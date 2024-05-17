Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz

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Restoranın şefi Osman Serdaroğlu’nun sadece Urla’dan getirdiği malzemelerle hazırlayacağı bu özel menü, yine özel içeceklerle eşleştirilirken yazarımız Ebru Erke’nin anlatımıyla gecemiz renklenecek. Bakla velüte eşliğinde sunulacak Urla sakız enginarı, bisk soslu bezelyeli Özbek mavi kuyruk karides, Macahel balıyla tatlandırılmış pelit peyniri, sübye mürekkebi ve kum midyesi soslu şevketibostan ve kuşkonmaz eşliğinde Karaburun ton balığından oluşan bu çok özel menü katılanları unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Lexus sponsorluğunda düzenlenecek bu özel yemeğe katılmak isteyenler (0533) 284 31 60 numarayı arayarak rezervasyon yapabilirler.

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Zuma’da tadabileceğiniz yeni lezzetler arasında kral yengeç de var.

Bodrum sezonu başlıyor

Çağdaş Japon mutfağının sevilen temsilcilerinden Zuma’nın Bodrum’daki yazlık şubesi sezona hazır. Yalıkavak Marina’daki mekân kapılarını bu hafta açtı. İstanbul’daki şubesinin de yönetici şefi Emre Orak’ın hazırladığı menüde, klasikleşen suşi ve saşimilerle robata ızgarada pişen çeşitlerin yanı sıra yaz için tasarlanmış tabaklar da olacak. Tereyağlı kral yengeç tadabileceğiniz yeni lezzetler arasında. Yemek sonrası eğlence için

DJ performansları da var.

Eş dostla oturulan uzun sofraların vazgeçilmezi mezelere özenen veganlar için yeni alternatifler çoğalıyor. Bitki bazlı tüketime uygun ürün gamını sürekli geliştirip yenileyen Metro Türkiye şimdi de yoğurda alternatif ürünlerini çıkardı. Fermente süzme kajuyla hazırlanan Metro Chef Veggie bitki bazlı haydari, havuç tarator, köz patlıcanlı meze ve peynire alternatif sürülebilir kajuyla hazırlanan kurutulmuş domatesli meze gibi çeşitler artık Metro Market raflarında.

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Beyoğlu’ndaki Sheraton İstanbul City Center bünyesindeki The Souq, yemekli gösteriler ve eğlence programları düzenliyor. Etkinlik akşamları fiks menü sunulurken diğer günler alakart menüden seçim yapmak mümkün. Fiks menüde humus, haydari gibi mezeler, kuru patlıcan dolması, suböreği, patates röşti, dana bonfile, ızgara tavuk gibi yemekler var.