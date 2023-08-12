Peyniri, inciri, zeytinyağı...

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ÇİĞDEM ALAGÖK / Sardunya Catering’in koordinatör şefi

Çiğdem Alagök

Çanakkale’nin peynir helvası

◊ Eğer Ayvalık’taysam Özgün Zeytin&Zeytinyağı’ndan zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun alırım. İyi bir natürel sızma zeytinyağı arayışında olanlar mutlaka uğramalı. Zeytinyağlı ve keçi sütünden üretilen sabunu da mis gibi kokuyor. İnternet sayfaları üzerinden de satışları var.

◊ Çanakkale’den geçerken meşhur peynir helvalarından almadan olmaz. İyisini arıyorsanız 1979’dan beri bu işi yapan Helvacı Kadir Usta en doğru adres. Ayrıca tahin helvası, yaz helvası, tahin ve pekmez de üretiyorlar.

Lezzetli Hayat yazarı, Limonita Vegan Kasap’ın şefi



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DENİZ YOLDAÇ /

◊Manisa’dan geçerken kavun alırım ve Kula ilçesindeki Yanık Ülke Bağları’nı ziyaret etmeye gayret ederim. Üzümleri hasat edip doğrudan arazideki şaraphaneye alıp işliyorlar.

◊Kuşadası’nda Değirmen Çiftlik’e uğrar ev yapımı sos, sirke ve turşularından alırım. Hepsi kendi mahsulleriyle yapılıyor.

◊Tire’den geçiyorsam Tire Pazarı’ndan Ege otları almadan olmaz.

Ali Ronay / Ronay’s Deli’nin kurucusu ve şefi

Ali Ronay

Aydın inciri, Bursa şeftalisi

◊Yaz tatili bitince Ege-Akdeniz taraflarından eve dönüş yolunda geze geze, dura dura gelirim. Durduğum yerlerde iyisi varsa meyve-sebzeleri satın almadan geçmem.

Bodrum’dan limon, Manisa’dan kavun, Aydın’dan incir, Bursa’dan şeftali ve kırmızı soğan, Bolu’dan da kızılcık almayı ihmal etmem.

SUNA HAKYEMEZ / ROKA İstanbul’un şefi



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◊ Ege taraflarına gittiyseniz Bodrum, Gümüşlük’teki Lokmacı Ana’dan mandalina reçeli, Cunda’daki Karadeniz Pastanesi’nden damla sakızlı kurabiye, Ayvalık’taki İmren Pastanesi’nden Kavala kurabiyesi almayı unutmayın. İzmir’den geçiyorsanız Alsancak Dostlar Fırını’nın boyozundan bol bol alın. Çeşme’deki Rumeli Pastanesi’nin limon kabuğu reçeli ve Datça Köy Ürünleri’nin bademi de yine uğruna duraklanacak lezzetlerden.

YILMAZ ÖZTÜRK / Şef

Yılmaz Öztürk

‘Tamambert’ için rota kırılır

◊Söke’de Yoğurtçu Cavit’ten süt kaymağı alırım. Balıkesir’den geçerken Savaştepe’ye uğrar, Altınöz Mandıra’dan başta lor olmak üzere bölgenin enfes peynirlerinden çantama atarım.

◊Kaz Dağları civarındaki İdamera Çiftliği’nin ‘tamambert’i (yerli camembert peyniri de diyebiliriz) için rotamı o yöne çevirebilirim. Oradan da Zeytinli Köyü’ne geçip Saltuksoy’dan bal ve soğuk sıkım zeytinyağı alıp yola devam!

KEMAL CAN YURTTAŞ / Aila’nın şefi



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◊Ege tarafından gelirken mutlaka Afyon yolunu tercih ederim. Bence kaymaklı lokum dünyanın en iyi petit four’ları (tek lokmalık atıştırmalık) arasına girebilir. Öztaylan Yayla Şekerleme de bu lezzetin iyisini bulabileceğiniz yerlerden.

◊Çanakkale de benim için ayrı önemli bir rota... Ezine’deki Yükseloğulları Peynircilik’ten Ezine beyazpeynirini mutlaka almalısınız. Aynı dükkânın peynir helvasını da tatmanızı öneririm.

MURAT ARTUKMAÇ / Stüdyo Pizza’nın kurucusu ve şefi



◊Tekirdağ’dan Malkara mercimeği, Kırklareli’nden meşe balı, Çanakkale’den peynir tatlısı, Aydın’dan iğlek (yeşil incir) reçeli, Denizli’den kale biberi ve yanık yoğurt, Manisa’dan sarı sert buğday unu ve Mersin’den kerebiç almanızı öneririm.

MÜGE ERGÜL / Tutti Deli&Catering’in kurucusu ve şefi



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◊Alanya’da taraflarındaysam avokado ve muz için duraklarım.

◊Assos veya Ayvalık’ta yani Kuzey Ege’de tatildeysem dönüşte Çanakkale’ye uğramadan olmaz. Hiç üşenmeden yanımda kilo kilo domates taşırım. Bu bölgenin tüm peynir çeşitleriyle süt ürünleri de bir harika. Almadan dönmem.

◊İzmir taraflarına gittiysem Aydın’a uğrar, mutlaka incir alırım.

MEVLÜT ÖZKAYA / Mürver Restaurant’ın şefi



◊Afyonkarahisar’ın dönüş yolunda kalması avantaj çünkü burası tam bir yeme-içme cenneti. Afyon bükmesi almadan dönmeyin. İçine haşhaş ezmesi ve mercimekli harç konulan börek çok lezzetli. Emirdağ Bükme Salonu önerebileceğim adreslerden.

◊Bulursanız Afyon ağzıaçığından da alın.

◊Meşhur Afyon kaymağı için adres Kaymakçızade. Eğer acıkırsanız durak Aşçı Bacaksız Lokantası olmalı.

◊Şuhut ilçesinin Agria cinsi patatesleri çok özeldir. Kızartma için de oldukça iyi oluyor.