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1.5 milyon TL bütçe ayırdı... Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek!

#Bülent Ersoy#Bülent Ersoy Mezar#Fevzi Siverek
1.5 milyon TL bütçe ayırdı... Bülent Ersoyun mezarı derin olacak, asansörle inilecek

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Ersoy'un defin sırasında çekilen görüntüleri 7 ay sonra yeniden gündeme gelmişti. Kazılan mezarı göstererek yanındaki kişiye 'Çok dar değil mi?' diye soran ve 'Standart' cevabını alan Ersoy 'E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki' demişti. Daha sonra 'Diva', kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusuna "Evet, mezar yerim belli." cevabını vermişti. Fevzi Siverek de Ersoy’u doğruladı. ‘Diva’ya asansörlü mezar yaptıracağız’ dedi.

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Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan yardımcısına “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standartta sığmam ki” şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un dostu Fevzi Siverek de “Sana daha büyük yapacağız.” demişti.

İkilinin bu diyalogu sosyal medyada yeniden gündeme gelince Ersoy’a, mezar başındaki bu sohbet hatırlatıldı. Muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli.” dedi ancak detay vermedi.

MEZARINI DERİN YAPACAĞIZ!

Al Sana Haber programına bağlanan Ersoy’un yardımcısı Fevzi Siverek “Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye’ de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy’ un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım, İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu’ ya bir rica da bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve ‘gereğini yapacağını’ söylemişler.

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1.5 milyon TL bütçe ayırdı... Bülent Ersoyun mezarı derin olacak, asansörle inilecek

Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarladım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah geçinden versin tabi kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce Hakk’ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy’ u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum, hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır.”

Siverek “Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar” dedi.

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