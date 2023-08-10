14 yaşındaki sosyal medya yıldızı ve ağabeyinin ölümünde sır perdesi: Gözler istismar şüphesi yüzünden babasına çevrildi

Haberin Devamı

9 YAŞINDAYKEN SOSYAL MEDYAYA YÜKLENEN VİDEOLARIYLA BÜYÜK BİR ŞÖHRET YAKALADI

Yayınlanan içerikler büyük tartışmalara neden oldu. Bu kadar küçük yaştaki bir çocuğun paylaştığı yaşına uygun olmayan bu videolar büyük tartışmalara yol açtı. Ancak tüm eleştirilere rağmen Lil Tay kısa sürede sadece Instagram'da 3,3 milyondan fazla takipçiye ulaştı ve internetin yükselen en büyük yıldızlarından biri olarak gösterildi.

Gerçek adı Claire Hope olan 14 yaşındaki internet fenomeni Lil Tay adını kullanıyordu

Gerçek adı Claire Hope olan 14 yaşındaki influencer ve rapçi Lil Tay, aslında Kanadalıydı ancak küçük bir çocukken Los Angeles'a taşınmış ve 2017'de henüz dokuz yaşındayken videolar yayınlamaya başladıktan sonra internette büyük bir şöhret kazanmıştı. İnternete yüklenen videolarında sürekli küfreden, rap söyleyen ve etrafındaki insanlara rahatsızlık veren küçük çocuk büyük tartışmalara yol açmıştı

Haberin Devamı

TARTIŞMALI FENOMEN: KÜFREDİP İNSANLARA SATAŞIYORDU

Tartışmalı kliplerinde küfrediyor, yoldan geçen insanlara hakaret ediyor, elindeki para destelerini gösteriyor ve hatta 'yüzyılın en genç rapçisi olduğunu iddia ederken kavgalar başlatıyordu. Yayınladığı içeriklerinde ilgi çekmek ve çok izlenmek için duyanı dehşete düşürecek küfürler eden Lil Tay, tartışmalı imajını düzeltmek ve eleştirilere cevap vermek için annesiyle birlikte ABD’nin en çok izlenen sabah programı Good Morning America'ya çıkmış ve kendini savunmuştu. Büyük eleştirilere hedef olan küçük kız annesiyle birlikte ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah programlarından Good Morning America'ya annesiyle birlikte katılmış ve kendini savunmuştu

Haberin Devamı

14 YAŞINDAKİ FENOMEN VE 21 YAŞINDAKİ AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜ DUYURULDU

14 yaşındaki sosyal medya fenomeninin ve 21 yaşındaki ağabeyi Jason Tian'ın öldüğü haberi Lil Tay’in çok takipçili Instagram hesabından yapıldı. Ölüm haberi ve açıklamanın aileden bir kişi tarafından yazıldığı söylendi ancak bu kişinin kim olduğu bilinmiyor. Bugün erken saatlerde paylaşılan açıklamada “Sevgili Claire'imizin ani ve trajik vefatının yıkıcı haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Dayanılmaz kaybımızı ve tarifsiz acımızı ifade edecek hiçbir kelimemiz yok. Bu tamamen beklenmedik bir ölümdü ve hepimizi şok içinde bıraktı. Kardeşinin ölümü acımıza daha da akıl almaz bir derinlik kattı.” İfadeleri yer aldı. Aileden kimliği bilinmeyen biri 14 yaşındaki Lil Tay ve 21 yşındaki ağabeyi Jason'ın öldüğünü duyurdu ancak neden öldüklerini söylemedi

Haberin Devamı

AÇIKLAMAYI AİLEDEN “KİMLİĞİ BELİRSİZ” BİR KİŞİ YAPTI

Açıklamada 14 yaşındaki fenomen Lil Tay ve 21 yaşındaki ağabeyi Jason Tian'ın ölüm nedenleri belirtilmedi ancak ölümlerinin hale soruşturma altında olduğu yazıldı. Kimliği belirsiz aile üyesi "Büyük bir üzüntü yaşadığımız bu günlerde, Claire ve kardeşinin vefatını çevreleyen koşullar hâlâ soruşturma altında olduğundan, bu büyük kaybın yasını tutarken sizden gizlilik rica ediyoruz" paylaşımını yaptı ve “Claire sonsuza dek kalbimizde kalacak, yokluğu onu tanıyan ve seven herkes tarafından hissedilecek yeri doldurulamaz bir boşluk bırakacak.” sözlerini kullandı. Lil Tay'in eski menajeri genç fenomen ve ağabeyinin ölümüyle ilgili hiçbir kayıt ve soruşturma bulunmadığını, polislerin bu ölümlerden haberi olmadığını açıkladı... Eski menajer Harry Tsang, ne Los Angeles ne de Vancouver'da bu ölümlere dair bir kanıt bulunamadığını, durumun şüpheli olduğunu açıkladı



Haberin Devamı

ARABA KAZASINDA MI ÖLDÜLER?

