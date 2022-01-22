Son dönemin gözdesi...

Haberin Devamı





1) Lübnan usulü…

Tahin, İstanbul

Levanten mutfağı odaklı işletmenin birkaç şubesi var. Falafeli yoğurtlu tahin sosuyla sunuyorlar. Savaş Özbey, Ebru Erke ve Onur Ziya Demir’in favorisi. Porsiyonu 32 lira. (0212) 240 10 61

2) Halka şeklinde

Buuzcedi Lokantası, İstanbul

Fatih’teki işletmede hakiki Şam lezzetleri var. Menünün öne çıkanları humus, falafel ve ‘fatte’. Halka şekli verilen falafel, Berat Çokal’a göre çok hafif ve lezzetli.

Onur Ziya Demir ise “Tahin sosu ayrıca mest eder” diyor. Porsiyon fiyatı 12 lira.

(0212) 532 00 13

Haberin Devamı

3) Dubai’den İstanbul’a

Al Hallab, İstanbul

Hikâyesi 1881’de Trablusşam’da başlayan restoran, Dubai’nin ardından Nişantaşı ve Fişekhane’de de hizmet vermeye başladı. Menüye Lübnan mutfağı hâkim. Zeynep Kakınç’ın önerisi falafel, bakla ve nohutla hazırlanıp kişniş ve kimyonla tatlandırılıyor. Porsiyon fiyatı 75 lira. (0533) 688 18 19

4) Kâse de var

Zoya’s House, İstanbul

Murat Bozok’un “Baharat ayarı çok iyi” dediği bu falafel delikli halka şeklinde hazırlanıyor. Nişantaşı’ndaki mekânda kâsede (68 lira) veya mini salata eşliğinde başlangıç tabağı

(50 lira) olarak da sipariş edebiliyorsunuz. (0212) 259 39 00

5) Baklalı hazırlanıyor

Çiya Sofrası, İstanbul

Türk mutfağının bize özgün yerel reçetelerini Kadıköy’de sunan işletme, Zeynep Kakınç’a göre Anadolu yemeklerinin en kıymetli temsilcilerinden. Mekânın sevilen başlangıçları arasındaki falafel baklayla hazırlanıyor. Porsiyon fiyatı 30 lira.

(0539) 438 51 15

Haberin Devamı

6) Sandviç arası

Atlas Mühürdar 78, İstanbul

Kadıköy’deki mekânda malzemeler kooperatif ve yerel üreticilerden alınıyor. Ebru Erke’ye göre tahinli sos ve salatalıkla birlikte ev yapımı pide içinde sunulan çıtır falafel sandviçleri oldukça iyi. Humus üzerinde porsiyon (30 lira) olarak da sunuluyor.

(0549) 347 10 78



7) Dürümünü deneyin

Ebu Arap Falafel, İstanbul

Fatih’te tarihi bir yapının altındaki bu küçücük falafel dükkânının sahibi Suriyeli. Kendi memleketinde uzun yıllar lokantacılık yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek falafel yapmaya başlıyor. Falafeli lavaş içine ezip yeşillik ve özel sosuyla sundukları dürüm (10 lira)

Berat Çokal’ın önerisi.

(0536) 516 46 70

Haberin Devamı

8) Ankara’nın ilk veganı

Veganka, Ankara

Burası şehirde açılan ilk bitki temelli kafe... İçliköfteden lahmacuna pek çok lezzetin veganını bulmak mümkün. Savaş Özbey falafelli salatayı ve humus eşliğinde sunulan falafeli (38 lira) öneriyor.

(0312) 969 83 08

9) Meze seçkisi eşliğinde

Falafel Köy, İstanbul

Kumbaracı Yokuşu’ndaki restoranda ağırlıklı olarak Suriye mezeleri var. Savaş Özbey’in önerisi falafele de yine muhammara ve babagannuş gibi mezeler eşlik ediyor. Porsiyon fiyatı 15 lira. Falafel dürüm de var.

(0552) 218 74 94

10) Tam kıvamında...

Rokka Pizza Falafel, Antalya

İşletme falafel ve pizza çeşitleriyle öne çıkıyor. Berat Çokal’a göre falafelleri tam kıvamında. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzetin yarım porsiyonu 30 lira, dilerseniz dürüm olarak almak da mümkün.

(0242) 244 10 20