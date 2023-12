‘Şu gelen yâr olaydı, elinde nar olaydı’

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk dakikalarında eve bolluk ve bereket getirmesi için dış kapıda nar kıracak mısınız? Çevremde bu âdeti yapanlar etrafı kirletmemek için poşet içinde kırıyorlar. Halbuki ne kadar geniş alana yayılırsa o kadar bolluk bereket getirmesiymiş amaç. Benim niyetim bahçe kapısını kullanmak; ev de kirlenmez, apartman koridoru da. Nar yüzyıllar boyu üç kutsal kitapta adı geçen, tektanrılı dinler öncesinde de kutsallık atfedilen bir meyve. Bolluk bereketle ilişkilendirilmesi normal. İçindeki yüzlerce tanecik, bir meyveden çıkıyor ne de olsa. Bereketin yanı sıra ‘cennet meyvesi’ kabul edilmesi nedeniyle mezar taşlarından çinilere Türk ve İslam sanatında süsleme olarak kullanılmış. Kültürel yansıması da başlıktaki şarkıda çok net anlaşılıyor. Sözü geçen yârin elindeki nar, bugünün ‘tektaşı’ gibi bir evlenme niyeti sembolü. Osmanlı’da erkekler evlenmek istedikleri kadına nar gönderirmiş çünkü...

Nar ekşisi adıyla bildiğimiz nar pekmezi Güney ve Güneydoğu mutfağının olmazsa olmazı. Dolmadan salataya, her yemekte mutlaka var. Bana kalırsa İtalya’nın Modena bölgesine tescilli balsamik sirke kadar kıymetli ve onunla yarışacak kadar önemli bir değer. Balsamik gibi tüm salatalarda kullanılabiliyor, içine girdiği her yemekte lezzetini katmanlandıran bir ekşi-tatlı sır da yaratıyor. Yine tıpkı balsamik gibi Türk nar pekmezi olarak standardı belirlenerek pazarlanmalı bence. Her ne kadar yurtiçinde daha yeni yeni ‘nar ekşili sos’ türü uydurma üretilmiş olanları kaldırılıp Hatay’ın ve Oğuzeli’nin nar ekşilerine Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret verilmiş olsa da dünya çapında bir tanınırlık için yeterli değil. Tanıtılması ve kalitesinin korunması şart.

Ekşisinin yanı sıra kendisi de bugünlerde bolca tezgâhlardayken her türlü faydalanmanızı öneririm. Sağlığa katkısı uzmanlarca sık sık dile getiriliyor. C, K ve B vitaminlerinin yanı sıra iyi bir potasyum kaynağı. Yarın akşam için salataya hâlâ karar vermediyseniz armutlu, narlı bir roka salatası tarifim var. Havalı görünüyor ve sofrayı görsel olarak güzelleştiriyor, tadına da kefilim. Sululuk durumuna göre 1-2 narı sıkın. Akçaarmut gibi narin, güzel görünümlü armutlardan kişi başı bir tane hesabıyla soyup nar suyunun içinde ağır ateşte güzelce pişirin. Armutlar dağılmasın diye gözünüz üzerinde olsun, arada çevirin ki her yeri nar suyuyla dolsun. Tazecik iki bağ rokayı yıkayıp kurulayın, biraz zeytinyağı ve tuzla tatlandırıp salata kâsesine alın. Nar suyunda yumuşamış armutları rokaların üzerine yerleştirin. Armutların piştiği tencerenin altını açın, kalan nar suyunu çektirin. Koyulaşınca armutların ve rokaların üzerine kaşık kaşık dökün. Bol tuzlu ve yağlı bir tulum peynirinden biraz rendeleyip serpin; son olarak biraz daha zeytinyağı gezdirebilirsiniz üzerine. Çok leziz bir sonuç elde edeceksiniz, emin olun; armutla, nar suyuyla uğraşmam derseniz de yeşil salatanıza bolca nar tanesi atın; tadıyla ve görüntüsüyle içinizi ferahlatsın.

ÇİKOLATALI NAR TANESİ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 100 gr çikolata

◊ 1,5 su bardağı nar taneleri

NASIL YAPARIM?

◊ Su kaynayan bir tencerenin üzerine cam kâse yerleştirin. Küçük parçalara kestiğiniz çikolatayı içinde eritin. Su kâseye değmesin. Spatulayla karıştırıp pürüzsüz, akışkan bir hale getirin.



◊ Mini muffin kalıplarının dibini kaplayacak kadar çikolata koyun, üzerine bir tatlı kaşığı nar tanesi ve üzerine yine bir tatlı kaşığı çikolata dökün.



◊ Yarım saat dinlendirin, çikolata katılaştığında servis edin.

NARLI KOLAY PASTA (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 225 gr tuzsuz tereyağı

◊ 250 gr çikolata

◊ 5 yumurta

◊ 225 gr toz şeker

◊ 85 gr öğütülmüş badem

◊ 50 gr un

◊ 1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için

◊ 150 ml krema

◊ 100 gram bitter çikolata

◊ 1 yemek kaşığı pudra şekeri

◊ 1 narın taneleri

NASIL YAPARIM?

◊ 23 santimetrelik kelepçeli kalıbı yağlayın, tabanını kâğıtla kaplayın. Fırını 180 derece fan ayarında ısıtın. Tereyağı ve çikolatayı orta boy bir kâsede, kaynayan su dolu bir tencerenin üzerinde eritin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, ardından bir kenara koyun.

◊ Yumurtaları geniş bir kâseye kırın, şekeri ekleyin, mikserle 5-8 dakika çırpın. Çikolata karışımını kâsenin kenarına dökün, ardından büyük bir metal kaşık kullanarak, hamur eşit şekilde kahverengileşinceye kadar katlama tekniğiyle karıştırın. Bademleri, unu ve 1/4 çay kaşığı tuzu ekleyin, karıştırın. Hamuru yavaş yavaş kalıba dökün, 30-35 dakika 180 derece önceden ısıtılmış fırına atın.

◊ Kremayı kaynama noktasına getirin. Çikolatayı pudra şekeriyle birlikte bir kâseye koyun ve sıcak kremayı üzerine dökün. Birkaç dakika bekletin, pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın, soğumaya bırakın. 10 dakikada koyulaşır.



◊ Keki servis tabağına alın. Çikolatalı sosla kaplayıp bir avuç da narla süsleyin.