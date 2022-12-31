YÄ±lbaÅŸÄ± ihtiÅŸamÄ±na bu tatlar yakÄ±ÅŸÄ±r...

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TARSUS HUMUSU (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 750 gr nohut

- 10 gr sarÄ±msak

- 235 gr tahin

- 135 gr limon suyu

- 12 gr tuz

- 3-4 kÃ¼p buz

Ãœzeri iÃ§in

- 100 gr tereyaÄŸÄ±

- 50 gr kuru kayÄ±sÄ±

- 20 gr kuru Ã¼zÃ¼m

- 10 gr toz biber

NASIL YAPARIM?

- Bir gece Ã¶nceden Ä±slatÄ±lan nohutlarÄ± haÅŸlayÄ±n ve kabuklarÄ±nÄ± ayÄ±klayÄ±n.

- TÃ¼m malzemeleri bir blender yardÄ±mÄ±yla, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vam elde edinceye kadar Ã§ekin. Kuru meyveleri tereyaÄŸÄ±nda soteleyin.

- Humusun Ã¼zerine kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ±yla koyup paprikayla tatlandÄ±rÄ±n.

PÃœF NOKTASI

Konya bozkÄ±r tahini ve koÃ§baÅŸÄ± nohut humusun tadÄ±nda fark yaratacaktÄ±r. Daha hafif bir tat iÃ§in Ã¼zerine sadece zeytinyaÄŸÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± biber gezdirebilirsiniz.

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TABLACI SALATASI (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 500 gr soÄŸan

- 10 gr sarÄ±msak

-500 gr kÃ¶y biberi

- 75 gr domates salÃ§asÄ±

- 70 gr biber salÃ§asÄ±

- 150 gr zeytinyaÄŸÄ±

- 500 gr kapya biber

- 10 gr tuz

- 60 ml nar ekÅŸisi

- 5 gr karabiber

- 8 gr kimyon

- 10 gr sumak

NASIL YAPARIM?

- SoÄŸan, sarÄ±msak, kapya biber ve kÃ¶y biberini ocakta veya fÄ±rÄ±nda kÃ¶zleyin. KÃ¶zlenen sebzeleri jÃ¼lyen kesin.

- ZeytinyaÄŸÄ±, salÃ§a ve baharat Ã§eÅŸitleriyle nazikÃ§e, sebzeleri ezmeden harmanlayÄ±n. Nar taneleriyle sÃ¼sleyin.

Åžefin Ã¶nerisi: Bu tarife fÄ±rÄ±nda piÅŸirdiÄŸiniz kabaÄŸÄ± da ilave edebilir veya sÃ¼zme yoÄŸurtla karÄ±ÅŸtÄ±rarak yoÄŸurtlu bir mezeye Ã§evirebilirsiniz.

ANADOLUâ€™DAN KUZU KABURGA (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 1 kg kuzu kaburga

- 250 gr arpacÄ±k soÄŸanÄ±

- 10 gr sarÄ±msak (ezilmiÅŸ)

- 100 gr kuru incir

- 100 gr kuru viÅŸne

- 100 gr kuru kayÄ±sÄ±

- 10 gr taze kekik

- 8 gr biberiye

- 150 ml zeytinyaÄŸÄ±

- 10 gr tuz

- 5 gr karabiber

NASIL YAPARIM?

- Kuzu kaburgalarÄ± zeytinyaÄŸÄ±, tuz, karabiber ve sarÄ±msakla harmanlayÄ±n, kabÄ±n Ã¼zerini kapatÄ±p buzdolabÄ±nda en az 4 saat marine edin.

- ArpacÄ±k soÄŸanÄ±, taze kekik ve biberiyeyi bir tencereye alÄ±n.

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- Marine edilen kuzu kaburgalarÄ± Ã¼zerlerine yerleÅŸtirin, etin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak kadar iÃ§me suyu ekleyin. OcaÄŸÄ± orta ateÅŸe ayarlayÄ±n.

- Tenceredeki su kaynamaya baÅŸlayÄ±nca ocaÄŸÄ±n altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±n. Etler kemikten ayrÄ±lÄ±ncaya kadar piÅŸirin.

