Tek tabakta lezzet patlaması! Çıtır çıtır yeşillikler ve tazecik sebze-meyvelerle...

Tam 10 yıl boyunca her gün aynı salatayı yemek mümkün mü sizce? Çok lezzetli olsa bile bana imkânsız geliyor ama kimi Hollywood yıldızları böyle çılgınlıklar yapabiliyor. Hatta hayranları, 53 yaşındaki Jennifer Aniston’ın 35 göstermesini her gün yediği salataya bağlıyordu. 1994-2004 yılları arasında yayımlanan ikonik ‘Friends’ dizisinde izlediğimiz Aniston’la ilgili bu iddianın kaynağı, dizideki rol arkadaşı Courteney Cox’tu. Los Angeles Times’a röportaj veren Cox’un bahsettiği, gayet popüler olan ‘cobb salatası’ydı. Ama Aniston, daha doyurucu ve sağlıklı olması için farklı bakliyat çeşitleri de ekliyordu. TikTok’ta fenomen olan bu salatanın tarifini yanda bulabilirsiniz. Çok leziz, ben de 10 yıl her gün yiyebilirim aslında ama yeni salatalar denemeden de yaşayamam!

BASKIN TATLARI BİR ADIM GERİDE TUTUN

İyi bir salatanın temeli, iyi malzeme... Mevsiminde yediğimiz rokanın, marulun, taze soğanın, domatesin lezzeti bir başka. Malzemenin nerede yetiştiği de önemli. Tarihi Yedikule bostanlarında yetiştirilen marulun, çıtır çıtır fındık turpların lezzetini bir kez tatmış olan ne dediğimi anlayacaktır. Eskiden bir kıvırcık, bir de Yedikule marulu vardı. Yedikule’ye uzun yaprakları dolayısıyla kaşık marulu da denirdi.

Sonra ‘atom’ veya ‘göbek’ de dedikleri ‘iceberg’ler girdi dolaba. Ardından lollo rosso’lar ve endivyen’ler; Çin marulu, Çin turpu... Çok da iyi oldu. Salata tabaklarımız genişledi.

Kırmızımsı uçları ve koyu yeşil yapraklarıyla lollo rosso’ ve aslında bir tür hindiba olan endivyen’e genel olarak Akdeniz yeşilliği deniyor. Lollo rosso’nun tadı buruk, endivyen’inki de acımsı olduğu için kimileri sevmiyor ama salatada marulla birlikte kullanmanızı öneririm. 3’te 1 oranda marul, 3’te 1 oranda lollo rosso, 3’te 1 oranda da endivyen’i karıştırın. Bolca zeytinyağı, balsamik sirke ve tuzu çırpıp üzerine dökün. Bu yeşillikleri domates ve salatalıkla da zenginleştirebilirsiniz. Varsa birkaç yaprak reyhan... Ama fazla değil! Püf noktası, dengeyi bozmamak; taze soğan, nane, reyhan ve fesleğen gibi baskın tatları bir adım geride tutmak.

Salata konuşurken çoban salatadan bahsetmeden olur mu? İyi bir çoban salata için Çanakkale domatesi şart. Ağustosun ikinci yarısına kadar beklerseniz gerçek Çanakkale domatesi yersiniz. Neyse ki yerli tohuma verilen değer arttı da pazarlarda çeşit çeşit domates görmeye başladık. İncecik kabuklu bir pembe domatesi iri iri kesin. Doğranmış 2 yeşil biber, doğranmış 2 salatalık, piyazlık doğranıp tuzla ovulmuş mor soğan ve ince kıyım maydanoz... Hepsini alın geniş bir kaba; bol sızma zeytinyağı ve tuzla karıştırın. Limon veya sirke eklemek size kalmış ama yağlı beyazpeyniri parça parça üzerine eklerseniz o salata sınıf atlar. Bu arada yeşil salatalara ekşi elma da çok yakışıyor.

