15 yıllık arkadaşıyla nişanlanmıştı… Çocukları da çoktan büyüdü ama bir türlü evlenemediler

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Çalışan bir anne olarak hayatını, çocuklarıyla olan güzel ilişkisini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ve bu konuda yaptığı samimi açıklamalarla tanınan yıldız oyuncu Kate Hudson özel hayatında da son yıllarda oldukça huzurlu ve mutlu.

MUTLULUĞU VE HUZURU AŞKLA DOLU ÜÇ ÇOCUKLU YUVASINDA BULDU

Bir yandan şarkıcılık da yapan ve bir albüm çıkaran Kate Hudson katıldığı bir canlı yayında aşk hayatı ve yaklaşan düğün hazırlıkları hakkında konuştu. 45 yaşındaki oyuncu uzun yıllardır 37 yaşındaki söz yazarı ve müzik yapımcısı Danny Fujikawa ile nişanlı.

Kate Hudson ve Danny Fujikawa 7 yıldır birlikteler ve yıllardır da nişanlılar ancak bir türlü evlenme kararı alamadılar

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Düğün hazırlıklarından bahseden Hudson “Bu beni çıldırtıyor” diyerek evlilik kararı vermenin kolay bunun hazırlığını yapmanınsa kâbus gibi olduğunu itiraf etti.

7 YIL SONRA NİHAYET HAREKETE GEÇTİLER: SANIRIM ARTIK EVLENECEĞİZ

Artık evleneceği için heyecanlı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu düğün yapma fikrininse ta tersi onu hiç heyecanlandırmadığını söylüyor.

Ünlü çitin kızları da 5 yaşına geldi

Danny Fujikawa ile bunu konuştuklarını söyleyen Kate Hudson “Sanırım yakında evleneceğiz” diyerek ufukta bir düğün planı olduğunu açıkladı. Ancak bir düğün planlamak istemediğini sadece bir parti vermenin kendisini için yeterli olduğunu anlattı.





HOLLYWOOD YILDIZI AMA O DA DÜĞÜN MASRAFINDAN ŞİKAYETÇİ

Daha önce 2000 yılında Black Crowes grubunun solisti Chris Robinson'la evlenen ve 2007’de boşanan Kate Hudson “Eğer yeniden evleneceksem bunun hazırlıkları insanı perişan eden bir düğün değil eğlenceli bir parti gibi olmasını istiyorum” diyor.

Ünlü oyuncu hem düğün yapmanın külfetinden hem de masrafından şikayetçi

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Milyon dolarlık serveti olan bir Hollywood yıldızı olmasına rağmen düğün organizasyonunun çok pahalı olduğundan da şikayet eden Hudson “‘Vazoya sadece bir çiçek koy’ diyorum. Onlar da '50.000 dolar' diyorlar” diyerek fiyatların cep yaktığını söyledi.





Gözden Kaçmasın 41 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar: Evlenseydik onu çoktan boşamış olurdum Haberi görüntüle

SEVGİLİ OLMADAN ÖNCE 15 YILLIK ARKADAŞTILAR

İlk kez Mayıs 2017'de bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıkan Hudson ve Fujikawa aslında aşk yaşamaya başlamadan önce de birbirlerini tanıyorlardı. Hatta tam 15 yıl öncesinden, 2002’den beri iyi arkadaştılar.

İkilinin dostluğu yıllar içinde büyük bir aşka dönüştü. Çift tanışıp arkadaş olduklarında Kate Hudson 23 yaşındaydı ve en büyük çocuğu Ryder’a hamileydi. Hudson 2010-2104 yılları arasında aşk yaşadığı Matt Bellamy’den de ortanca oğlu Bingham’ı doğurmuştu.

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3 FARKLI ERKEKTEN ÇOCUĞU OLDU

İlişkileri yedi yıldır devam eden, uzun süredir de nişanlı olan Kate Hudson ve Danny Fujikawa’nın kızları Rani Rose da artık 5 yaşında.

Özel hayatını göz önünde yaşamayı pek sevmeyen Kate Hudson Fujikawa’yle ilişkisi hakkında yaptığı nadir yorumlardan birinde “Onunla bir araya geldiğimiz, bir bebek sahibi olduğumuz ve evlenmeye karar verdiğimiz için çok minnettarım” demişti. Kate Hudson'ın anne ve babası Goldie Hawn ve Kurt Russell tükenmeyen aşklarının sebebinin hiç evlenmemek olduğunu söylüyorlar

ANNE VE BABASI 41 YILDIR BİRLİKTE AMA HİÇ EVLENMEDİLER

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Kete Hudson Hollywood’un iki büyük yıldızı Goldie Hawn ve Kurt Russell’in kızı. Daha doğrusu annesi Goldie Hawn müzisyen eşi Bill Hudson'dan ayrıldığında Kate Hudson daha 18 aylıktı. Goldie Hawn daha sonra Kurt Russell’la aşk yaşamaya başladı.

Öz babası yanında olmadan büyüyen Kate Hudson her zaman Kurt Russell’ı babası bildi. Hatta bir keresinde biyolojik babasının onu yolda görse tanımayacağını bile söyleyen ünlü oyuncu “Benim babam Kurt Russell’dır diyor.

Kendi babası tarafındna bir bebekken terk edilen Kate Hudson için Danny Fujikawa’nın ondan olmayan çocuklarına da sahip çıkması çok değerli

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Goldie Hawn ve Kurt Russell bir film setinde başlayan aşklarını 41 yıldır sürdürüyorlar ve Hollywood’un en sevilen ve birbirlerini en çok seven çiftlerinden biri olarak anılıyorlar. Hiç evlenmeyen çift mutluluklarının en büyük sırrının da bu olduğunu söylüyor…