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Son dönemin gözdesi...

#Nohut#Baharat#Vefan
Son dönemin gözdesi...

Nohut, çeşitli baharat ve taze otlarla hazırlanan falafel, veganların can dostu. Lübnan, Suriye ve Mısır gibi pek çok Ortadoğu ülkesinin de baştacı... Ülkemizde hem restoran menülerinde hem de sadece falafele adanmış dükkânlarda artık sıklıkla karşımıza çıkıyor. Giderek artan popülerliği de en iyisini yapan adreslerin peşine düşürüyor. Jürimiz usulünden sunumuna falafelin en lezzetlilerini seçti...

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Son dönemin gözdesi...

1) Lübnan usulü…
Tahin, İstanbul
Levanten mutfağı odaklı işletmenin birkaç şubesi var. Falafeli yoğurtlu tahin sosuyla sunuyorlar. Savaş Özbey, Ebru Erke ve Onur Ziya Demir’in favorisi. Porsiyonu 32 lira. (0212) 240 10 61

Son dönemin gözdesi...

2) Halka şeklinde
Buuzcedi Lokantası, İstanbul
Fatih’teki işletmede hakiki Şam lezzetleri var. Menünün öne çıkanları humus, falafel ve ‘fatte’. Halka şekli verilen falafel, Berat Çokal’a göre çok hafif ve lezzetli.
Onur Ziya Demir ise “Tahin sosu ayrıca mest eder” diyor. Porsiyon fiyatı 12 lira.
(0212) 532 00 13

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Son dönemin gözdesi...

3) Dubai’den İstanbul’a
Al Hallab, İstanbul
Hikâyesi 1881’de Trablusşam’da başlayan restoran, Dubai’nin ardından Nişantaşı ve Fişekhane’de de hizmet vermeye başladı. Menüye Lübnan mutfağı hâkim. Zeynep Kakınç’ın önerisi falafel, bakla ve nohutla hazırlanıp kişniş ve kimyonla tatlandırılıyor. Porsiyon fiyatı 75 lira. (0533) 688 18 19

4) Kâse de var
Zoya’s House, İstanbul
Murat Bozok’un “Baharat ayarı çok iyi” dediği bu falafel delikli halka şeklinde hazırlanıyor. Nişantaşı’ndaki mekânda kâsede (68 lira) veya mini salata eşliğinde başlangıç tabağı
(50 lira) olarak da sipariş edebiliyorsunuz. (0212) 259 39 00

Son dönemin gözdesi...

5) Baklalı hazırlanıyor
Çiya Sofrası, İstanbul
Türk mutfağının bize özgün yerel reçetelerini Kadıköy’de sunan işletme, Zeynep Kakınç’a göre Anadolu yemeklerinin en kıymetli temsilcilerinden. Mekânın sevilen başlangıçları arasındaki falafel baklayla hazırlanıyor. Porsiyon fiyatı 30 lira.
(0539) 438 51 15

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6) Sandviç arası
Atlas Mühürdar 78, İstanbul
Kadıköy’deki mekânda malzemeler kooperatif ve yerel üreticilerden alınıyor. Ebru Erke’ye göre tahinli sos ve salatalıkla birlikte ev yapımı pide içinde sunulan çıtır falafel sandviçleri oldukça iyi. Humus üzerinde porsiyon (30 lira) olarak da sunuluyor.
(0549) 347 10 78

7) Dürümünü deneyin
Ebu Arap Falafel, İstanbul
Fatih’te tarihi bir yapının altındaki bu küçücük falafel dükkânının sahibi Suriyeli. Kendi memleketinde uzun yıllar lokantacılık yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek falafel yapmaya başlıyor. Falafeli lavaş içine ezip yeşillik ve özel sosuyla sundukları dürüm (10 lira)
Berat Çokal’ın önerisi.
(0536) 516 46 70

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8) Ankara’nın ilk veganı
Veganka, Ankara
Burası şehirde açılan ilk bitki temelli kafe... İçliköfteden lahmacuna pek çok lezzetin veganını bulmak mümkün. Savaş Özbey falafelli salatayı ve humus eşliğinde sunulan falafeli (38 lira) öneriyor.
(0312) 969 83 08

Son dönemin gözdesi...

9) Meze seçkisi eşliğinde
Falafel Köy, İstanbul
Kumbaracı Yokuşu’ndaki restoranda ağırlıklı olarak Suriye mezeleri var. Savaş Özbey’in önerisi falafele de yine muhammara ve babagannuş gibi mezeler eşlik ediyor. Porsiyon fiyatı 15 lira. Falafel dürüm de var.
(0552) 218 74 94

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10) Tam kıvamında...
Rokka Pizza Falafel, Antalya
İşletme falafel ve pizza çeşitleriyle öne çıkıyor. Berat Çokal’a göre falafelleri tam kıvamında. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzetin yarım porsiyonu 30 lira, dilerseniz dürüm olarak almak da mümkün.
(0242) 244 10 20

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#Nohut#Baharat#Vefan

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