DOMATESLERİN ÇEKİRDEKLERİNİ ÇIKARIN

Salatanız tek başına öğün olsun istiyorsanız içine protein ekleyin. Tonbalığı, tavuk veya bonfileyle doyurucu salatalar yapabilirsiniz. Yeşillikler yine ağız tadınıza bağlı... Marul, salatalık, roka ve maydanozlu bir salatada çıtırlık garanti! Domates koyacaksanız çekirdeklerini çıkarın ki salatanız çabucak sulanmasın. Aşurelik buğday, nohut, börülce gibi bakliyat çeşitlerini de haşlayıp kilitli poşetle buzluğa koymanızı öneririm. Bu tarz bir salata yapacağınız zaman buzluktan çıkarıp çözüldükten sonra bir-iki avuç katabilirsiniz içine. Kaynar suyla ıslatacağınız bulgur veya kinoa da siz yeşillikleri hazırlayana kadar yemeye hazır olacaktır.

Etli salataları mutlaka ılık servis edin. Lezzet peşindeyseniz sosa mayonez ekleyebilirsiniz. Bu salataların sosunda hardal ve kapari turşusu da asidik katmanları arttıracak ve lezzeti katmerlendirecektir.

KOLAY SEZAR SALATA





(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 parça tavuk göğsü

◊ 1 göbek marul

◊ 2 dilim tost ekmeği

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

Marinasyonu için;

◊ 2 yemek kaşığı soya sosu

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Karabiber

◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Sosu için;

◊ 1 yemek kaşığı mayonez

◊ 2 çay kaşığı Worcestershire sosu

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 limonun suyu

◊ Karabiber

◊ 2 diş sarımsak (ezilmiş)

◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Marinasyon malzemelerini bir kâsede karıştırın, ince ince dilimlenmiş tavukları bu karışımda ve buzdolabında bekletin.

◊ Ekmekleri minik küpler şeklinde doğrayıp tereyağında kızartın, hazır olan kurutonları kenara alın. Aynı tavada marine olmuş tavukları pişirin.

◊ Doğranmış marul, mayonez, Worcestershire sos, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve karabiberi bir kâsede karıştırın. Ilınan tavukları ve kurutonları da üzerine koyun.

JENNİFER ANİSTON’IN COBB SALATASI





(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 bardak haşlanmış nohut

◊ 4 salatalık

◊ 200 gr beyazpeynir

◊ 1 kırmızı soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 demet nane

◊ 1 bardak ince bulgur (kinoa da olabilir)

◊ 1 çay bardağı Antep fıstığı

◊ 2 yemek kaşığı balsamik sirke

◊ 2 limonun suyu

◊ Zeytinyağı

◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Bulguru, 1.5 bardak kaynar suyla ıslatın, kenarda bekletin.

◊ İnce kıyılmış maydanoz, nane, soğan, salatalıklar, şişen bulgur, nohut, peynir ve bıçakla irice doğranmış Antep fıstığını bir kâsede nazikçe karıştırın.

◊ Limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuzu iyice çalkalayıp üzerine gezdirin.

ŞEF EBRU OMURCALI:

Isırganotuna, biraz lor peyniri, biraz zeytin... Tazecik asma yapraklarına yeşil erik... Marula haşlanmış enginar ve közlenmiş biber...

Adlarını yazarken bile iştahımı kabartan, birbirinden leziz salata tariflerime buyurun.

ÇİLEKLİ ISPANAK SALATASI

(1 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 demet bebek ıspanak

◊ 200 gr çilek

◊ 1/2 su bardağı pikan cevizi (normal ceviz de olur)

◊ 1/2 su bardağı beyazpeynir

Sosu için;

◊ 1/ 2 limonun suyu

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 1 çorba kaşığı nar ekşisi

◊ 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Ispanak ve çilekleri yıkayıp kurulayın.

◊ Cevizi iri parçalar halinde doğrayın.

◊ Dilimlenmiş çilekler, ceviz, ıspanak ve ufalanmış peyniri bir kâseye koyun.

◊ Sos malzemelerini ayrı bir kâsede çırpın ve salatanın üzerine gezdirin.

BAKLALI BULGUR SALATASI





(4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı ince bulgur

◊ 400 gr iç bakla

◊ 1 domates

◊ 1 salatalık

◊ 6 dal taze soğan

◊ 1/2 demet maydanoz

◊ 1/2 demet dereotu

◊ 1/2 demet taze nane

◊ 1 çorba kaşığı kimyon

◊ 1 çorba kaşığı sumak

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

◊ 1 tatlı kaşığı kişniş

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 1 tatlı kaşığı zahter

◊ Tuz

Sosu için;

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ 4 çorba kaşığı tahin

◊ 1 limonun suyu

◊ 4 diş sarımsak (ezilmiş)

NASIL YAPARIM?