Sosyal medyada ölüm nedenine ilişkin spekülasyonlar dolaşmaya başlarken, Jesse Ryan adlı bir kullanıcı olaya tanık olduğunu iddia etti. Ryan şunları yazdı: “Olay yerinde bulunan biri olarak, vefat ederken her ikisinin de birlikte olduğunu teyit edebilirim. Araba çarpışması nedeniyle öldüler. Arabayı Lil Tay’in erkek kardeşi kullanıyordu”. Ancak ailenin ölüm haberini duyurmasına rağmen iki kardeşin ölümüyle ilgili bir soruşma yoktu. Lil Tay'le ilgili olarak 2018'ten beri istismara uğradğı yönünde söylenytiler yayılmıştı: Annesiyle birlikte Los Angeles'ta yaşayan fenomen babasının aldırdığı mahkeme kararıyla Vancouver'a geri dönmek zorunda kalmıştı

Haberin Devamı

ÖLDÜKLERİ AÇIKLANDI ANCAK POLİSTE BUNA DAİR KANIT YOK!

Ancak bu ani ve aile tarafından nedeni açıklanmayan ölüm şüpheli bulundu. Çünkü hem Lil Tay’in eski menajeri konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yapmış hem de gazetecilerin ulaştığı polisler her ikisinin de öldüğüne dair ellerinde hiçbir kayıtları olmadığını söyledi. Tartışmalı sosyal medya yıldızının eski menajeri Harry Tsang, Lil Tay'in doğum yeri olan Vancouver ve annesiyle birlikte yaşadığı Los Angeles'taki polislerin kendisine Lil Tay ve ağabeyi Jason'ın ölümüyle ilgili herhangi bir kayıtlarının olmadığını söylediği iddia etti. Ağabeyi Jason, küçük kardeşinin babası Chris Hope ve üvey annesinden şiddet gördüğünü iddia edip Lil Tay'in fotoğraflarıyla birlikte bir yardım sayfası açmış ve para toplamıştı

2018’DE GELEN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL TACİZ İDDİALARI

Lil Tay, 2018 yılında babası tarafından fiziksel ve zihinsel olarak istismar edildiği ve erkek kardeşi tarafından sömürüldüğü iddiaları nedeniyle şiddetli tartışmalara karıştı ve annesi de genç kızın yayınladığı içerikler nedeniyle emlakçı olarak çalıştığı işini kaybetti. Lil Tay’in annesi ve babası boşanmıştı ve babası yeniden evlenmişti. Onunla birlikte öldüğü iddia edilen erkek kardeşi Jason da annesinin ilk evliliğinden doğan üvey ağabeyi idi. Lil Tay, babası Chris'in kendisinin milyonlarının peşinde olduğunu söylemişti ancak bir avukat olan baba bu iddiaları hep reddetti ve kızını kurtarmak için mahkeme kararı aldırdığını açıkladı

BABASI VE ÜVEY ANNESİ FENOMEN İSMİ DÖVÜYOR MUYDU?

Kardeşi Jason, Lil Tay’in babası Chris Hope ve eşi Hanee'ye yönelik fiziksel ve zihinsel taciz iddialarını ortaya attıktan sonra Lil Tay için 19.000 dolar toplamak amacıyla bir GoFundMe sayfası kurmuştu. Yardım sayfasına küçük kardeşinin fiziki şiddet gördüğüne dair kanıt fotoğraflar koyan ağabey, kız kardeşinin babası ve üvey annesi tarafından istismara uğradığını iddia ediyordu. Lil Tay'in internetteki tüm içerikleri bir anda silindi ve küçük kız bir anda ortadan kayboldu

