İnce ince açılsın, kat kat sarılsın...

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1) SARIYER’İN SİMGELERİNDEN

Tarihi Bilice Börekçisi, İstanbul

Mehmet Yaşin’e göre en iyi suböreğini (kilosu 100 lira) burası yapıyor, Ebru Erke de mutlaka öneriyor. Üzümlü ve kıymalı Sarıyer börekleri de çok seviliyor. Semtinin simgesi haline gelen işletmede tavuklu, pudra şekerli gibi çeşitler de var.

(0212) 271 09 66

2) DÖKME DEMİR FIRINDAN

Börekçi Tevfik, Antalya

Arda Türkmen “Katmere benzeyen bir börek yapıp dökme demir fırında pişiriyor. Vazgeçilmez bir tat” diye anlatıyor. Ayfer Yavi hamuru irmikli serpme böreğini öneriyor (25 lira). Harcına soğan ve maydanoz konuyor. (0242) 241 58 13

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3) CİVİL PEYNİRLİSİ TESCİLLİ

Anadolu Su Böreği, Erzurum

Ayfer Yavi “Civil peynirli olanı coğrafi işaret tescilli, tadı başkadır. Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyorlar” diyor. Sahrap Soysal “Bu suböreğinin tadına doyulmaz” diye ekliyor. Civil peynirli böreğin tepsisi 160 lira. (0442) 215 44 44

4) KIYMALI, ÜZÜMLÜ, ÇAMFISTIKLI...

Tarihi Sarıyer Börekçisi, İstanbul

Arda Türkmen’e göre Sarıyer böreğini en iyi yapan yer burası. Mehmet Yaşin’e göreyse ıspanaklısı tam bir başyapıt. Ayfer Yavi “Sarıyer’in yıllara meydan okuyan efsanevi börekçisi. Tarihçesi 1895’e dayanan börekçinin kıymalı, çamfıstıklı ve üzümlü böreği en çok tercih edilenlerden” diyor. Üzümlü, çamfıstıklı ve kıymalı kolböreğinin porsiyonu 34.50 lira. (0212) 242 15 39

5) MEŞHUR ADANA BÖREĞİ

Bülent Börekçilik, Adana

Bol peyniri çektikçe uzayan, içi yumuşacık ama dışı baklavalık hamurla çıtır Adana böreği yapan işletmeyi Ebru Erke öneriyor. İçindeki erimiş peynir sıcakken ayrı bir lezzet katıyor. Peynirlinin porsiyonu 32 lira. Hemen her ilde şubeleri var. (0322) 239 86 87

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6) TATAR BÖREĞİNDE BİRİNCİ!

Tarihi Odabaşı Çiğbörekçisi, İstanbul

Çiğdem Alagök “Kırım kökenli aile işletmesi Tatar böreğinde İstanbul’un bir numarası! Özel bir kazan kullanıyorlar, yağ çekmeden pişiyor. Hamuru çok yumuşak ve gevrek” diyor. Çiğböreğin adet fiyatı 7 lira. (0212) 632 87 86

7) OTLU VE PEYNİRLİ EL AÇMASI

İpek Hanım Çiftliği, Aydın

Nazilli’deki çiftliğin böreğini Salih Seçkin Sevinç öneriyor; “Otlu ve peynirli el açması böreği çok lezzetli. Odun ateşinde pişiyor. Siparişle de yolluyorlar” diyor. İstanbul’da satış noktaları var.

Kilosu 115 lira.

(0256) 313 57 84

8) DOMATESLİ YAZ BÖREĞİ

Tarihi Kemeraltı Börekçisi, İzmir

Ayfer Yavi “15 yaşından beri börekçilik yapan Ali Ersoy Usta, Gümülcine göçmeni. Balkanlar’ın leziz çeşitlerini kendine has iç karışımlarıyla servis ediyor. Domatesli, biberli acılı yaz böreğini tavsiye ediyorum” diyor. Porsiyon fiyatı 20 lira. (0232) 482 20 53

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9) ÇEŞİTLERİ BOL

Çengelköy Börekçisi, İstanbul

Yoğurtlu ıspanaklı tepsi böreği, cevizli peynirli, az yağlı su böreği, rulo kıymalı, pudra şekerli ve rulo sarılan Çengelköy böreği gibi pek çok çeşitleri var. Fiyatları 18-21 lira arasında değişiyor. Mehmet Yaşin’in önerisi.

(0216) 462 35 20

10) TOKAT YAĞLISININ HASI

Çökeliğinoğlu Mahir Fırını, Tokat

Ayfer Yavi “Tokat’taki en güzel Tokat yağlısı bu... Boyoz benzeri yağlı bir hamurdan yapılsa da şekli katmeri andırıyor. Çökelekli yağlıyı da deneyin” diyor. Sade yağlı 3, çökeleklisi

4 lira. (0536) 309 13 99