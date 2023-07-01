Yoldan çıkaran lezzetler

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Ege, Akdeniz ve Karadeniz için pideden tosta öneriler aldık.

Bora Bozankaya

TUZLU KATMER, PİDELİ KÖFTE



Kelle paça çorbası



◊Çorbacı Sarı Kemal, Balıkesir Çok iyi çorba, köfte ve manda kaymaklı ekmek kadayıfı yapıyorlar. (0266) 241 52 41

◊Alkan Börek, Manisa Akhisar’da... Kol böreği başarılı, yanında da çay ikramı var. (0236) 415 02 94

◊İdris Pideli Köfte, Bursa Kayhan Çarşısı’nda; Bursa’nın iskenderden sonraki en meşhur lezzeti... (0224) 220 68 21

◊Acı Dayı Cantık ve Pide Salonu, Bursa Cantık sevenler veya Bursa’nın bu meşhur tescilli lezzetini tatmak isteyenler için en doğru adres. (0224) 221 54 89

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◊Yıldız Katmer, Manisa Akhisar’da. Katmerin peynir, yumurta ve maydanozlu versiyonunu yapıyor. Kahvaltı için de ideal adreslerden. Yanında verdikleri zeytin ve bölgeye has Neşecan marka ayran da harika. (0236) 414 37 76

Alkan Börek’ten kol böreği

◊Gelebeç Butik Kafe, Aydın Söke ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Güllübahçe’de. Didim ve Bodrum yolu üzerinde, Kuşadası’na yarım saat mesafede. Doğanın ortasında bir taş evde hizmet veriyorlar. Yoğurtla gelen anne patatesini ve tava ciğerini mutlaka tadın. (0256) 547 14 25

Çiğdem Alagök

KIYMALISI, TAHİNLİSİ...

◊Özen Pide, Aydın



Tahinli pide

Mini ve pofuduk lahmacunu andıran şamişi adlı yuvarlak pidelerini, tahinli ve cevizli pidelerini mutlaka deneyin. Şamişi ortalama 60 gram... Pide hamurunun üzerine kıymalı harç konarak hazırlanıyor, yanında turunçla sunuluyor. Tahinlinin hamuruysa incecik. Kıyılmış bol cevizle sunuluyor. İşletmenin Efeler ilçesinde üç şubesi var.

(0256) 212 92 93

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Didem Şenol Tiryakioğlu

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR MOLA

◊Kaplan Dağ Restoran, İzmir

Tire’nin Kaplan Köyü’nde. Vardıktan sonra bütün yol yorgunluğunuzu atacak bir adres... Yemyeşil bir doğaya tepeden bakarak yemek yiyorsunuz! Keşkek, Tire köftesi, yaprak sarması gibi özel lezzetlerinin yanı sıra geniş bir meze seçkisi var. (0232) 511 22 55

Yayın balığı

◊Dem Bahçe, Balıkesir

Burhaniye’de, Taylıeli Köyü’nde. Körfez manzarasının maviliği ve yemyeşil doğa bir arada... Ege’ye doğru sabah yola çıktıysanız kahvaltı için ideal. Ürünlerin çoğu kendi bahçelerinden, reçelleri de ev yapımı. (0533) 738 75 75

◊Yoğurtçu Cavit, Aydın

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Söke’de köklü bir aile işletmesi. Toprak altında mayalanan kuru çökelek, Ödemiş tulumu, Kırklareli’nden gelen beyazpeynir gibi lezzetler sunuyor. Yoğurtları ve ev yapımı kaymaklı bal sunumları da meşhur. Doğal köy yumurtasından sahanda yumurta istemeyi de unutmayın. (0534) 570 29 49

Yaprak Sarması

◊Rahmi Baba 1966, Bursa

Orhangazi’deki Dutluca Mahallesi’nde. Bursa-İstanbul yolunun 9 kilometre içinde kalıyor. İznik Göl manzarasına karşı, doğayla iç içe bir restoran. Soğuk mezeleri, ahtapot salatası ve kalamar dolması gibi deniz ürünlü ara sıcakları ve balık çeşitleri var. Yayın balığından yaptıkları şiş çok ünlü. (0224) 582 22 82

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Ferit Özkaşıkcı

KUYMAKLI KAHVALTI DA VAR

◊YASA, Balıkesir

Susurluk’ta. Tost özel tava ekmeğine tereyağı sürülüp arasında kelle peyniriyle hazırlanıyor. Çibörekten sulu yemeklere seçenekleri bol. (0544) 865 67 07

