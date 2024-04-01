‘Kocamı aldatmadım’ demişti… Ünlü model sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

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Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden Gisele Bündchen ve Tom Brady 13 yıllık evliliğin ardından 2022 yılında boşanmıştı. Bu ses getiren ayrılığın ardındaki sebep de çok konuşulmuştu.

BOŞANIR BOŞANMAZ AŞKA DÜŞTÜ, HEP REDDETTİ

Ünlü model Brady’den ayrıldığından beri sürekli birlikte görüntülendiği spor eğitmeni ve jiu-jitsui hocası Joaquim Valente’yle aşk yaşadığını daha önce reddetmişti.

Gisele Bündchen ve erkek arkadaşı Joaquim Valente, süper modelin aşkını doğrulamasının ve aynı zamanda ilişkilerinin başlangıcıyla ilgili söylentileri ortadan kaldırmasının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

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ALDATMA İDDİALARINA YALAN DEDİ

The New York Times'a verdiği son röportajda Bündchen, eski kocası Tom Brady'yi Valente ile aldattığı iddialarını şiddetle reddetti. Ünlü model gazeteye verdiği demeçte "Bu bir yalan" dedi.

Bündchen röportajında "Bu, sağlıksız bir ilişkiyi terk etme cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz olarak etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" yorumunu yaptı.

TAZE AŞKILAR BU SEFER KAÇMADI

Taze aşıklar Valente ile birlikte Bündchen'in Surfside, Florida'da bulunan ve şu anda tadilatta olan yeni malikanesinin önünde görüldüler. Çift, Valente'nin kamyonetiyle oradan ayrılmadan önce bir tasarımcıyla evle ilgili tadilat planlarını konuşurken görüldü.

İlişkilerinin ne zaman başladığı belli olmasa da Bündchen Valente’yle arkadaş olarak başladığı konusunda ısrar ediyor. The New York Times'a verdiği demeçte Valente'nin ismini doğrudan vermese de "İlk kez arkadaşım olan biriyle görüşüyorum" itirafında bulunan ünlü model "Bu çok farklı. Çok dürüst ve çok şeffaf" yorumunu yaptı.

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Bündchen ve Brady 13 yıllık evliliklerinin ardından 2022 yılında boşandılar. Çiftin 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu var.

HEM KENDİSİNİN HEM DE ÇOCUKLARININ SPOR HOCASI

Brady'den boşanmasının kesinleşmesinden sadece bir ay sonra, Bündchen ve Valente'nin birlikte olduklarına dair haberler ve fotoğraflar ortaya çıktı ve bu da birlikte oldukları yönünde spekülasyonlara yol açtı.

O dönemde süper modele yakın kaynaklar “Valente çocukların ve Gisele'in uzun süredir dövüş sanatları öğretmeni. Çıkma söylentilerinin hiçbiri doğru değil" demişti.