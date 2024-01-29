Ünlü modelin büyük acısı… Kariyerini bile ona borçluydu: O benim kahramanımdı!

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Brezilyalı yayın organı GZH, Bündchen’in annesinin dün tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı. 75 yaşındaki Vania Nonnenmacher bir süredir kanserle savaşıyordu ve hastanede yatıyordu.

75 yaşındaki Nonnenmacher altı kız çocuğu annesiydi: Rafaela, Graziela, Gabriela ve Raquel ile birlikte Gisele ve ikiz kız kardeşi Patricia…

Ailesine çok bağlı olduğu bilinen Gisele Bündchen sık sık Brazilya’ya gidiyor, annesi ve kız kardeşleriyle bolca zaman geçiriyordu. Ünlü süper model başarılı kariyerini de aslında bir anlamda annesine borçluydu…

Ünlü model aslında profesyonel bir voleybol oyuncusu olmak istiyordu, ancak 1993 yılında annesi onu ve kız kardeşleri Patricia ve Gabriela'yı düzgün bir postüre sahip olmaları ve kendilerine güvenmeleri için bir modellik kursuna yazdırdı.

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Kurs sona erdikten sonra kurum üç kız kardeşi Rio de Janeiro'ya bir gezi ile ödüllendirildi. Gisele Bündchen işte bu gezide, dünyanın en büyük modellik ajanslarından biri olan Elite Model tarafından bir alışveriş merkezinde keşfedildi…

Gisele Bündchen annesine çok bağlıydı... Kendi annelik yolculuğunda annesini örnek aldığını sık sık belirten Bündchen aslında başarılı kariyerini de bir anlamda annesine borçluydu

Bu ayın başlarında, yakında çıkacak olan yemek kitabı "Nourish "in tanıtımını yaparken ailesi hakkında konuşan 43 yaşındaki süper model anne ve babasının sağlık sorunlarına tanık olduktan sonra kendi çocukları için sağlığına dikkat etmeye başladığını itiraf etmişti.

Gisele Bündchen’in Tom Brady’yle evliliğinden 14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı var.

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"Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz. Sağlığınız yoksa, onu geri satın almanız mümkün değildir"

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Güzel model "Kendimi en iyi hissederek en uzun süre yaşamak istiyorum ama bunu başarabilmem için bugünden karar vermem gerekiyor" dedi ve "Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz. Sağlığınız yoksa, onu geri satın almanız mümkün değildir" diyerek annesinin zorlu kanser mücadelesinde ne kadar uğraşsa da elinden bir şey gelemediğinin altını üzülerek çizdi.

Gisele Bündchen kalabalık bir aileden geliyor... 4 kız kardeşi olan ünlü modelin bir de Patricia adında ikizi var

Sık sık annesinin ve 5 kız kardeşiyle birlikte kalabalık ailesinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Gisele Bündchen her zaman dünyanın en iyi çocukluğunu geçirdiğini anlatıyordu. Gisele Bündchen'in annesi Vania Nonnenmach bir banka memuruydu ve 6 çocuğunu herkesin çok çalıştığı bir orta sınıf ailede büyütmüştü.

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Bündchen annesi için sık sık duygu dolu paylaşımlar yapıyor "Annemin biz altı kız için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığına tanık olarak büyüdüm. Annem tüm hayatını ailesine adadı ve bunu büyük bir zarafetle yaptı" diyordu.

"O benim kahramanım. Bir kadının ailenin çekirdeği olduğuna inanmamın nedeni o... Tek umudum onun bizim için her zaman olduğu gibi çocuklarım için de öyle olmak... Bizim kayamız."