- Tenceredeki suyu sÃ¼zÃ¼n, etleri kuru meyvelerle harmanlayÄ±n. Servise hazÄ±r. Dilerseniz yeÅŸil yaÄŸ veya pilavÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirip sunabilirsiniz. YeÅŸil yaÄŸ iÃ§in 1 demet maydanozu yÄ±kayÄ±p kurulayÄ±n. 100 ml sÄ±vÄ±yaÄŸyla blenderdan geÃ§irip sÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde hazÄ±r...

Åžefin Ã¶nerisi: Bu tarifte kÄ±rmÄ±zÄ± et yerine beyaz et tercih edebilirsiniz, Ã¶rneÄŸin yÄ±lbaÅŸÄ± sofralarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi olan hindi, bu tarifle mÃ¼kemmel bir davet yemeÄŸine dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir.

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FÄ°RÄ°K PÄ°LAVI (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 250 gr firik bulguru

- 100 gr soÄŸan

- 10 gr sarÄ±msak

- 80 gr kapya biber

- 80 gr kÃ¶y biberi

- 100 gr domates

- 150 ml zeytinyaÄŸÄ±

- 60 gr domates salÃ§asÄ±

- 60 gr biber salÃ§asÄ±

- 10 gr tuz

- 5 gr kÄ±rmÄ±zÄ± biber

- 5 gr karabiber

- 5 gr kimyon

NASIL YAPARIM?

- SoÄŸan, sarÄ±msak ve biberleri kÃ¼p kÃ¼p doÄŸrayÄ±n. Tencereye koyduÄŸunuz yaÄŸ Ä±sÄ±nÄ±nca sebzeleri ekleyip kavurun.

- SalÃ§ayÄ± ekleyip kÄ±sa sÃ¼re soteleyin, firik bulgurun ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

- Baharat Ã§eÅŸitleri ve kaynar suyu ilave edin. Tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±p piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.

- Pilav piÅŸince 20 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. ÅžÄ±k gÃ¶rÃ¼nmesi iÃ§in Ã¼zerini nane, pul biber, zerdeÃ§al gibi baharat Ã§eÅŸitleriyle sÃ¼sleyebilirsiniz.

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Bir Ã¶neri: Bu tarifi pilavlÄ±k bulgurla hazÄ±rlayabilir, iÃ§ine kestane katabilirsiniz. PirinÃ§ sevenler kuzu kaburganÄ±n yanÄ±na kestaneli bir iÃ§pilav da piÅŸirebilir.

PAZAR OTLARI SALATASI (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 80 gr bebek Ä±spanak

- 80 gr bebek roka

- 80 gr kuzukulaÄŸÄ±

- 80 gr hindiba

- 80 gr cibes otu

- 80 gr lollo rosso

HardallÄ± sosu iÃ§in

- 20 gr tane hardal

- 10 gr Dijon hardalÄ±

- 120 ml zeytinyaÄŸÄ±

- 7 gr sirke

- 2 limonun suyu

- 10 gr bal

NASIL YAPARIM?

- YeÅŸillikleri yÄ±kayÄ±p kurutun.

- Salata sosu iÃ§in tÃ¼m malzemeleri bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

- YeÅŸillikler ve sosu gÃ¼zelce karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Varsa yenebilir Ã§iÃ§eklerle sÃ¼sleyebilirsiniz.

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Åžefin Ã¶nerisi: Bu salatayÄ± evinizdeki yeÅŸilliklerle veya sadece marulla yapabilirsiniz. Daha hafif bir sos iÃ§in hardal miktarÄ±nÄ± azaltabilir veya tamamen Ã§Ä±karabilirsiniz. Varsa sosa 5 ml kadar trÃ¼f yaÄŸÄ± da ekleyebilirsiniz.

