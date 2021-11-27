Kütür kütür olsun!

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1) FINDIK TURŞUSU DA VAR

Kemeraltı Turşucusu Tahsin, İzmir

1972’de açılan işletme daha çok Meşhur Kemeraltı Turşucusu adıyla anılıyor. Taze fındık, şeftali, kiraz, muşmula, çağla gibi her yerde olmayan turşuları burada bulabilirsiniz, 100’e yakın çeşitleri var. Ayfer Yavi ve Ahmet Güzelyağdöken salatalık ve lahana turşularının yanı sıra turşu sularını (bardağı 6 lira) da öneriyor. (0232) 425 87 36

2) LİMON SUYUYLA...

Asri Turşucu, İstanbul

Tarihi 1913’e uzanıyor. Bursa Gedelek Köyü’nde hazırlanan turşularında limon kullanılıyor. Kornişonlarını (kilosu 38 lira) ve acılı turşu sularını tadın. Cihangir’deki işletme, Sema Temizkan ve Ebru Erke’nin önerisi... (0212) 244 47 24

3) EN ESKİLERDEN...

Soydan Turşucusu, İstanbul

1935’te Beşiktaş Çarşı’da açılan mekân, semtin en eski lezzet duraklarından... Özellikle patlıcan, erik ve bamya turşuları çok seviliyor. Ayfer Yavi’nin favorisi erik turşusu; kilosu 28 lira. Salça, şalgam suyu ve boza satışları da var. (0212) 258 32 47

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4) BAMYA TURŞUSUNU DENEYİN

Özcan Turşu, İstanbul

Kadıköy Balıkçılar Çarşısı’ndaki dükkânda kozalak turşusundan limon turşusuna, peynir dolgulu biber turşusundan Kore turşusu ‘kimchi’ye kadar çok fazla seçenek var. Ebru Erke’nin favori adreslerinden... Onur Ziya Demir’se özellikle bamya turşusunu tatmanızı öneriyor; kilosu 40 lira. (0216) 336 37 56

5) HEPSİ 15 LİRA

Vonalı Celal, Ordu

Ekşi erik ve koruklardan elde edilen salamura suyuyla yaptıkları turşularıyla ünlü bu işletme, sirke kullanmıyor. Aklınıza gelebilecek her ürünün turşusunu kuruyorlar. Fasulyeden salatalığa, biberden karışığa tüm çeşitler 15 lira. (0452) 587 21 37

6) ÇUBUK TURŞUSU ÖZEL

Hüsmen Ağa Turşucusu, Ankara

Adını Ankara’nın Çubuk ilçesinden alan çubuk turşusu (kilosu 35 lira) Sahrap Soysal’ın favorisi... Burada Ödemiş’ten zeytinyağı, Tokat’tan acuka ve Mersin’den gelen kayakoruğunu da bulabilirsiniz. (0312) 433 67 33

7) ‘SAKIN ŞAŞIRMAYIN...’

Hasan Amca Turşuları, İzmir

Turşuları o kadar çeşitli ki vitrinde “Sakın şaşırmayın, hepsi turşudur” yazıyor. Burası, çağla ve erik gibi meyve turşularını ilk yapan işletmelerden... Turşusunu kurdukları birçok ürün, kendi üretimleri. Özellikle lahana turşuları çok seviliyor, kilosu 20 lira. (0232) 238 27 43

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8) ZEYTİN DE SATILIYOR

Üsküdarlı Ünal Turşuları, İstanbul

Onur Ziya Demir “1957’den beri aynı yerinde hizmet veren işletmenin lahana (kilosu 25 lira), havuç (kilosu 25 lira) ve bamya turşuları (kilosu 25 lira) çok lezzetli” diyor. Salamura yaprak, sirke ve zeytin satışları da var. (0216) 310 09 29

9) BOL SARIMSAKLI

Meşhur Sarıyer Turşucusu, İstanbul

Sarıyer’de bir ara sokaktaki işletmenin geçmişi 1943’e dayanıyor. Sahrap Soysal, bol sarımsak ve sadece sirkeyle hazırladıkları kırmızı pancar (kilosu

35 lira) ve kelek turşularını (kilosu 35 lira) öneriyor. (0537) 611 60 99

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10) 1956’DAN BERİ...

Tarihi Hacı Salih Demir Turşucusu, İstanbul

1956’da açılan işletme, Eyüp’te... En çok karışık turşuları (kilosu 22 lira) tercih ediliyor. Turşularını ağırlıklı olarak limonla kuruyorlar. Sema Temizkan’ın favorisi... (0212) 360 18 84