Tüm duraklar vegan adreslere çıkıyor

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Veganlar için dışarıda yemek bulmak bir dönem oldukça zordu. Ama son zamanlarda vegan yaşam biçimini benimseyenlerin sayısının artması, yeme-içme sektörünü de değişime zorladı. Bugün pek çok şehirde, pek çok semtte vegan ürünler sunan kafe ve restoranlar var. Özellikle Kadıköy, bu konuda adeta bir cennet... Lokanta, kafe ve tatlıcıların yanı sıra vegan bakkal ve vegan kasap da bulmak mümkün burada... Öyle ki Kadıköy-Moda hattındaki tramvaya bindiğinizde, hangi durakta inerseniz inin, karşınızda mutlaka menüsünde bolca vegan yiyecekler olan bir lokanta bulabilirsiniz.

Kadıköy-Moda tramvayına bindiğinizde hangi durakta inerseniz inin kendinize bitkisel ürünlerle bir ziyafet verebilirsiniz.

1 Kasım, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Limonita Vegan Kasap’ın ortaklarından Dr. Türker Yücesoy önerileriyle Kadıköy’ün veganlara özel duraklarını keşfe çıktık. İskele Camisi durağından başlayarak tramvay rotasındaki tüm adresleri tek tek ziyaret ettik. Bu rehberde lahmacundan şnitzele, dondurmadan pastaya, sosisten pastırmaya pek çok bitkisel ürün göreceksiniz...



MODA İLKOKULU DURAĞI

37A Cafe

Vegan Bakkal’ın hemen karşısındaki 37A’ya uğrayıp vegan peynirli ve patlıcanlı tost (27 lira) deneyebilirsiniz. Pancar pesto soslu vegan spagetti 30 lira... Müjde adını verdikleri tatlılarıysa hurma, chia tohumu, çilek ve file bademle yapılıyor, 30 lira. (0216) 418 41 85

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Vegan Bakkal

Kahvaltılık, yiyecek, içecek... Vegan yaşam biçimi üzerine kitaplar... Giyim... Vegan temizlik ürünleri... Vitamin ve besin takviyeleri.... Vegan Bakkal’da her ihtiyaca yönelik tam 1.000 kalem ürün var. Vegan kolajen 570 lira, vegan pastırma 35 lira, vegan peynir çeşitleriyse 12-40 lira arasında değişiyor. Vegan sıvı yumurtayı burada 44 liraya bulabilirsiniz. Veganbakkal.com.tr adresi üzerinden sipariş de alıyorlar. (0533) 817 03 07

BAHARİYE DURAĞI

Herkes ne yiyorsa veganlar da yiyebilsin hedefiyle kurulan Veganarsist’in menüsünde siyah pirinç, yeşil mercimek ve nohutla yaptıkları ‘narsist burger’ (38 lira) öne çıkan bir tat. Adana, Urfa dürüm, içliköfte ve mantı gibi geleneksel yemeklerin de vegan çeşitlerini yapıyorlar. (0546) 841 01 22

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Rulo Ezberbozan Lezzetler

Bahariye, Nailbey Sokak’taki Rulo, isteğe göre nohut, falafel, mücver gibi birçok vegan yiyeceği çeşitli soslarla leziz bir dürüm haline getiriyor. Özellikle öğlen saatlerinde kapısında kuyruklar oluşan bu küçük mekânda falafel dürüm 16, vegan ayran 5, vegan supangleyse 11 lira. (0507) 500 45 47

KİLİSE DURAĞI

Kadıköy’ün yeni mekânlarından... En çok talep gören yemekleri ‘bean burger’de siyah fasulyeden yapılmış burger, marul, turşu, sos ve kırmızı soğan var; patates kızartmasıyla sunuluyor; 37 lira. Mantarlı kızarmış pirinç, istiridye mantarı, bezelye, mısır, soya sosu, taze soğan ve sarımsakla hazırlanıyor; 35 lira. Burada vegan brownie ve vegan ‘elmalı tart’ da bulabilirsiniz. (0537) 568 00 91

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CroiSandwich

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi karşısındaki mekânda beş çeşit vegan kruvasan var; vegan tereyağı, badem ve soya sütü, keten ve chia tohumlarıyla yapıyorlar. Pancar püresi, vegan peynir ve susamla hazırlanan tuzlu çeşidin yanı sıra vegan krema, frambuaz ve pudra şekeriyle hazırlanan tatlı kruvasandan da yiyebilirsiniz; 13 lira. (0554) 711 71 77

Yuzu

Vegan Asya mutfağı olarak hizmet veren restoranda her türlü suşi çeşidini bulmak mümkün. En çok tercih edilen lezzetlerin başında ‘glaze tofu’ (53 lira), ‘kızarmış tempeh California’ (42 lira) ve vegan krem peynirli’ Philadelphia’ (41 lira) geliyor. Kadıköy Şair Latifi Sokak’ta, İstanbul’un tek vegan Uzakdoğu restoranı olma özelliğini taşıyorlar. (0216) 771 10 18