Laleli’de kuru fasulye

◊Mikado Pide, Aydın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde. Turunçla servis edilen, fındık lahmacun benzeri kıymalı pideleri ünlü. Pideler üzerinde manda kaymağıyla geliyor. (0256) 414 11 43

◊Manisaspor Kebapçısı, Manisa Altında pide yanında közlenmiş domates-biber, domates sosu ve kızdırılmış tereyağıyla Manisa köfte kebabını iyi yapıyorlar. (0236) 235 10 40

◊Petek Çöp Şiş, İzmir

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Selçuk’ta. Çöp şişte dana budundan küçük parçalar halinde kesilmiş üç parça et ve bir parça kuzu kuyrukyağı var. Şişler alevi geçmiş kömür ateşinde, yavaş yavaş pişiriliyor. Yayık ayranlarından da mutlaka için. (0232) 892 40 77

YASA’da tost

◊Aşçı Bacaksız, Afyonkarahisar

Afyon merkezin simge adreslerinden biri... Sadece kendi yağında uzun süre pişen kuzu kebabı var. Üzerine de manda kaymaklı ekmek kadayıfı kesinlikle yenmeli. (0272) 215 20 97

◊Nihat Usta, Trabzon

Akçaabat’ta. Trabzon’un coğrafi tescilli Akçaabat köftesini yapıyorlar. Sütlü kadayıf tatlısı meşhur. Karadeniz usulü balık tava ve kuymaklı kahvaltı da var. (0462) 228 00 50

◊Laleli Lokantası, Rize

Ülkenin en özenli esnaf lokantalarından... Yemekler odun ateşinde,kara fırında ve bakır kapta pişiyor. Kavurma, kuru fasulye ve pilav kaçmaz.(0464) 217 15 68

Koray Günyaşar

◊Arıcıoğlu Ev Böreği, Aydın

Çine’de. Tepsi börekleri hep çıtır çıtır. Kıymalısı ayrı güzel, otlu peynirlisi ayrı... Yola çıkarken arayıp ayırtmanız lazım. (0506) 866 56 56

◊Düzdağ Tost, Balıkesir

Susurluk tost ve ayranının gerçek temsilcisi. Üstü salçalı klasik Susurluk tostu, çok iyi ayran ve ikram ettikleri turşuyla... (0266) 865 14 04

◊Kadaifçioğlu Restoran, Afyon

Serin bir bahçesi var. Sakatatlar ve özellikle ciğer tavası listenizde olmalı. Keşkek ve güveçte işkembe damarı da özel. (0272) 246 29 29

Arıcıoğlu’nda börek

◊Gizli Bahçe, Balıkesir

Manyas Kuş Cenneti’nden birkaç kilometre sonra sağda. Tüm ızgara et çeşitleri var. Halka kesim kokoreç ve uykulukla ünlü.

(0266) 873 15 64

◊Şişçi Mücahit, Burdur

Sadece Burdur köfte şişi için değil, köy peynirli pidesi ve nefis kuzu şişi için de mutlaka uğranmalı. Antalya’da şubeleri var. (0248) 234 29 29

◊Kasap Remzi, Bilecik

Aslında bir kasap dükkânı ama birkaç masası var. Reyondan seçtiğiniz et mangalda pişiyor. Pirzolası da külabastısı da çok özel.Vezirhan’da.

(0228) 233 13 13

◊Tavacı Refik, Bursa

Karacabey’de... Göl manzarasına karşı bir mekân. Kavurması bir klasiktir. (0224) 676 92 39

◊Paçacı Önder, Manisa

Akhisar’da. Kelle paça servisi sabah 5.00’te başlıyor. Dana kelle, kaval kemiği ve paça kara fırında, odun ateşinde pişiyor. Ekşi maya pide üzerinde geliyor. (0538) 852 17 17

◊Öz Kukul Pide, Giresun

Giresun Espiye’de. Pidelerinin hamuru ince ve çıtır çıtır. (0454) 361 50 42

◊Galip Usta Pide Salonu, Samsun

Çarşamba’da. Açık kıymalı pidesi hem çok lezzetli hem de fiyat/performans olarak çok mutlu ediyor. (0362) 832 30 10

Ebru Erke

yol DEĞİŞTİRMEYE DEĞER

◊Hacıoğlu Mangal, İzmir

Tire’de. Köftesinin lezzeti etin kalitesinden geliyor. Dana kuşbaşı tuzla yoğrulduktan sonra 2 kez çekiliyor. Dolapta 2 gün dinlenip şişlere sarılıyor. İlk pişirmenin ardından buharlı suyun üzerinde bekletilen et yağını bırakıyor ve yumuşuyor. Tereyağında, çok yüksek ateşte çevriliyor. Domates, koyun yoğurdu ve piyazla geliyor. İşin sırrı biraz da kullandıkları meşe kömüründe. (0232) 512 95 21

