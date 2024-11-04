İki ay önce anne olmuştu… İlk aile pozu geldi: Biz artık üç kişiyiz!

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Hailey Bieber ve Justin Bieber ilk çocukları, Jack Blues adını verdikleri oğullarını 23 Ağustos’ta kucaklarına almıştı.

Hailey Bieber doğumdan sonraki ilk aile fotoğrafını paylaştıktan sonra yeni bir anne olarak hayatına bir bakış attı

İLK ÇOCUKLARIYLA İLK AİLE FOTOĞRAFI

İlk çocuğu Jack Blues'u kucağına almasının üzerinden iki aydan kısa bir süre geçen 27 yaşındaki süper model, eşi Justin Bieber ve yeni doğan oğullarıyla geçirdiği günlerden fotoğraflarla dolu bir slayt gösterisi yayınladı.

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Birkaç sene önce kendi kozmetik markası Rhode'u kuran ünlü model üç kişilik bir aile olarak birlikte geçirdikleri ilk Cadılar Bayramı 'ndan sevimli bir kare paylaşmanın yanı sıra kendisinin de kürk bir ceketle çekilmiş çarpıcı bir pozunu hayranlarıyla paylaştı.

TAZE ANNEYE ELMAS YÜZÜK...

Ünlü çift oğulları Jack Blues'un ilk görüntüsünü 23 Ağustos'ta “Eve hoş geldin Jack Blues Bieber” başlığıyla paylaşmıştı. Bundan birkaç gün sonra da Hailey üzerinde “anne” yazan 2 bin dolarlık elmas yüzüğünü gösterdi.

Hayranları da bunun kocası Justin’den ünlü modele verilmiş bir doğum hediyesi olduğunu iddia etti.

BEBEK HABERİNİ EVLİLİK YEMİNLERİNİ TAZELERKEN VERDİLER

Hailey ve Justin çiftinin bir bebek bekledikleri mayıs ayında Hawaii'de gerçekleştirdikleri evlilik yeminlerini tazeledikleri özel törende ortaya çıkmıştı. Bu özel günde gelinliğe benzeyen dantelli beyaz bir elbise giyen Hailey’nin karnının iyice büyüdüğü görülmüştü.

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Ünlü model doğumdan önce Vogue dergisine verdiği röportajda hamilelik yolculuğunu anlatmıştı.

HABERİ PAYLAŞMADAN DURAMADI

“Muhtemelen hamileliğimi sonuna kadar saklayabilirdim. Ama hamileliğimin tadını dışarıdan çıkaramamanın stresinden hoşlanmadım” diyen Hailey haberi herkes duyduktan sonra hamileliğinin kalan günlerini dünyayla paylaşmak istemişti.

Ünlü model hislerini “Bu büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğüne sahip olmak istedim.” diye açıklamıştı.

6 AY BOL ŞEYLER GİYEREK İDARE ETMİŞ

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6 aylık olana kadar karnı dışarıdan belli olmayan Hailey Bieber durumunu bol ceketler ve uzun üstler giyerek uzun süre saklamayı başarmıştı.