◊ Baklayı haşlayın. Bir kaba bulguru koyun, haşlama suyu henüz sıcakken 1 parmak geçecek şekilde bulgurun üzerine dökün. Kabın ağzını kapatın.

◊ Domates, salatalık ve yeşillikleri istediğiniz büyüklükte doğrayın.

◊Tüm baharat çeşitleri ve sos malzemelerini bir kâsede çırpın.

◊ Suyu süzülmüş baklalar, bulgur, domates, salatalık ve yeşillikleri bir kaba alın, baharatlı sosla güzelce harmanlayın.

ZEYTİNLİ, ÇİĞ ISIRGANOTLU SALATA





(4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/2 kg ısırganotu

◊ 1/2 su bardağı lor peyniri

◊ 4 çorba kaşığı siyah zeytin (dilimlenmiş)

Sosu için;

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ Tuz

◊ 3 diş sarımsak (ezilmiş)

◊ 1 limonun suyu

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 1 tatlı kaşığı pul biber

◊ 1 tatlı kaşığı kekik

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

NASIL YAPARIM?

◊ Eldivenle ısırganın saplarını ayırın, yapraklarını yıkayıp kurulayın.

◊ Sos malzemelerini bir kâsede çırpın.

◊ Isırganı lor peyniri, zeytin ve sosla karıştırın.

SALATA AGRİGENTO (İTALYA)





(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı makarna

◊ 8 yaprak marul

◊ 1 domates

◊ 1 kırmızı soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 biber (közlenmiş)

◊ 1 patlıcan (közlenmiş)

◊ 1 enginar

◊ 1 kâse mantar

◊ 1/2 su bardağı kalamata zeytin

◊ 1/2 demet taze nane

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

◊ 2 çorba kaşığı balsamik sirke

◊ 1 çay bardağı domates suyu

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ Taze fesleğen

◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Enginarı minik minik doğrayın. Doğranmış mantar ve ezilmiş sarımsakla birlikte zeytinyağında hafifçe soteleyin.

◊ Makarnayı 8 dakika haşlayıp süzün.

◊ İnce ince doğranmış marul, domates, soğan, taze nane, zeytin, közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcanı bir kapta karıştırın.

◊ Üzerine ılınan enginarlı ve mantarlı karışımı koyup iyice harmanlayın.

◊ Sos malzemelerini ayrı bir kâsede karıştırın, salatanın üzerine gezdirin.

Bir not: Geleneksel tarifte mozzarella peyniri de kullanılıyor.

ENGİNAR SALATASI (TUNUS)

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 6 enginar

◊ 2 domates

◊ 1/2 kâse zeytin (dilimlenmiş)

◊ 1/2 demet maydanoz

◊ 1 su bardağı beyazpeynir (doğranmış)

◊ 1 çay bardağı kapari

◊ Tuz

◊ 1’er çay kaşığı kimyon, pul biber, karabiber, kişniş, zencefil, kekik

Sosu için;

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Enginarları limonlu ve tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pişince dilediğiniz boyutta kesin.

◊ Domatesleri küp küp, maydanozları incecik doğrayın.

◊ Tüm malzemeyi bir kapta harmanlayın, sosunu gezdirin.

ERİKLİ ASMA YAPRAĞI SALATASI





(4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 200 gr yeşil erik

◊ Bir avuç asma yaprağı (taze ve küçük boy)

◊ 1 kâse kiraz domates

◊ Maydanoz, taze nane, taze soğan, taze biberiye

Sosu için;

◊ 1 çorba kaşığı nar ekşisi

◊ 2 çorba kaşığı elma sirkesi

◊ 1/2 limonun suyu

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ Tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Asma yapraklarını elinizle kabaca bölün, domatesleri 2’ye kesin.

◊ Tüm yeşillikleri irice kıyın.

◊ Sos malzemelerini çırpın.

◊ Tüm malzemeleri bir servis tabağında karıştırın ve 10 dakika dinlendirip servis yapın. Dilerseniz erikleri 2’ye veya 3’e kesebilirsiniz.