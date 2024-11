‘İncili Gastronomi Rehberi’nin yeni edisyonu yayımlandı... Bu restoranlar ‘İnci’leriyle parlıyor

Haberin Devamı

Her sene, yıl boyu titizlikle yürütülen bir araştırma ve dikkatle yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin ödülleri Conrad İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo işbirliğiyle gerçekleşen geceye yeme-içme dünyasından önemli isimler katıldı. 4 ve 5 İnci alan mekânlara plaketleri verilirken bu yıl rehbere ilk kez eklenen Unilever Food Solutions tarafından belirlenen ‘Geleceğin Menüleri Ödülleri’ ve ‘Proje Ekibi Özel Ödülleri’ de sahiplerini buldu.

Rehbere girecek mekânları değerlendirmek için 300 kadar gizli müfettiş son 18 ay içinde denedikleri restoranları değerlendirdi. Proje ve yayın koordinatörü Müge Akgün “2024-2025 İncili Gastronomib Rehberi’nde bizi de şaşırtan sürprizler var. Bu yıl 5 ve 4 İncili restoranların sayısının artması ‘yaratıcılık-lezzet-kalite’ çıtasının yükseldiğini ve bunun da yeme-içme sevenler tarafından anlaşıldığını gösteriyor” diye anlatıyor. Artık klasikleşen rehberin müfettişleri restoranları malzeme, lezzet, servis, sunum, dekorasyon ve fiyat-kalite dengesi özellikleriyle puanlıyor. Rehberde 5 İncili 21, 4 İncili 79, 3 İncili 204, 2 İncili 251, 1 İncili 122 olmak üzere toplam 677 restoran ve 537 lezzet noktası var. Rehber sekiz kenti kapsıyor. İstanbul’dan Biz İstanbul, Filo d’Olio Vadi İstanbul, Gallada, Nazende Cadde, The Red Balloon 4 İnci alıp rehbere ilk kez giren 32 restorandan birkaçı. Atilla Heilbronn İzmir, Myk Denizden Bodrum, Alma Table Ankara, Chayote Nirvana Antalya, Da Vittorio Ristorante Bursa, House of Kamer Adana farklı mutfakları servis eden ve 4 İnci almaya hak kazanan İstanbul dışı restoranlardan...

‘BAĞ YOLU ROTASI’ DA VAR

Akgün rehberin bu yılki yeniliklerinden şöyle bahsediyor: “Gastronomi turizmi için de çok önemli olduğunu düşündüğümüz ‘Bağ Yolu Rotası’ rehberimize yeni giren bölüm. Listede Trakya’dan İzmir’e uzanan, içinde restoranı ve hem otel hem de restoranı olan tesislerden bir seçki var. Bu listenin yıllar içinde batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgeleri kapsamasını planlıyoruz. Geçen yıl başladığımız 100 yılı geride bırakan, geçmişi bugüne taşıyan değerli işletmelerimize yer verdiğimiz ‘Asırlık Mekânlar’ listemize de 9 yer daha katıldı. Tarihi mekânların geleceğe mirası ve sayılarının artması hepi­mizin sorumluluğu.”

Rehberde restoranların yanı sıra ‘İstanbul Alışveriş Durakları’ diye bir bölüm de var. Bu seçkideyse kasaptan baharatçıya alışveriş için adresler seçilmiş.

Akgün 10 yıllık çalışmalarını anlatırken “Rehber için yola koyulduğumuz 2017’den bu yana zor koşullara karşın yeni yerlerin açılması, şef restoranlarının sayısının artması bana restoran kültürümüzün her geçen yıl daha iyiye gittiğini düşündürüyor. Yine şeflerin birbirlerini desteklemeleri de çok hoşuma gidiyor. Ayrıca sürdürülebilir, atıksız mutfak anlayışını içselleştirmelerinin, yerel ve mevsiminde ürün kullanmaya özen göstermelerinin bu bilincin yerleşmesine, sonraki kuşaklara aktarılmasına katkısı büyük” diyor.

Ayrıca ikinci İngilizce rehber ‘The Pearl Gastronomy Guide Türkiye’nin çalışmalarını da “Bu kez rehbere yeni bir bölüm olarak Londra’daki Türk restoranları ve Türklerin sahip olduğu işletmeleri dahil ediyoruz. Londra’da gerçekleştireceğimiz yeme-içme dünyasının önde gelen isimlerinin davetli olacağı, İngilizce versiyonun sunuşunun yapılacağı geceyi nisan ayı içinde düzenlemeyi planlıyoruz” sözleriyle anlatıyor Akgün.

Yeni 5 İnci alan restoranlar

1. Aheste

2. Alaf

3. Arkestra

4. Casa Lavanda

5. Herise

6. Nicole

7. Sankai by Nagaya

8. Seraf Vadi

9. Urla Vino Locale

10. Teruar Urla

11. Hiç Lokanta

12. The Kitchen by Osman Sezener Bodrum

13. Lucca by the Sea Bodrum

İnciler ne anlama geliyor?

5 İnci: Sıradışı deneyim

4 İnci: Mükemmel

3 İnci: Çok iyi

2 İnci: İyi

1 İnci: Gitmeye değer