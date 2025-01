İster kahvaltıda ister mangalda

Haberin Devamı

1- KÖKLÜ MARKA

Cumhuriyet Sucukları, Afyonkarahisar





Ebru Omurcalı ‘’Cumhuriyet Sucukları Türkiye’nin köklü markalarından biri. Doğal kangal sucukları, yüzde 100 dana etinden üretiliyor ve geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yıllardır tüketicilerin güvenini kazanmış bir marka’’ diyerek burayı listesine ekledi. Ebru Erke, Mehmet Yaşin, Murat Bozok ve Salih Seçkin Sevinç de öneriyor.

2- AĞIZDA DAĞILIYOR

Yanturalı Vedat Bey Sucukları, Balıkesir





Koray Günyaşar “Hem manda sucuğu hem de sığır-manda karışımı sucuğu bana göre Türkiye’nin en iyileri. Mandanın sucuk tadına kattığı hafif ekşilik ve derinlik ağızda dağılıyor. Bir an önce tavaya koymak istiyorsunuz. Bana kalırsa mangaldan çok tavalık’’ diyor ve burayı listesinin başına ekliyor. Markanın sucukları Ebru Erke, Nihat Sırdar ve Salih Seçkin Sevinç’in de listesinde.

3- DÜNYANIN HER YERİNDE VAR

Apikoğlu, Kayseri





Salih Seçkin Sevinç sucuk denince birçok kişinin aklına gelen bu markayı listesine eklerken şunları söylüyor: “100 yıllık geçmişe sahip olan Apikoğlu’nun sucukları dünyanın her yerinde aynı kalitede, yurtdışında yaşayanlar da bu markayı gönül rahatlığıyla satın alabilir.” Apikoğlu’nu Murat Bozok ve Nihat Sırdar da öneriyor.

4- ‘BAHARAT DENGESİNİ SEVİYORUM’

İtimat Sucukları, Afyonkarahisar





Ebru Erke özellikle kullandıkları baharatın dengesini çok sevdiğini belirterek burayı listesine ekliyor. Zeynep Kakınç da ‘’En has Afyon sucuğu. İtimat 4 kuşaktır sucuk işi yapıyor. Kullanılacak et çok iyi olgunlaştırılıyor. Et ve baharat dengesi mükemmel’’ diyor. Kübra Yüzüncüyıl’ın da listesinde.

5-BEZDE OLGUNLAŞIYOR

Aşıkbaba, Tokat

Zeynep Kakınç, Aşıkbaba için ‘’Tokat’ın coğrafi işaretli bez sucuğunun en iyi adresi bence. Bez sucuk, baharatlarla harmanlanan et ve yağın bez kılıflara doldurulup askıda olgunlaştırılmasıyla üretiliyor. Fermente bir lezzet. Bu marka, geleneği en kaliteli haliyle yaşatıyor” diyor. Kübra Yüzüncüyıl da tavsiye ediyor.

6- KURU FASULYEYE İYİ GİDER

Dedova Prsuta, İstanbul

Nihat Sırdar, Bosna sucuğu üreten markayı ‘’İsli et sevenler için. Bosna sucuğunda minimum oranda baharat vardır. Ayrıca Bosna’nın etleri çok lezzetlidir. Buna bağlı olarak sucuğu da çok lezzetli olur’’ diyerek listesine ekliyor ve kuru fasulye yaparken kullanılmasını öneriyor. Dedova Prsuta, Kübra Yüzüncüyıl’ın öneri listesinde de var.

7- DOĞAL BAHARATLA ZENGİNLEŞTİRİLİYOR

İkbal Sucuk, Afyonkarahisar

Ebru Omurcalı ‘’İkbal markası, Afyonkarahisar’ın ünlü sucuk üreticilerindendir. Yüzde 100 dana etinden üretilen sucukları, doğal baharatlarla zenginleştirilir ve geleneksel yöntemlerle hazırlanır’’ diyerek İkbal Sucuk’u listesine ekliyor. Artık klasikleşen bu markayı Mehmet Yaşin de öneriyor.

8- EKMEĞİ YAĞINA BANALIM DİYORSANIZ

İmamoğlu Sucuk, Kayseri

Nihat Sırdar ‘’Baharatlı sucuk sevenler için en ideali. Yağ oranı gayet dengeli. Özellikle pişirirken ‘Yağını salsın, ekmeği bol bol yağına banalım’ diyenler için çok doğru seçim” diyerek markayı listeye dahil etti. Erciyes’ten esen rüzgârlarla kurutulmuş, bol baharatlı Kayseri sucuğu markasını Gülay Barbaros

Altan da öneriyor.

9- PİŞMEDEN DE YENEBİLİYOR

UM Uysal, Çanakkale

Gülay Barbaros Altan “Çanakkale’nin yerel market zinciri Uysal’ın et ve şarküteri markası UM Uysal. Ezine-Ayvacık yöresinin etlerinden kasap sucukları da çok güzel ama yeni çıkan Valentino favorim. Dışı bol baharatla sıvanmış ve kuru et gibi, pişmeden yenebiliyor; çok lezzetli. Sandviç için ideal’’ diyor.

10- KARADENİZ YAYLALARINDAN

Nebyan Doğal Sucuk, Samsun

Kübra Yüzüncüyıl ‘’Karadeniz yaylalarında beslenen kuzuların ve danaların etleri karıştırılarak yapılır. Az baharatlı olan bu karışım hiçbir katkı maddesi kullanmadan, doğal bağırsaklara doldurulur. Isıl işleme sokulmadan, asılarak fermente edilir’’ diyerek burayı öneri listesine dahil ediyor.