“BANA YARDIM EDİN” PAYLAŞIMI YAPIP BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Lil Tay, Instagram hesabının hikâyeler kısmından “Help me” (Bana yardım edin) diye bir mesaj paylaştıktan sonra ortadan kayboldu. Küçük kızın milyonlarca takipçisinin olduğu hesabın büyün gönderileri de daha sonra silindi ve Lil Tay bir anda ortadan kayboldu. Sosyal medyadan bir anda kaybolan Lil Tay o günlerde bir gazeteye açıklama yapmıştı. Fenomen isim sosyal medyadan bir anda yok olmadan önce Instagram hikâyeler kısmından "Bana yardım edin" mesajını paylaşmıştı

Gözden Kaçmasın Annesinin milyonları var ama ona kuruş bile vermiyor: Bir zamanların ünlü oyuncusu karavanda yaşamaya başladı Haberi görüntüle

BABASI MAHKEME KARARIYLA YANINA ALDIRMIŞ

Babası Chris Hope’un bir mahkeme kararı aldırdığını ve annesi Angela Tian’la birlikte Los Angeles’tan tekrar Kanada, Vancouver’a taşındıklarını söyleyen fenomen yıllardır görmediği babasının kendisinin parasının peşinde olduğunu söylemişti. Lil Tay’la birlikte öldüğü iddia edilen ağabeyi de Jason da o günlerde “Kız kardeşim Tay son üç yıldır sosyal medyada sessiz çünkü babası (Chris Hope) anneme Tay'ın parası, kariyeri ve velayeti üzerinde kontrol talep eden bir mahkeme kararı tebliğ etti ve sonuç olarak kız kardeşimin Vancouver, Kanada'ya dönmesi gerektiğine karar verildi.” demişti. 9 yaşından beri internneten yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçi, büyük bir şöhret ve hatırı sayılır bir para kazanan 14 yaşındaki Lil Tay'in hikâyesi korkunç detaylar içeriyor: Genç kızın ve ağabeyinin öldüğü açıklandı ancak bununla ilgili bir polis soruşturması da olmadığı için ölümler "şüpheli" görünüyor

“BABASI ONUN MİLYONLARINI ÇALMAK İSTEDİ”

Jason daha sonra Lil Tay’in babası Chris Hope'un kendi çıkarı için yükselen yıldızdan milyonlarca dolar çaldığını iddia etti. Bu iddiaların ardından baba Hope’un Harry Tsang 2018'de The Daily Beast'e verdiği demeçte, babasının kızından para istemediğini ancak “Lil Tay ticari markasını” tescil ettirdiğini açıklamıştı. Harry Tsang "Babasının görmek istediği sadece üç şey var. Birincisi, Tay'dan artık çılgın küfür videoları gelmeyecek. İkincisi, brüt kazancın yüzde 25'inin Tay için ayrılmış bir fona aktarılacak. Üçüncüsü ise, Tay'ın yayınladığı videolarda ve kamuoyundaki imajında mutlaka bir düzeltme yapılacak.”. Lil Tay'in ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Jason, baba Chris Hope hakkında fiziksel ve duydusal şiddet iddialarında bulunmuştu

ASIL İSTİSMARCI 21 YAŞINDAKİ AĞABEYİ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan Mayıs 2018'de, genç kızın aslında ağabeyi Jason tarafından istismar edildiği iddia edilmiş, Jason'ın genç kıza tartışmalı paylaşımlarında ve kliplerinde ne söylemesi gerektiği konusunda koçluk yaptığını gösteren bir dizi video ortaya çıkmıştı. Ağabey Jason bu görüntülerin bir tanesinde genç kıza arkadan “daha cahil ol” talimatı verdiği görülüyordu.

Genç kızın çektiği videolardan birinde arkadan ağabeyi Jason'ın sesi duyuluyor ve ona talimat verdiği anlaşılıyordu

Videoların internette ortaya çıkmasının ardından Lil Tay'ın Instagram ve YouTube hesapları hızla temizlendi ve bu da 14 yaşında ölen fenomenin kazandığı şöhret ve ailesi hakkında daha fazla şüpheye yol açtı. Ailenin bir sözcüsü o sırada Buzzfeed News'e Lil Tay'ın erkek kardeşinin onu yeniden “markalaştırdığını” söylemiş ve hayranlarını genç yıldızla ilgili gelecekteki paylaşımlar için “bizi izlemeye devam edin” diyerek takipte kalmaya çağırmıştı.