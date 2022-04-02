Uğruna tüm kuyrukları bekleriz!

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1) GÜNDE İKİ DEFA ÇIKIYOR

Peleki, İstanbul

Murat Bozok ve Ebru Erke’ye göre burası Türkiye’deki fırıncılık kültürünün yaşayan en iyi örneklerinden. Ayfer Yavi’yse “Teşvikiye’de 1987’den beri hizmet veren fırının sahipleri Rize, Hemşinli. Peleki aslında Karadeniz’e özgü bir taştan yapılmış, ekmek pişirilen tepsi anlamına gelir. Unu da özeldir, günde iki defa pide çıkarır” diyor. Sadece ramazanda değil, her gün pide oluyor. (0212) 241 66 56

2) ASIRLIK MAYALARLA...

Pasto, Bursa

Ebru Erke “Hakan Doğan’ın yaptığı, üzeri bol yumurtalı ve çörekotlu pideler şahane” diyor. Ayfer Yavi de ekliyor: “Dört kuşaktır fırıncılık yapan bir aile. Hakan Doğan bu işe gönül vermiş, asırlık mayalarla çalışan bir ekmek ustası. Her yöreden ‘40 ambar’ dediği atalık tohumdan yetiştirilmiş buğdayların unlarını sürekli farklı tariflerde dener.” (0224) 241 45 21

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3) YIL BOYU PİDE VAR

Tad Doy Odun Ekmek Fırını, İstanbul

Berat Çokal “Bir Bahçeköy klasiği. En güzel yanıysa yılın 12 ayı pide olması. Zamanına denk gelirseniz fırından yeni çıktığında nefistir” diyor. Murat Bozok da sıcakken tadına doyum olmayacağını söylüyor. İşletme sahipleri Rize, Çayelili. Vakfıkebir ve mısır ekmekleri de çok beğeniliyor. (0212) 226 11 53

4) İSTEYENE YUMURTALISI...

Cumhuriyet Fırını, Ankara

Erdal İpekeşen “Her ramazan önünde kuyruk olan Ankara’daki tek tük fırınlardan biri. Pidesi çok güzel; yumurtalı ve yumurtasız olmak üzere iki tip yapılıyor. Birkaç yerde şubesi var ama en güzel fırını Çankaya Birlik Mahallesi’nde” diyor. Müge Akgün de 1949’dan bu yana hizmet veren fırının odun ateşinde pişen pidelerini öneriyor. (0312) 319 32 79

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5) 170 YILDIR AYNI YERDE

Tarihi İsmail’in Has Ekmek Fırını, İstanbul

Çengelköy’deki tarihi fırın tam 170 yıldır ayakta ve şehrin en eskilerinden. Murat Bozok’a göre odun ateşinde pişen pideleri oldukça lezzetli. Ramazan boyunca günlük ortalama 1.500 pide çıkarıyorlar ve sahura kadar açıklar. (0216) 321 56 88

6) ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

7-8 Hasanpaşa Fırını, İstanbul

1893’ten bu yana Beşiktaş’ın simgelerinden. İsminiyse fırını açan Osmanlı mareşali Hasan Paşa’dan alıyor. Tüm ürünler odun ateşinde pişiyor. Murat Bozok pideleri için kuyruğa girmeye değeceğini söylüyor. (0212) 261 97 66

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7) LEZZETİ KARA FIRINDAN

Tarihi Basmane Fırını, İzmir

Müge Akgün “1896’dan bu yana hizmet veriyor, Altınpark Fırını diye de bilinir” diyor. Ayfer Yavi “Ateşe dayanıklı kara fırında meşe ve gürgen odunu kullanırlar. Pidelerin lezzeti buradan” diye ekliyor. Pide hamuruna pekmez de katılıyor. (0232) 483 04 52

8) SARIYER’İN SİMGESİ

Kireçburnu Fırını, İstanbul

Sarıyer’in 1957’de açılan köklü adresi için Müge Akgün “Her ramazan uğradığım bir fırın” diyor. Ramazan pidesi sadece bu aya özel çıkıyor. Üç kuşaktır işleyen fırında yumurtalı ve yumurtasız iki çeşidi de yapılıyor. (0212) 262 10 59

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9) SEMTİNİN EN ÜNLÜSÜ

Ortaköy Fırını, İstanbul

Ayfer Yavi “Ortaköy’ün, pidesi kadar ekmek ve kurabiye çeşitleriyle de ünlü fırını. Pide saatinde kapısında mutlaka kuyruk oluşur” diyor. Fırın yıllar içinde büyümüş. Kahvaltı edilen, çay saatine gidilen masalı bir işletme haline gelmiş.

(0212) 236 10 10

10) ÜZERİ BOL SUSAMLI

Tarihi Suadiye Fırını, İstanbul

Çiğdem Alagök üzerine bol susam serptikleri dışı çıtır, içi yumuşacık pidelerini öneriyor. İftara yakın kapısında kuyruğun eksik olmadığını ekliyor. Ekşi mayalı oba ekmeği ve simit-leri de talep görüyor. (0534) 591 30 78