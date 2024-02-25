Ünlü model form tutarken aşka düştü... İlişkileri o daha evliyken başlamış!

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Eski Victoria's Secret meleği, süper model Gisele Bündchen ve dünyanın en ünlü sporcularından olan futbolcu eşi Tom Brady 2022'nin sonlarında hayranlarını şoke eden bir açıklama yaparak yollarını ayırmıştı.

Ortak bir açıklama yapıp 13 yıllık evliliklerinin bittiğini ve dostça ayrıldıklarını söyleyen eski karı koca 2 çocuklarına birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Birlikte çok mutlu bir tablo çizen ve ideal aile görüntüsü veren Bündchen ve Brady'nin ayrılığı çok konuşuldu, bu ayrılığa sebep olan şey de çok merak edildi. Çiftin yaptığı açıklamalara ve yakın çevrelerine bakılırsa alışık olduğumuz gibi bir ihanet söz konusu değildi.

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Gisele Bündchen'in kariyerine çok ağırlık verip evini ve çocuklarını ihmal eden kocasına resti çektiği ve "Ya işin ya biz" dediği iddia edildi, Brady işini ailesinin önünde tutmaya devam edince de bu sağlam görünen evliliğin yıkıldığı konuşuldu.

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente ikilisi dergi kapaklarında bile birlikte yer almaya başladılar

Ses getiren bu ayrılığın ardından bir süre çok dikkat çekmeden hayatlarını yeniden düzene koyan eski eşler bir süre sonra artık bekar hayatlarının tadını çıkarmaya başladı.

Tom Brady bir süredir Rus model Irina Shayk'la bir ilişki yaşıyor. İlişkilerini açıktan yaşamamaya çalışan Brady ve Shayk yine de sık sık birlikte görüntüleniyor. Henüz bu ilişkiyle ilgili bir açıklamaları olmasa da bir yalanlama yapmış da değiller.

Öte yandan Gisele Bündchen, boşanmadan beri adı aşk söylentilerine karışsa da bu konuda "Ben boşanır boşanmaz bir başka erkeğin kollarına koşmam, önceliğim işim ve çocuklarım" demişti.

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Ancak aylardır devam eden söylentiler ve bu söylentilere Tom Brady cehpesinden gelen tepkiler ünlü modeli yalanlar gibi... Tom Brady'den ayrıldığından beri sürekli olarak Brezilyalı jiu-jitsu hocası ve aynı zamanda kendisinin ve çocuklarının kişisel spor eğitmeni Joaquim Valente'yle görüntülenen Gisele Bündchen'in yakışıklı hocasıyla aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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Sürekli birlikte antrenman yapan ikili spor yapmadıkları zamanlarda da sürekli birlikteler. Hatta ünlü model çocuklarıyla birlikte sık sık tatile gittiği Kosta Rica'ya da Valente olmadan gitmiyor. Gisele Bündchen'in çocuklarıyla da çok iyi anlaştığı her halinden belli olan Joaquim Valente ailenin yakınından hiç ayrılmıyor.

Tom Brady'nin eski eşinin ilişkisinin uzun zamandır sürdüğünden haberdar ve bundan da rahatsızlık duymadığı söyleniyor

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Aşk yaşadıklarını sürekli reddetseler de Tom Brady ve yakın çevresi bu ilişkinin gerçekliğini çoktan kabul etmiş durumda. Hatta aralarının bu kadar sık fıkı olmasının da boşanmadan sonra başlamadığını söylüyorlar. Tom Brady'nin yakınlarına göre Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin aşkı, Bündchen hâlâ Tom Brady'yle evliyken, 2021 yılında başlamış.

Yani bu yeni filizlendiği düşünülen ilişki aslında bir yasak aşk... Hatta aksi söylense de ünlü çiftin boşanmasının ardında da bu ilişki olabilir. "Gisele insanların Joaquim'le hazirandan beri çıktığını düşünmesini istiyorsa öyle olsun ama onlar daha uzun süredir birlikteler ve işi ağırdan almıyorlar"

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente sürekli birlikte antrenman yapıyorlar ve belli ki bu süreçte ilişkileri aşka dönüşmüş durumda

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Bu sözler Tom Brady'nin yakın çevresine ait. Ve yine aynı kişilerin anlattığına göre Brady bu durumu çoktan kabullenmiş durumda. 46 yaşındaki Brady'nin Valente ile hiçbir sorunu olmadığını ve çocuklarının iyiliği için işleri dostane tutmaya çalışacağı söyleniyor.

Bündchen ve Brady'nin iki çocukları var, Brady'nin önceki ilişkisinden de Jack adında bir oğlu var

Gisele Bündchen ve Valente'nin aşkının hızla ilerlediği haberleri Sevgililer Günü'nde Miami'deki mahallelerinde öpüşürken görülmeleri üzerine iyice alevlenmişti. Bündchen ise ısrarla "O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi, hayranlık duyduğum ve güvendiğim bir insan. Böyle bir enerjiye sahip olmak, çocuklarımın böyle bir enerjinin etrafında olması çok güzel" diyerek ilişki yaşadıklarını inkar etmeye devam ediyor.