.

Richard, Günaydın Britanya'yı sunarken tek başına boş odada uyuduğunu çünkü haber sunmak için gece yarısı uyanmak zorunda kaldığını ve Judy'nin uykusunu bölmek istemediğini açıkladı.

“AMAN KARIM UYKUSUNDAN UYANMASIN!”

Esprili bir şekilde “Her şey bir yana, eşim Judy ve onun uykusuyla uğraşamazsınız” diyen ve eşinin uykusunun onun için çok kıymetli olduğunu söyleyen ünlü sunucu “Judy ile yatakta biraz daha iyi uyuyorum ama tek başıma da idare etmeyi öğrendim” dedi.

Hem 38 yılıdr hayatlarını paylaşan hem de birlikte çalışan Richard ve Judy kısa bir süre önce, yaz aylarında yayınlanan Channel 5 belgeseli Our Best Bits - In Our Own Words'de ilişkilerini değerlendirdiler.





İLK EŞLERİNDEN AYRILIP MUTLULUĞU BİRBİRLERİNDE BULDULAR

İkili, Granada'da ilk kez tanıştıklarında Judy, gazeteci David Henshaw ile evliydi ve Richard da ilk eşi Lynda'dan ayrılma aşamasındaydı.

Judy Finnigan, daha sonra evleneceği Richard Madeley’i gördüğünde “İlk gününde haber odasına gelişini hatırlıyorum, üzerinde saçma sapan gök mavisi bir takım elbise vardı... Ve felakety görünüyordu” diyor.

Çalıştıkları kanalda işe yeni başlayanlara orada bir süredir çalışan iş arkadaşları mentorluk yapıyordu. Ve Judy’ye de Richard Madeley’ye mentorluk yapmak düştü.

“BİR BAKTIM KARŞIMDA GÜZEL BİR SARIŞIN”

Richard o an yaşadıklarını “Birden ensemde iki el hissettim ve ‘Ben bu iş yerinde senin annenim’ diyen bir ses duydum, arkamı döndüğümde karşımda güzel bir sarışın vardı” diye anlattı.

İkili bir süre birlikte çalıştıktan sonra giderek yakınlaşmaya başladı. Ve uzun süren bir iş gününün sonunda taksiyle iş yerlerinden çıktıktan sonra takside birbirlerini ilk kez öptüler…

O günden sonra da ilk eşlerinden sonsuza kadar ayrılıp mutluluğu birbirlerinin kollarında buldular…

BİR SIRRI DA KIZLARI İFŞA ETTİ

Evlendikten sonra çocukları Jack ve Chloe'yi kucaklarına alan çift, aynı zamanda This Morning ve kendilerine ait çay saati magazin programı gibi programların sunuculuğunu üstlenerek başarılı bir sunuculuk kariyerine imza attı.

Çiftin kısa bir süre önce kocası James Haskell'den ayrılan 37 yaşındaki kızı Chloe, yeni bir röportajda anne ve babasının yirmi yıllık ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini anlatırken uzun süreli birlikteliklerinin sırrını da ifşa etti.

“SIRLARI NE OLURSA OLSUN BOŞANMAMAK”

Ebeveynlerinin bu kadar uzun süren bir evliliği nasıl sürdürdüğü sorulduğunda Chloe “Annem ve babam bu kadar uzun bir evliliklerinin sırrının boşanmamak olduğunu dürüstçe söylerler” dedi.

“40 yılı aşkın bir süredir birlikteler ve bu süre zarfında gerçekten zorlandıkları dönemler oldu ama devam ettiler ve birlikte kaldılar. Ayrılmalarını gerektirecek kadar kötü bir durum yaşadıklarını hiç sanmıyorum”