Boşandıktan sonra bir kez daha ihanete uğradı… Eski kocası yüzünden yine dillere düştü

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Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir şaka programı iki eski eşi ayrılıklarından uzun bir süre sonra yeniden karşı karşıya getirdi. Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, ünlü komedyen Kevin Hart tarafından sunulan ve canlı yayınlanan bir şaka programının konuğuydu.

BU YAYINDA SÖYLENENLER GÜNLERDİR GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Programın formatı gereği başta Kevin Hart olmak üzere programa davet edilen birçok ünlü arka arkaya sahne alarak yıldız sporcu hakkında sayısız şaka yaptı, şakaların çoğu da programın formatı gereği oldukça sert hatta deyim yerindeyse “bel altı” idi.

Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin 2022'de biten evliliği bir kez daha gündemde

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Ben Affleck’ten Kim Kardashian’a kadar birçok yıldız isim Brady’yle olan dostluklarını ve anılarını anlatırken konu sık sık ünlü futbolcunun Gisele Bündchen’le evliliği, boşanması ve sonrasında yaşananlara geldi.

ÖZEL HAYATI YİNE HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ

Yayın boyunca tüm özel hayatı bir kez daha gözler önüne serilen Gisele Bündchen’in programda duydukları yüzünden çok üzgün olduğu söyleniyor. Bu üzüntünün temelinde de aslında bir başka hayal kırıklığı var…

Tom Brady'nin katıldığı şaka programında söyledikleri daha doğrusu söylemedikleri Gisele Bündchen’i bir kez daha ihanete uğramış gibi hissettirdi

Çiftin boşanma süreciyle ilgili neredeyse tüm detaylar aradan geçen bir buçuk yıllık süreçte zaten basına yansımıştı. Gisele Bündchen’in asıl üzüntüsü ise kendisini bir kez daha ihanete uğramış hissetmesi oldu. Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği Tom Brady'nin kariyerini ailesinin önüne koyması nedeniyle bitmişti

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YİNE KARİYERİ AİLESİNDEN ÖNCE GELDİ

Ünlü çift 13 yıllık mutlu evliliklerini Tom Brady’nin işini evliliğinin önüne koyduğu gerekçesiyle bitirmişti. Gisele Bündchen’e göre Brady bu programa katılarak, orada söyledikleriyle ve söylenenlere engel olmamasıyla aynı şeyi bir kez daha yapmış oldu.

Yani ünlü model boşandıktan sonra bile ayrıldığı eşinin evliliklerine ihanet edip ününü, gündemde kalma isteğini ve kariyerini kendisinin ve ailesinin önüne koyan ve bundan da hiç pişman olmuş gibi gözükmeyen Tom Brady’ye çok kızgın ve kırgın…





ZATEN EVLİLİĞİ BİTİREN SEBEP DE BUYDU…

Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin iki çocuklu mutlu yuvaları 13 yıldan sonra dağılmış, bu beklenmedik ayrılık çok konuşulmuştu. Ortaya birçok farklı iddia atılsa da en sonunda ayrılık sebebinin Gisele Bündchen’in Tom Brady'ye verdiği ültimatom ve sonucunda yaşananlar olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ünlü model kocasından futbol kariyerini artık sonlandırmasını ve ailesini ihmal etmeyi bırakmasını söylemiş, Brady de “ya kariyerin ya ailen” sözüne rağmen bundan vazgeçmemişti. Gisele Bündchen en sonunda boşanma yoluna gitti… Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen yoluna yeni bir ilişkiyle devam ediyor... Tom Bdary'nin adı da Rus model Irina Shayk'la anılıyor

BOŞANDIKTAN SONRA SPOR HOCASIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Canlı yayınlanan bu programda sadece boşanma süreci değil Gisele Bündchen’in Tom Brady’den ayrıldıktan sonraki hayatı da şaka konusu oldu daha doğrusu Kevin Hart Tom Brady’ye bu konuyla ilgili şakalarında epey ter döktürdü.

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Tom Brady ile yollarını ayıran Gisele Bündchen jiu-jitsu eğitmeni ve kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kevin Hart ikilinin spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını kastederek Brady’ye “Bunun başına geleceğini nasıl anlamadın” diye sordu.





ALDATMA İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE

Ünlü komedyen aslında Gisele Bündchen ve Joaquim Valente aşkının çift boşanmadan önce başladığı yani aslında ünlü modelin Tom Brady’yi aldattığı iddialarına gönderme yaptı.

Gisele Bündchen aylarca Joaquim Valente ile aşk yaşadığını inkar etmiş sonrasında da artık bu inkarlar inandırıcılığını kaybedince bu ilişkiyi sahiplenmek zorunda kalmıştı.

Gisele Bündchen'in aşk yaşadığı kişisel spor antrenörü Joaquim Valente'yle ilişkisine Brady'den boşanmadan başladığı iddiaları da bir süredir gündemde

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Ancak yıldız isim bu aşkın boşanmadan önce başladığı hatta yuvanın yıkılmasının asıl sebebinin bu ihanet olduğu söylentilerini şiddetle reddetmeye devam ediyor.

EVLİLİĞİ VE ESKİ EŞİYLE İLGİLİ YORUMLARA SESSİZ KALDI

Brady'nin evliliğinin sona ermesi ve Bündchen'in jujitsu koçuyla devam eden ilişkisi hakkında tüm gece boyunca iğnelemeler yapıldı. Ünlü futbol yıldızı ise tüm bunlara karşı sessiz kaldı.

Brady sadece futbol kariyeriyle ilgili kısımlarında konuştu ve kendini savundu. Yakın çevresinden kişilere göre Tom Brady aslında hâlâ ailesi ya da biten evliliğiyle ilgili hiçbir şeyi umursamamaya, sadece kariyerini önemsemeye devam ediyor.

İşte Gisele Bündchen’i en çok üzen ve bir kez daha ihanete uğradığını hissettiren en önemli şey de bu tavır…