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Ã‡Ä°KOLATA DOLGULU KEREBÄ°Ã‡ (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

KremasÄ± iÃ§in

- 200 gr Ã§iÄŸ krema

- 75 gr pudra ÅŸekeri

KerebiÃ§ iÃ§in

- 100 gr un

- 100 gr toz Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±

- 1 yumurta

- 100 gr ÅŸeker

- 50 gr tereyaÄŸÄ±

- 1 paket kabartma tozu

Ã‡ikolata mus iÃ§in

- 50 gr krema

- 100 gr bitter Ã§ikolata

- 2 yumurta

NASIL YAPARIM?

- Kurabiye iÃ§in bÃ¼tÃ¼n malzemeleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde ettikten sonra ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde parÃ§alara ayÄ±rÄ±p elinizle yuvarlayÄ±n, yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine yerleÅŸtirin.

- Kurabiyeleri Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 12 dakika piÅŸirin ve soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

- Ã‡ikolata mus iÃ§in Ã§ikolatayÄ± benmari usulÃ¼ eritin. Krema Ã§Ä±rpmaya baÅŸlayÄ±n, kabaran kremaya 2 yumurtayÄ± kÄ±rÄ±n ve 2-3 dakika daha Ã§Ä±rpÄ±n.

- Benmaride erimiÅŸ Ã§ikolatayÄ± yavaÅŸ bir ÅŸekilde kremaya yedirip 10 dakika buzdolabÄ±nda bekletin.

- KremayÄ± pudra ÅŸekeriyle Ã§Ä±rparak kabartÄ±n.

- Servis tabaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±na elinizle bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kurabiye parÃ§alarÄ±nÄ±, Ã¼zerine biraz Ã§ikolatalÄ± mus yerleÅŸtirin. KabarmÄ±ÅŸ kremayÄ± da ilave edip kurabiye parÃ§alarÄ±yla sÃ¼sleyin. Evinizde varsa renkli pasta sÃ¼slerinden de yardÄ±m alabilirsiniz.

NOT: KerebiÃ§ piÅŸirmeden evinizde olan herhangi bir kurabiye Ã§eÅŸidi, Ã§ikolatalÄ± mus yerine herhangi bir dondurmayÄ± kullanabilirsiniz.

EGEâ€™DEN BALIKLAR (4-6 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 100 gr uskumru Ã§iroz

- 100 gr kurutulmuÅŸ Ã§ipura

- Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼

- Portakal suyu

- Limon suyu

- KÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan

- Taze kiÅŸniÅŸ

- Portakal

NASIL YAPARIM?

- Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼ ve portakal suyunu bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

- BalÄ±klarÄ± parmak kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda kesin.

- PortakalÄ± dilimleyin, kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸanÄ± ÅŸerit ÅŸerit doÄŸrayÄ±n.

- BÃ¼tÃ¼n malzemeyi bir kapta birleÅŸtirip, Ã¼zerine doÄŸranmÄ±ÅŸ kiÅŸniÅŸ yapraklarÄ± serpiÅŸtirip limon suyu sÄ±kÄ±n. Åžefin Ã¶nerisi: Ã‡iroz Ã¼rÃ¼nleri market ve balÄ±k pazarlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunda mevcut. KurutulmuÅŸ Ã§ipura yerine akya pastÄ±rmasÄ± veya somon fÃ¼me kullanabilirsiniz. Hindistan cevizinin aromasÄ±nÄ± sevmeyenler badem sÃ¼tÃ¼ tercih edebilir. Sosu bol bir yemek olduÄŸundan derin tabakta sunmanÄ±zÄ± tavsiye ederim.

KÃ–K PANCARÂ (4-5 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)

NE LAZIM?

- 2 kg pancar

- 1 demet roka

- 150 gr keÃ§i bÃ¼ÅŸ peyniri (tulum da olur)

- 70 ml krema

- 100 ml zeytinyaÄŸÄ±

- 50 gr zeytin

- 15 gr tuz

NASIL YAPARIM?

- PancarlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± soyup elma dilimi ÅŸeklinde doÄŸrayÄ±n, 30 dakika haÅŸlayÄ±n.

- Kalan pancarlarÄ±n katÄ± meyve sÄ±kacaÄŸÄ±nda suyunu sÄ±kÄ±n.

- Suyunu Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pancarlardan artakalan posayÄ± blenderâ€™da pancar suyuyla birlikte pÃ¼re haline getirin.

