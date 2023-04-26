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Kim Kardashian’a benzeyebilmek için defalarca bıçak altına yatmıştı: Acı haberi ailesi duyurdu!

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#Christina Ashten Gourkani#Kim Kardashian#Estetik Ameliyat Bağımlısı
Kim Kardashian’a benzeyebilmek için defalarca bıçak altına yatmıştı: Acı haberi ailesi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:57

Son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik cerrahi operasyonları, görünüşünden memnun olmayan kadın erkek milyonlarca kişi için daha mutlu ve özgüven dolu bir yaşamın kapısını aralıyor. Ancak bu operasyonların bir yapılma amacı daha var ki oldukça tehlikeli sonuçlara yol açıyor…

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Daha sadece birkaç gün önce, K-Pop yıldızı BTS grubundan Jimin’e benzemek için geçirdiği sayısız estetik operasyonun ardından Kanadalı aktör Saint von Colucci’nin ciddi bir enfeksiyon kaparak hayatını 22 yaşında kaybetmesi dünya medyasında manşet olmuştu.

Dünyada hayranı oldukları ünlülere benzemek için estetik operasyon geçirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.  Bu uğurda geçirdikleri ameliyatla tamamen bambaşka görünümlere kavuşan ve hatta bu sayede ünlenenler de var.

Kim Kardashian’a benzeyebilmek için defalarca bıçak altına yatmıştı: Acı haberi ailesi duyurdu
Ancak bu sevdanın sonu her zaman şöhret ve kazanca çıkmıyor. Bir noktadan sonra psikolojik olarak da yıpranan ve durumlarının farkına varamayan bu kişiler estetik cerrahinin dozunu kaçırınca sağlıklarından olabiliyor hatta kimi zaman hayatlarını kaybediyor.

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Bu acı durumun son kurbanıysa Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya ünlüsü ve model Ashten G. oldu. Asıl adı Christina Ashten Gourkani olan ancak sosyal medyada Ashten G. ya da Ashten G Online olarak ünlenen model 34 yaşında hayatını kaybetti.

Ashten G., Kim Kardashian’a benzemek için geçirdiği sayısız estetik cerrahi operasyonunun ardından gerçekten de özellikle yüzüyle ünlü isme ikiz kardeşi kadar benzemeyi başarmıştı. Ancak Ashten G., estetik ameliyatlara bir türlü dur diyemedi ve oldukça büyük meme ve kalça implantları da kullanmaya başladı.

34 yaşındaki modelin geçirdiği son operasyon sonrasında, henüz hastanede olduğu sırada kalbinin durduğu ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Ashten G.’nin kalbinin durmasının operasyondan kaynaklanan komplikasyonlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Kim Kardashian’a benzeyebilmek için defalarca bıçak altına yatmıştı: Acı haberi ailesi duyurdu
Ashten G.’nin acılı ailesi kızlarını kaybettikten sonra onun sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak “Derin üzüntülerle ve kalbimiz kırık bir şekilkde güzel, sevgili kızımız ve kız kardeşimiz Christina Ashten Gourkani'nin talihsiz ve beklenmedik ölümünü sizlerle paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

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Cenaze töreni 4 Mayıs’ta gerçekleşecek Ashten G.’nin ailesi törenin masraflarını karşılayabilmek için GoFundMe adlı online yardım toplama sitesi aracılığıyla 40.000 dolar hedefine ulaşmaya çalışıyorlar.

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#Christina Ashten Gourkani#Kim Kardashian#Estetik Ameliyat Bağımlısı

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