Hacıoğlu’nda köfte sunumu

◊Köfteci Selim, Tekirdağ

100. Yıl Sanayii Sitesi’nde. Köfteyi dananın döşü ve önkolundan çektiği kıymadan hazırlıyor. Harcında soğan, bayat ekmek içi, tuz, kimyon ve karabiber var. 1 gece dinlendirip pişiriyorlar. Tahinli Hayrabolu tatlısını da deneyin. (0282) 613 13 30

◊Ahmetbey Bahar Köftecisi, Kırklareli

Lüleburgaz’da Ahmetbey Köyü’nde. Yolunuzu değiştirmeye değecek bir köfteci. Köfteler kiloyla satılıyor. Harcını köy çevresinde yetişmiş düve etinin döş, antrikot ve kaburgasından iri çekilmiş kıymayla hazırlıyorlar. (0288) 423 15 97

◊Mavi Pide, Muğla

Hisarönü’nde. Serdar Kozan’ın girişimleriyle açılan Mavi Pide’nin Selimiye’de de bir şubesi var. Patlıcanlı kuşbaşılı pide ve ballı tahinli pide öne çıkan lezzetlerinden. Sabah saatlerinde yolu düşenler kahvaltılarını da deneyebilir.

(0534) 542 43 24

◊Seçkin Pide, Rize

Rize’den çıkıp Trabzon istikametine giderken Derepazarı’nı ve yolda sıra sıra dizili pidecileri gördüğünüz an durun. En meşhurlarından biri Seçkin Pide. Derepazarı pidesini lezzetlendiren şeyler kolot peyniri ve Rize kavurması. (0464) 311 31 59

Koray Günyaşar

BÖREK, KEŞKEK, SAKATAT...

◊Arıcıoğlu Ev Böreği, Aydın

Çine’de. Tepsi börekleri hep çıtır çıtır. Kıymalısı ayrı güzel, otlu peynirlisi ayrı... Yola çıkarken arayıp ayırtmanız lazım. (0506) 866 56 56

◊Düzdağ Tost, Balıkesir

Susurluk Tost ve ayranının gerçek temsilcisi. Üstü salçalı klasik Susurluk tostu, çok iyi ayran ve ikram ettikleri turşuyla... (0266) 865 14 04

◊Kadaifçioğlu Restoran, Afyon

Serin bir bahçesi var. Sakatatlar ve özellikle ciğer tavası listenizde olmalı. Keşkek ve güveçte işkembe damarı da özel. (0272) 246 29 29

◊Gizli Bahçe, Balıkesir

Manyas Kuş Cenneti’nden birkaç kilometre sonra sağda. Tüm ızgara et çeşitleri var. Halka kesim kokoreç ve uykulukla ünlü.

(0266) 873 15 64

◊Şişçi Mücahit, Burdur

Sadece Burdur köfte şişi için değil, köy peynirli pidesi ve nefis kuzu şişi için de mutlaka uğranmalı. Antalya’da şubeleri var. (0248) 234 29 29

◊Kasap Remzi, Bilecik

Aslında bir kasap dükkânı ama birkaç masası var. Reyondan seçtiğiniz et mangalda pişiyor. Pirzolası da külabastısı da çok özel.Vezirhan’da. (0228) 233 13 13

◊Tavacı Refik, Bursa

Karacabey’de... Göl manzarasına karşı bir mekân. Kavurması bir klasiktir. (0224) 676 92 39

◊Paçacı Önder, Manisa

Akhisar’da. Kelle paça servisi sabah 5.00’te başlıyor. Dana kelle, kaval kemiği ve paça kara fırında, odun ateşinde pişiyor. Ekşi maya pide üzerinde geliyor. (0538) 852 17 17

◊Öz Kukul Pide, Giresun

Giresun Espiye’de. Pidelerinin hamuru ince ve çıtır çıtır. (0454) 361 50 42

◊Galip Usta Pide Salonu, Samsun

Çarşamba’da. Açık kıymalı pidesi hem çok lezzetli hem de fiyat/performans olarak çok mutlu ediyor. (0362) 832 30 10

Murat Deniz Temel

ÜNLÜ KALE BİBERİNDEN ALIN

◊Hurşit Kebap, İzmir

Ödemiş’te. Pide üstünde gelen bol tereyağlı Ödemiş köftesini en iyi yapan yerlerden. (0232) 545 40 98

◊Töngül Pide Fırını, İzmir

Ödemiş’te. Bir asrı aşan tarihi bir fırın. Otlu yumurtalı harç, kavrulmuş kıyma ve peynirle hazırlanan pide başka hiçbir yerde yok. Sonra kahvede oturup koruk suyu tadın.

