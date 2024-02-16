'Bunların hepsi dedikodu' diyordu... Kocasından ayrılan ünlü model gönlünü yakışıklı spor hocasına kaptırdı!

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Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden bir olan Brezilyalı süper model Gisele Bundchen ve futbol yıldızı kocası Tom Brady, yıllar süren aşklarını ve evliliklerini 2022’nin sonunda noktaladı.

KARİYER SEVDASI 13 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİRMİŞTİ

Bu çok konuşulan ayrılığın ardından da birbirlerine olan sevgi ve saygılarını anlatan bir ortak açıklama yayınladılar. İki çocukları için dost kalmaya ve görüşmeye devam edeceklerini, onların hayatlarında her zaman birinci öncelik olacağını belirttiler.

Bu beklenmedik ayrılığın sebebi de Tom Brady’nin bir türlü kopamadığı kariyeriydi. En azından basına öyle yansıdı. Söylenenlere göre Gisele Bundchen, kariyerini ailesinin önüne koymaya başlayan eşine ültimatom vermiş, ya işin ya da biz demişti.

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HERKES ESKİ AŞIKLARIN YENİ AŞKLARI KİM OLACAK DİYE MERAK EDİYORDU

Brady’nin emeklilik planlarından vazgeçmesi de bardağı taşıran son damla oldu. Ünlü çift 13 yıl süren mutlu evliliklerini bir çırpıda sona erdirdi. Sonra da her zaman olduğu gibi yıllar sonra bekar kalan bu iki ünlü ismin bir sonraki ilişkileri merakla beklenir oldu.

Tom Brady yoluna Bradley Cooper’dan ayrılan ünlü Rus model Irina Shayk’la devam etti. Geçen yılın yaz aylarında sık sık birlikte görüntülenen ikili ciddi bir ilişkiye adım atmış gibi görünmeseler de birlikte görüntüleniyorlar, baş başa yemeklere çıkıp görüşmeye devam ediyorlar.

Ünlü modelin kişisel antrenörü Joaquim Valente, 1 yıldan fazladır ailenin yanından neredeyse hiç ayrılmıyor

BOŞANMADAN BERİ ONUN ETRAFINDAN HİÇ AYRILMADI

Ayrılıktan sonra kendini işine ve iki çocuğuna vermiş gibi görünen Gisele Bundchen de aslında boşanmadan beri hiç yalnız kalmadı ancak birlikte görüldüğü kişiyle bir aşk yaşadığını ilk günden beri inkar etti. Bu kişi ayrılık haberi duyulduğundan beri sık sık magazin basınına haber oldu.

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Ünlü modelin kişisel spor antrenörü ve aynı zamanda jiu-jitsu eğitmeni de olduğu söylenen Joaquim Valente de Bundchen gibi Brezilyalı. Sürekli olarak ünlü model ve çocuklarıyla birlikte olan yakışıklı spor eğitmeni son gelen haberlere göre Sevgililer Günü’nde de onu yalnız bırakmadı.

Kaynaklara göre Gisele Bündchen ve jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente birbirlerine aşıklar ve hatta ABD basınındaki haberlerde ikilinin Sevgililer Günü'nde Miami'deki mahallelerinde öpüşürken görüldüğü yazılıyor.

MEĞER AŞK BACAYI ÇOKTAN SARMIŞ: SEVGİLİLER GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ!

Çarşamba gecesini birlikte geçiren ikilinin birbirlerine sırılsıklam aşık olduğu hatta düzenli olarak aynı evde kaldığı da iddia edildi. Gisele Bündchen, Brady’den ayrıldığından beri sürekli olarak Joaquim Valente ile birlikte görüntüleniyordu.

34 yaşındaki Joaquim Valente, genç yaşında ABD'ye geldikten sonra erkek kardeşleriyle birlikte bir spor salonu işletmeye başlamış... Brezilya dövüş sporu jiu-jitsu konusunda uzman olan Valente hem Gisele Bündchen’in hem de iki çocuğunun eğitmeni

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Birlikte sürekli antrenman yapan ikili ormanda koşarken, ata binerken, Valente’nin spor salonunda hep bir aradaydı. Yakışıklı eğitmenin Gisele Bündchen’in spor hocası olduğu düşünülürse bunda garip bir taraf yok.





TATİLE BİLE BİRLİKTE ÇIKIYORLARDI

Ancak sık sık çocuklarıyla birlikte en sevdiği yer olan Kosta Rika'ya tatile giden ünlü model tüm bu seyahatlere de hep antrenörü Joaquim Valente ile çıktı. Joaquim Valente başlarda hep Bündchen’le görülürken bir süre sonra aile yemeklerine katılmaya, ünlü modelin 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian’la da oldukça yakın ilişkiler kurmaya başladı.

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Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin fotoğraflarının yayınlanmasıyla birlikte Brezilyalı dedikodu sitesi Purepeople, çiftin birlikte olduğunu iddia etmişti ancak ikiliye yakın kaynaklar bu ilişkinin 'kesinlikle platonik ve profesyonel' olduğunu söylediler. Bündchen daha önce Valente'yle sevgili olduğu yönündeki söylentiler hakkında "O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi, hayran olduğum ve güvendiğim bir insan. Böyle bir enerjiye sahip olmak, çocuklarımın böyle bir enerjinin etrafında olması çok güzel" demişti

“ÇOCUKLAR DA ONDAN EĞİTİM ALIYOR” DEMİŞLERDİ

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“Joaquim ve iki erkek kardeşi, Gisele ve çocuklara son bir buçuk yıldır dövüş sanatları eğitimi verdiler. Jordan ve Joaquim, şehir dışındayken bu aileyle birlikte seyahat ediyorlar çünkü Gisele Bündchen’in çocukları evde eğitim görüyor ve şehir dışındayken de bu özel antrenörlerden ders alıyorlar” deniyordu. Şimdilik görünen o ki bir arada bu kadar çok vakit geçirmek ikiliyi iyice birbirine yaklaştırmış…

Henüz bu konuyla ilgili ne ünlü model ne de Joaquim Valente’nin ağzından bir şey çıkmış değil. “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” deyimi bu ikili için gerçeğe dönüştü mü bunu belli ki ilerleyen günlerde göreceğiz…