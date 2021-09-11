Orfoz Bodrum

Yazın son demlerini Bodrum’da geçirenlere tavsiyemiz, Orfoz’da sezon finaline yakışır bir deniz ürünleri tadımı. Orfoz’un alametifarikası mutfağın başındaki, işlerine gönülden bağlı Çağrı ve Çağlar Bozçağa kardeşler. İlk kez 86’da Saros Körfezi’nde, daha sonra Bozburun’da babalarının başlatıp sevdirdiği Orfoz’u, uzun yıllardır Bodrum’da başarıyla devam ettiriyorlar. Menü yok, o gün denizden taze ne çıktıysa o önünüze geliyor. Denizi, balıkları, kabukluları çok iyi bildikleri gibi yerel peynirler ve şaraplar, sebze ve meyveler konusunda da uzmanlar. Orfoz’da sofranız taze deniz börülcesi, bostan patlıcanı, kendi salamuraları olan yerel keçi peyniri, limonla marine olan dikenli salyangoz gibi dönem dönem değişen farklı tatlarla açılıyor. Tadım menüsünde mavi yengeç, deniztarağı, türlü kabuklular var. Dikenli salyangozun bu kadar şık ve lezzetli sunumunu başka yerde bulmak güç. Tekneler için şarap eşleşmeli paketleri var. Bodrum, (0252) 316 42 85

Dikenli salyangozun şık ve lezzetli sunumuna Orfoz’da verilen isim patlangoz.

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