(0232) 545 73 75

◊Babaoğlu Lokantası, İzmir

Tire’de. Bu bölge köfteleriyle ünlü olsa da tak tak kebabını da deneyin. Babaoğlu’nda kuyuda pişen enfes süt kuzudan tandır öğlen saatlerini geçince bitiyor. Gitmişken yakınındaki Osman Efendi Dondurma’da da tulumba tatlısı yiyin. (0554) 224 35 39

◊Hüsamettin Usta Kocabaylar Kebap Salonu, Denizli

Salihli Alaşehir’de... Tandırı burada yemenizi öneririm. Meşhur Denizli kebabını da yapıyorlar. Odun ateşinde çok düşük ısıda uzun süre pişirildiği için hafif is tadı geliyor ve derisi çıtır çıtır. Meşhur Kale biberini almayı da unutmayın. Cips gibi kızartıp yersiniz. (0258) 241 40 60

YOLDAN NE ALMALI?

Denizli’nin imza lezzeti isli yanık keçi yoğurdunu mutlaka alın. Babaoğlu Çiftliği’ninki başarılı. Manisa’daysanız ekşi maya Kula ekmeği ve leblebisi de kaçmaz.

Onur Ziya Demir

İÇİ SULU SULU KALIYOR

◊Değirmen Odun Köfte, Manisa

Salihli’de. Yüzde 100 kuzu etinden köfte, odun ateşinde pişiyor. Hem yağlı hem de yüksek ateşte piştiği için içi sulu sulu kalıyor.

(0236) 714 21 73

◊Tarihi Muşta Lokantası, Samsun

Beş çeşit lezzetleri var: Gümüşhane Kelkit’ten şeker fasulye ve köy tereyağıyla kuru fasulye, kendi yağıyla pişen dana kavurma, tereyağlı pilav, ezogelin çorbası ve nefis bir sütlaç...

(0506) 500 32 40

◊Çamlıbel Restaurant, Edirne

Keşan’da. Trakya’nın kıvırcık kuzularını karkas alıyor. Hem etini hem de birçok sakatatını servis ediyor. Özellikle gömlek yağına sarılı ciğer sarması ve kuzu pirzola denenmeli. (0284) 714 15 99

Sahrap Soysal

KOKORECİ YENİDEN KEŞFEDECEKSİNİZ



Kokoreç



◊Kokoreççi Asım Usta, İzmir

İzmir’in çıkışında Çamdibi Mevkii’nde. Adeta kokoreci yeniden keşfedeceksiniz. (0232) 462 02 14

◊Gülcemal Manisa Kebapçısı, Manisa

Sadece tereyağlı Manisa kebabı yapıyor. Kuzu kol ve dana döş etler tuzla ovulup şişte pişiyor. (0236) 231 53 42

◊Hayri Usta Lokantası, Aydın

Efeler tarafında. Paşa böreğinin tadına mutlaka bakın. (0256) 211 19 19

Salih Seçkin Sevinç

TEREYAĞLI PİDE ÜZERİNDE KÖFTE

◊Meşhur Akçapınar Tostçusu, Muğla

Akyaka’da. Acı biberleri, tostu, sucuğu, ayranı ve ambiyansıyla başka bir gezegende mola vermek gibi... (0252) 244 81 38

◊Can Köfte, Akhisar

En özgün köftecilerimizden; tereyağlı pide üzerinde servis ediyorlar. Hiçbir tatil seyahatimde buraya uğramadan dönmem. (0236) 412 71 25

◊Sardalye, Çanakkale

Çanakkale Merkez’de. Taze balık ekmeğini mutlaka tatmanız gereken bir balık büfesi. Turşu suyu da enfes.(0286) 213 48 48

◊Garden Et Lokantası, İstanbul

Silivri’de. İçinde kuşların uçtuğu,yeşillikler içinde bir restoran. Arnavut ciğeri ve paçanga böreğiyle meşhur. Bıldırcını ve kâğıtta pişmiş dana dil de favorilerden. (0212) 723 68 40

◊Çamlıbel Restaurant, Edirne

Keşan’a 1 kilometrede... Keşan’ın satır etten yapılan köftesini ve kuzu çevirmesini tadabilirsiniz. Tesis, ağaçlıklı ve geniş bir arazide... (0284) 714 15 99