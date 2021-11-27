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Kütür kütür olsun!

#Lahana#Pancar#Turşu
Kütür kütür olsun

Daha ilk ısırığı almadan ağzımızı sulandıran turşu, bazen bir tencere yemeğinin yanında, bazen de bir sandviç arasında ama mutlaka soframızda! Salatalıktan lahanaya, pancardan bamyaya kalbimizi fetheden pek çok turşu çeşidi; bunları da layıkıyla yapan zamansız turşucularımız var. Mutfağımızın demirbaşlarından bu iştah açıcı ürünün en iyisi nereden alınır, uzman jürimize sorduk.

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Kütür kütür olsun

1) FINDIK TURŞUSU DA VAR
Kemeraltı Turşucusu Tahsin, İzmir

1972’de açılan işletme daha çok Meşhur Kemeraltı Turşucusu adıyla anılıyor. Taze fındık, şeftali, kiraz, muşmula, çağla gibi her yerde olmayan turşuları burada bulabilirsiniz, 100’e yakın çeşitleri var. Ayfer Yavi ve Ahmet Güzelyağdöken salatalık ve lahana turşularının yanı sıra turşu sularını (bardağı 6 lira) da öneriyor. (0232) 425 87 36

Kütür kütür olsun

2) LİMON SUYUYLA...
Asri Turşucu, İstanbul

Tarihi 1913’e uzanıyor. Bursa Gedelek Köyü’nde hazırlanan turşularında limon kullanılıyor. Kornişonlarını (kilosu 38 lira) ve acılı turşu sularını tadın. Cihangir’deki işletme, Sema Temizkan ve Ebru Erke’nin önerisi... (0212) 244 47 24

Kütür kütür olsun

3) EN ESKİLERDEN...
Soydan Turşucusu, İstanbul

1935’te Beşiktaş Çarşı’da açılan mekân, semtin en eski lezzet duraklarından... Özellikle patlıcan, erik ve bamya turşuları çok seviliyor. Ayfer Yavi’nin favorisi erik turşusu; kilosu 28 lira. Salça, şalgam suyu ve boza satışları da var. (0212) 258 32 47

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Kütür kütür olsun

4) BAMYA TURŞUSUNU DENEYİN
Özcan Turşu, İstanbul

Kadıköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki dükkânda kozalak turşusundan limon turşusuna, peynir dolgulu biber turşusundan Kore turşusu ‘kimchi’ye kadar çok fazla seçenek var. Ebru Erke’nin favori adreslerinden... Onur Ziya Demir’se özellikle bamya turşusunu tatmanızı öneriyor; kilosu 40 lira. (0216) 336 37 56 

Kütür kütür olsun

5) HEPSİ 15 LİRA
Vonalı Celal, Ordu

Ekşi erik ve koruklardan elde edilen salamura suyuyla yaptıkları turşularıyla ünlü bu işletme, sirke kullanmıyor. Aklınıza gelebilecek her ürünün turşusunu kuruyorlar. Fasulyeden salatalığa, biberden karışığa tüm çeşitler 15 lira. (0452) 587 21 37

Kütür kütür olsun

6) ÇUBUK TURŞUSU ÖZEL
Hüsmen Ağa Turşucusu, Ankara

Adını Ankara’nın Çubuk ilçesinden alan çubuk turşusu (kilosu 35 lira) Sahrap Soysal’ın favorisi... Burada Ödemiş’ten zeytinyağı, Tokat’tan acuka ve Mersin’den gelen kayakoruğunu da bulabilirsiniz. (0312) 433 67 33

7) ‘SAKIN ŞAŞIRMAYIN...’
Hasan Amca Turşuları, İzmir

Turşuları o kadar çeşitli ki vitrinde “Sakın şaşırmayın, hepsi turşudur” yazıyor. Burası, çağla ve erik gibi meyve turşularını ilk yapan işletmelerden... Turşusunu kurdukları birçok ürün, kendi üretimleri. Özellikle lahana turşuları çok seviliyor, kilosu 20 lira. (0232) 238 27 43

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Kütür kütür olsun

8) ZEYTİN DE SATILIYOR
Üsküdarlı Ünal Turşuları, İstanbul

Onur Ziya Demir “1957’den beri aynı yerinde hizmet veren işletmenin lahana (kilosu 25 lira), havuç (kilosu 25 lira) ve bamya turşuları (kilosu 25 lira) çok lezzetli” diyor. Salamura yaprak, sirke ve zeytin satışları da var. (0216) 310 09 29 

Kütür kütür olsun

9) BOL SARIMSAKLI
Meşhur Sarıyer Turşucusu, İstanbul

Sarıyer’de bir ara sokaktaki işletmenin geçmişi 1943’e dayanıyor. Sahrap Soysal, bol sarımsak ve sadece sirkeyle hazırladıkları kırmızı pancar (kilosu
35 lira) ve kelek turşularını (kilosu 35 lira) öneriyor. (0537) 611 60 99

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Kütür kütür olsun

10) 1956’DAN BERİ...
Tarihi Hacı Salih Demir Turşucusu, İstanbul

1956’da açılan işletme, Eyüp’te... En çok karışık turşuları (kilosu 22 lira) tercih ediliyor. Turşularını ağırlıklı olarak limonla kuruyorlar. Sema Temizkan’ın favorisi... (0212) 360 18 84

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#Lahana#Pancar#Turşu

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