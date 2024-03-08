Bunca yıllık yuvayı dağıtmak kolay mı sandınız! Yeni aşkını çoktan buldu ama gözyaşlarını tutamadı: Ayrılık değil de bir rüyanın ölümü...

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Bu ayrılığın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Hatta eski çift sadece kendilerine yeni bir hayat kurmakla kalmadı hayatlarına yeni aşklar da soktu.

KALE GİBİ SAĞLAM SANILAN YUVA YIKILIP GİTTİ

Ancak yine de büyük emeklerle kurulmuş, iki çocukla taçlanmış mutlu bir yuvayı uzun yıllardan sonra yıkmak kolay olmadı.

Gisele Bündchen, Robin Roberts’a verdiği özel röportajında Tom Brady'den boşanması ve sonrasında onunla iki çocuklarına ortak ebeveynlik yapması üzerine konulurken gözyaşlarına boğuldu.

Roberts, ünlü modele "Nasılsın?" diye sorar sormaz 43 yaşındaki Bündchen'in içinde daha derin bir şeyleri hemen tetikledi. Ve süper model bir anda elini kaldırıp başını çevirerek yaşlarla dolan gözlerini saklamaya çalıştı. Gisele Bündchen daha röportajın başında nasıl olduğu sorulduğu anda gözyaşlarına hakim olamayıp ağlamaya başladı

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"NASILSIN?" SORUSUNU DUYAR DUYMAZ...

Ama bunu başaramadı ve sesi titreyerek konuşmaya başladı. Ünlü sunucu Gisele Bündchen’e boşanmasını "bir rüyanın ölümüne" benzettiğini söylediğinde ise modelin saklamaya çalıştığı gözyaşları akmaya başladı.

Bündchen daha önce hem boşanması hem de 46 yaşındaki Brady ile ortak ebeveynlik ilişkisi hakkında konuşmuştu, ancak ne kendisi ne de Brady ayrılmalarına tam olarak neyin yol açtığına dair belirli ayrıntıları paylaşmadı.

Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği 2022'nin kasım ayında bitti... Gisele Bündchen de Tom Brady de artık yeni ilişkilere başlamış olsalar da bu ayrılığın bıraktığı izler henüz taze

Boşanma haberinin duyulmasının ardından ihanet de dahil olmak üzere birçok sebep ortaya atılmıştı. Ancak çifte yakın kaynaklar hep aynı noktayı işaret etmişti. Gisele Bündchen, mesleğini ailesinin önüne koyan Tom Brady’ye sert bir ültimatom vermişti.

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Brady de “ya işin ya ailen” diyen eşine emekli olacağını söylemiş, sonrasında bir sezon daha oynamak üzere takımına geri dönmüştü.

ARALARINA İŞ GİRDİ DENMİŞTİ AMA "ÇOK DAHA BÜYÜK" ŞEYLER DE SÖZ KONUSU OLABİLİR

Ünlü çiftin arasının bundan sonra bir daha düzelmediği ve en sonunda boşanma kararı aldıkları söylendi.

Öte yandan Bündchen bu konuda çok açık konuşmasa da daha sonraki konuşmaların birinde, kapalı kapılar ardında "çok daha büyük" bir şeyler olduğunu ağzından kaçırıvermişti.

Ünlü model çocuklarına eski eşiyle ortak ebeveynlik yaparken de zorlandığını inkar etmiyor

Ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman olmak yerine 14 yaşındaki oğulları ve 11 yaşındaki kızları için dost kalmaya karar veren ve bunu da büyük ölçüde başaran Gisele Bündchen ve Tom Brady farklı zamanlarda verdikleri röportajlarda ortak ebeveynlik yapmanın kendilerini zorladığını da itiraf etmişti.

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Tom Brady geçen yazdan beri ünlü Rus model Irina Shayk'la birlikte

ESKİ EŞ YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Tom Brady boşanmanın ardından bir süre çok kilo vermiş, üzgün hatta perişan halde görüntülenmiş, sonra kendini toparlayıp yoluna kaldığı yerden devam etmişti. Ünlü futbolcu geçen yazdan beri Rus model Irina Shayk’la görüşüyor.

Bu ilişkiyle ilgili iki ünü isimden de henüz bir açıklama yok. Pek ciddi olmadıkları ve sadece birlikte iyi vakit geçirdikleri söylenen ikili pek göz önünde olmak istemeseler de zaman zaman peşlerine düşen paparazzilere yakalanıyorlar.

Gisele Bündchen ise boşanma haberi duyulduktan sonra sürekli birlikte görüntülendiği yakışıklı spor hocası ve kişisel antrenörü Joaquim Valente’yle sevgili olduklarını nihayet kabul etti. Gisele Bündchen'in de son 6 aydır kişisel antrenörü Joaquim Valente’yle aşk yaşadığı biliniyor

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O DA HEP İNKAR ETTİ AMA ASLINDA SIRILSIKLAM AŞIK!

Daha doğrusu bu konuda özel röportajında da ser verip sır vermedi ancak artık o kadar çok yakalandı ki en azından ilişkisini inkar edebilecek durumu kalmadı diyelim…

Roberts röportajda Bündchen'in güncel aşk hayatını sordu ve "Kalbinizi tekrar birine açabilecek misiniz?" dedi ancak Bündchen sadece kameraya gülümseyerek soruyu cevapsız bıraktı.

Ünlü model ilişkisini henüz resmi olarak kabul etmemiş olsa da yakışıklı antrenörün neredeyse her gün ünlü modelin evinde kaldığı iddia edilmişti... Kaçak aşıklar tam da gözyaşlarıyla verilen röportajın ertesi günü Bündchen'in evine birlikte girip çıkarken ilk kez görüntülendi

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Ünlü model ve onun gibi Brezilyalı olan spor hocası Joaquim Valente’nin son altı aydır birlikte oldukları ancak bunu gizledikleri söyleniyordu.

Ancak Tom Brady’nin yakın çevresine göre bu ilişki 2021’de ilk kez filizlenmeye başlamış, aralarındaki duygular giderek büyüyen ikili boşanmanın ardından artık çoktan sevgili olmuşlardı. Bündchen "Kalbim şu anda nerede ise ben de oradayım" diyor ve muhtemelen biten evliliğini kastederek geçmişte öğrendiklerine bakarak artık ne istediğini iyi bildiğini söylüyor

"KALBİM NEREDEYSE BEN DE ORADAYIM"

Gisele Bündchen henüz bu ilişkisini kabul edip Valente’yle sevgili olduklarını açıklamadı. Oysa bir süredir ünlü modelin evinde kaldığı söylenen Valente’yle eve girerken çekilen fotoğrafları tam da bu gözyaşlarıyla verilen röportajdan hemen sonra ortaya çıktı.

Aşk hayatı konusunda yorum yapmasa da röportajda "Kalbim şu anda nerede ise ben de oradayım. Gerçeğimi yaşıyorum ve bunun için özür dilemiyorum." diyen Gisele Bündchen geçmişte aşkla ilgili yaşadığı her şeyden ne istediğini ve ne istemediğini öğrenerek çıktığını söyledi.