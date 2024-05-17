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Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz

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#Gastronomi Kazanında Kaynayanlar#Lezzet#Lezzetli Hayat
Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü şefleriyle siz okurlarımızı bir araya getireceğimiz Chef’s Table yemeğimiz 22 Mayıs Çarşamba akşamı Raffles İstanbul’da gerçekleşecek. Urla’nın 1 Michelin yıldızlı restoranı Teruar Urla, Hürriyet Lezzetli Hayat Chef’s Table için ilk kez İstanbul’da yemek pişirecek.

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Restoranın şefi Osman Serdaroğlu’nun sadece Urla’dan getirdiği malzemelerle hazırlayacağı bu özel menü, yine özel içeceklerle eşleştirilirken yazarımız Ebru Erke’nin anlatımıyla gecemiz renklenecek. Bakla velüte eşliğinde sunulacak Urla sakız enginarı, bisk soslu bezelyeli Özbek mavi kuyruk karides, Macahel balıyla tatlandırılmış pelit peyniri, sübye mürekkebi ve kum midyesi soslu şevketibostan ve kuşkonmaz eşliğinde Karaburun ton balığından oluşan bu çok özel menü katılanları unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Lexus sponsorluğunda düzenlenecek bu özel yemeğe katılmak isteyenler (0533) 284 31 60 numarayı arayarak rezervasyon yapabilirler.

Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz
Zuma’da tadabileceğiniz yeni lezzetler arasında kral yengeç de var.

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Bodrum sezonu başlıyor

Çağdaş Japon mutfağının sevilen temsilcilerinden Zuma’nın Bodrum’daki yazlık şubesi sezona hazır. Yalıkavak Marina’daki mekân kapılarını bu hafta açtı. İstanbul’daki şubesinin de yönetici şefi Emre Orak’ın hazırladığı menüde, klasikleşen suşi ve saşimilerle robata ızgarada pişen çeşitlerin yanı sıra yaz için tasarlanmış tabaklar da olacak. Tereyağlı kral yengeç tadabileceğiniz yeni lezzetler arasında. Yemek sonrası eğlence için
DJ performansları da var.

Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz

Vegan çilingir sofrası

Eş dostla oturulan uzun sofraların vazgeçilmezi mezelere özenen veganlar için yeni alternatifler çoğalıyor. Bitki bazlı tüketime uygun ürün gamını sürekli geliştirip yenileyen Metro Türkiye şimdi de yoğurda alternatif ürünlerini çıkardı. Fermente süzme kajuyla hazırlanan Metro Chef Veggie bitki bazlı haydari, havuç tarator, köz patlıcanlı meze ve peynire alternatif sürülebilir kajuyla hazırlanan kurutulmuş domatesli meze gibi çeşitler artık Metro Market raflarında.

Okurlarımızla ‘şefin masası’nda buluşuyoruz

Hem şov hem yemek

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Beyoğlu’ndaki Sheraton İstanbul City Center bünyesindeki The Souq, yemekli gösteriler ve eğlence programları düzenliyor. Etkinlik akşamları fiks menü sunulurken diğer günler alakart menüden seçim yapmak mümkün. Fiks menüde humus, haydari gibi mezeler, kuru patlıcan dolması, suböreği, patates röşti, dana bonfile, ızgara tavuk gibi yemekler var.

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#Gastronomi Kazanında Kaynayanlar#Lezzet#Lezzetli Hayat

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