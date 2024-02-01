Ünlü modelin en acı vedası… Kanserden ölen annesine seslendi: Sana artık sarılamayacak olmak bilsen ne zor!

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Gisele Bundchen 75 yaşında kanserden ölen annesi Vania'yı toprağa verdikten sonra bu acı vedayı sosyal medyaya taşıyarak çok bağlı olduğu ve her zaman kendine örnek aldığını söylediği annesine seslendi.

Birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü model kanserle verdiği savaşı kaybedip hayata veda eden annesine “Sevgin bize her zaman yol gösterecek” sözleriyle veda etti.

Ünlü modelin annesi Vania bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayata veda etti

ANNEYE DUYGU DOLU VEDA

43 yaşındaki süper model, kendini ve 5 kız kardeşini bir yandan çalışıp bir yandan da büyük zorluklarla yetiştiren annesine duygu dolu bir mektup gibi kaleme aldığı vedasına "Sevgili anneciğim, artık sana sarılamayacağımı bilmek acı veriyor ama her zaman bizi izleyeceğini biliyorum” sözleriyle başladı.

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Gisele Bundchen, annesi ve 72 yaşındaki babası Valdir Bündchen, kendisi ve kız kardeşleri Patricia, Rafaela, Graziela, Gabriela ve Raquel ile çevrili olduğu bir aile fotoğrafı ve çocukluk dönemlerini gösteren bir başka fotoğraf da paylaştı.

Vania Nonnenmacher hem çalışmış hem de 6 kız çocuk yetiştirmişti

Bundchen, sevgi dolu anne ve emekli bir banka memuru olan annesi için "Sen yeryüzünde bir melektin, her zaman etrafındaki herkese yardım ederdin. Senin kızın olduğum ve senden bir şeyler öğrendiğim için çok minnettarım” dedi.

2022’nin sonunda eşi Tom Brady’den boşanan Gisele Bundchen, 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian'ı yanına aldı. Ünlü model Tom Brady’yle birlikte ortak ebeveynlik yaparak büyüttüğü iki çocuğuyla zaman zaman zorlandığını itiraf ediyor.

Gisele Bundchen, 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian'ı sık sık Brezilya'ya götürüyordu

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"ANNEMİN BANA ÖĞRETTİKLERİNİ ÇOCUKLARIMA ÖĞRETECEĞİM"

Bundchen, eski eşiyle farklı çocuk yetiştirme tarzları olduğu için zaman zaman kendi çocuklarıyla bile anlaşmazlık yaşadığını söylemişti. Kendi annelik macerasında da her zaman annesi Vania'yı örnek aldığını anlatıyordu.

Kendisine annelik macerasında annesinin yolundan yürüyen ünlü model kaybettiği annesine "Sevgi, güç, şefkat, cesaret ve zarafetin en iyi örneği olduğun için teşekkür ederim” dedi.

Gisele Bundchen çocuklarını yetiştirirken kendi annesini örnek aldığını söylüyordu

"Annemin bana öğrettiklerini ben de çocuklarıma borçluyum” diyen Gisele Bundchen, annesine duygu dolu vedasını “Paylaştığımız güzel anıları sonsuza dek yaşatacağım ve bana öğrettiğin değerlerle yaşayacağım. Bana hayat boyunca en iyi arkadaşım olacak 5 kız kardeşimi verdiğin için teşekkür ederim. Sevgin bize her zaman rehberlik edecek” diyerek sonlandırdı.

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İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Annesini toprağa verdikten sonra yaşadığı Miami’ye geri dönen Gisele Bundchen, yaşadığı zorlu birkaç günün ardından ilk kez görüntülendi. Gisele Bundchen, kızı Vivian'ı yanına alıp köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı.

Alıyormuş gibi görünen kızına sıkı sıkı sarılıp öpen ünlü model kendi acısını bir yana bırakmış, anneannesini kaybettiği için çok üzgün görünen kızını teselli etmeye çalışıyordu.