- Peynir ve kremayÄ± birlikte ezin.

- Ã‡ekirdekleri ayÄ±klanan zeytinleri serpiÅŸtirin. Ãœzerine pÃ¼re ve haÅŸlanmÄ±ÅŸ pancar dilimlerini yerleÅŸtirin.

- Peynirli kremayÄ± kaÅŸÄ±k kaÅŸÄ±k tabaÄŸa koyun, Ã¼zerine tuz ve zeytinyaÄŸÄ± gezdirin. YÄ±kanÄ±p kurutulmuÅŸ rokalarÄ± tabaÄŸÄ±n kenarÄ±na yerleÅŸtirip servis edin.

ÅžEF KEMAL CAN YURTTAÅžâ€™TAN YILBAÅžI SOFRASI Ä°Ã‡Ä°N Ã–NERÄ°LER...

BallÄ± balkabaÄŸÄ±, cercerun, karÄ±ÅŸÄ±k kÄ±zartma...

- AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k olarak bruschetta hazÄ±rlayabilir, tavada kÄ±tÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ekmekleri kare kare kesip Ã¼zerine guacamole sÃ¼rebilirsiniz. Guacamole iÃ§in avokadoyu ezin, kÃ¼p kÃ¼p kesilmiÅŸ domates, jalapeno biberi ve mor soÄŸanla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. EzilmiÅŸ sarÄ±msak, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± da ekleyip sosu tamamlayÄ±n.

- Simitleri dilediÄŸiniz ÅŸekilde kesip Ã¼zerlerine Girit ezmesi sÃ¼rerek servis edebilirsiniz. Pratik bir Girit ezmesi iÃ§in tam yaÄŸlÄ± beyazpeynir (veya Ezine), lor peyniri, toz Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±, zeytinyaÄŸÄ±, maydanoz, dereotu ve sarÄ±msaÄŸÄ± blenderâ€™da Ã§ekmeniz yeter.

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- TatlÄ± bir atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k isteyenler kÄ±tÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ekmekleri, fÄ±rÄ±nda piÅŸmiÅŸ ve sonra balla tatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ balkabaÄŸÄ±yla sunabilir.

- Hindi veya tavuk piÅŸirmeden Ã¶nce Ã¼zerlerine fÄ±rÃ§ayla bal-zeytinyaÄŸÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± sÃ¼rebilirsiniz. Bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bir kez daha sÃ¼rmenizi Ã¶neririm. Sosu domates ve biber salÃ§alarÄ±nÄ± suyla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p iÃ§ine dilediÄŸiniz taze baharat Ã§eÅŸitlerini ekleyerek de yapabilirsiniz. Ancak etleri piÅŸirirken kurutmamak iÃ§in bir Ã¶nerim var. IsÄ±ya dayanÄ±klÄ± bir kÃ¢seyi suyla doldurun ve et piÅŸerken fÄ±rÄ±nda kalsÄ±n.

- Hindi ve tavuÄŸun yanÄ±na kestaneli pilavÄ± Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum. Bu pilava kestanelerle birlikte ufak ufak doÄŸranmÄ±ÅŸ kuru meyveler de katabilirsiniz. BrÃ¼ksel lahanasÄ±nÄ± ikiye bÃ¶lÃ¼p tereyaÄŸÄ±nda soteleyerek yanlarÄ±nda sunabilirsiniz. Meze olaraksa Ã¶nerim Antakya mutfaÄŸÄ±ndan cercerun... Bunun iÃ§in piyazlÄ±k doÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸanlarÄ± zeytinyaÄŸÄ±nda ÅŸeffaflaÅŸÄ±ncaya kadar piÅŸirin. Tuzlu yoÄŸurt ve pul biberle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Muhammara, mÃ¼cver, karÄ±ÅŸÄ±k kÄ±zartma veya Ã§erkestavuÄŸu gibi tatlar da tercih edilebilir.Â

*Fairmont Quasar Ä°stanbulâ€™un iÃ§indeki Aila, Michelin Rehberi Ä°stanbul 2023â€™te tavsiye edilen restoranlardan...