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RIZAPAŞA DURAĞI

En çok tercih edilen lezzetlerinden biri vegan tantuni dürüm (31 lira)... İşletmenin vegan kokoreci (31 lira) mevsim sebzeleri, istiridye mantarı ve bezelye proteiniyle yapılıyor; acı biber turşusu ve turpla servis ediliyor. Pirinç pilavı, hardal soslu lahana, kırmızı soğan, marul, turp ve fasulyeyle yapılan burrito’nun fiyatıysa 40 lira. (0539) 575 84 25

Limonita Vegan Mutfak

Dört yakın arkadaşın kurduğu Limonita’da yemekler yazarımız Deniz Yoldaç’ın elinden çıkıyor... En çok tercih edilen yemeklerinin başında tantuni dürüm, tantuni baharatıyla tatlandırılmış soya küpleri, sumaklı soğan, domates, turşu ve maydanozla hazırlanıyor; 38 lira. İçliköfte 14, lahmacun 16 ve kasap burgerse 40 lira . Ayrıca mekân vegan konseptli sergi ve etkinlikler de düzenleniyor. Moda’da hem vegan beslenip hem de güzel bir bahçede oturmak istiyorsanız Limonita ideal. (0537) 525 30 70

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Arezu Cafe

Vegan sütle hazırladıkları latte’yi (38 lira) içebilir, yanında vegan muzlu kek (20 lira) ya da vegan haşhaşlı-limonlu kek (22 lira) yiyebilirsiniz. Glütensiz San Sebastian cheesecake’ini de deneyin, fiyatı 22 lira. (0555) 704 72 47

Limonita Vegan Kasap

Tüm ürünlerin vegan olduğu bu kasap dükkânında, vegan sucuk (29 lira), kangal sosis (44 lira), pastırma (200 gramı 41 lira), kıyma (250 gramı 27 lira), köfte (26 lira), şnitzel (2’lisi 27 lira) gibi çeşitli alternatifler var. Ankara döneri, Veganlimonita.com adresinden Türkiye’nin her yerine sipariş verebilirsiniz. Dükkânda vegan yoğurt, vegan tereyağı ve vegan süt de bulmak mümkün. (0537) 525 30 70

İSKELE CAMİSİ DURAĞI

1987’den bu yana Kadıköy Çarşı’da hizmet veren Çiya Sofrası, mevsime uygun Anadolu yemekleri sunan meşhur bir lokanta. Sebze yönünden kuvvetli mutfağımız sağ olsun; veganlar için de her zaman birkaç seçenekleri var. Maş fasulyesi salatası, kereviz tava, fırında karnabahar, pazı kökü kavurma gibi sebze yemeklerinin dışında vegan lahmacunuyla da tercih ediliyorlar. Mantarla yaptıkları lahmacunun fiyatı 13 lira. (0539) 438 51 15

ÇARŞI DURAĞI

Beyaz Fırın

Çarşı Meydanı’ndaki Beyaz Fırın, veganlara özel pastasıyla öne çıkıyor. Malzemelerinde çiğ badem, çiğ kaju, frambuaz, kakao, vanilya, tarçın, Hindistan cevizi yağı ve hurma ezmesi kullanılan ‘frambuazlı kajulu raw pasta’ glütensiz; üste rafine şeker içermiyor. Bir diliminin fiyatı 42, pasta fiyatıysa 350 lira. (0216) 577 57 00

MODA CADDESİ DURAĞI

Ünlü tatlıcıda dondurmalar fındık sütü, Hindistan cevizi sütü ve bitkisel yağla hazırlanıyor. Vişneli, frambuazlı, bitter çikolatalı ve Hindistan cevizli gibi çeşitleri var. Bir topu 9 lira. (0216) 347 35 36

MÜHÜRDAR DURAĞI

Hasan Karşı ve Mısırlı eşi Marina Sayed’in 2019’da açtığı Kem Küm’ün en çok tercih edilen lezzeti falafel, humus, patlıcan, mısır pidesi ve patates kızartmasından oluşan Alexandria menü (36 lira). Kem Küm, falafeli nohut yerine baklayla hazırlıyor. Basmati pirinci, havuç, fındık ve kuru meyvelerle yaptıkları Vegan Kabsa’yı da deneyin. (0533) 422 92 43

HANGİ UYGULAMAYLA VEGAN MEKÂN BULABİLİRİM?

Vegan Maps: 150 ülkede 10 binden fazla vegan restoran ve kafe bulmak için kullanılan bir uygulama. (Ücretsiz)

Happy Cow: Diğer bir vegan akıllı telefon uygulaması Happy Cow, 180’den fazla ülkede 140 binden fazla restoran, kafe ve marketle, kullanıcılarının vegan seçenekleri rahatça bulmasına yardımcı oluyor. (Ücretsiz)

Google Maps: Akıllı telefonunuza Google Haritalar uygulamasını indirerek yemek tercihleri menüsünden vegan, vejetaryen ya da glütensiz seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Yemek tercihlerinizi seçtikten sonra

Google Haritalar size diyetinize göre seçenekler sunacaktır. (Ücretsiz)