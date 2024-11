Heyecan dorukta, yıldızlar kimlere gidecek?

Haberin Devamı

‘CASA LAVANDA, THE BARN İN THE FARM VE TELEZZÜZ YEŞİL YILDIZI MUTLAKA ALIR, TELEZZÜZ KIRMIZIYI DA HAK EDİYOR’

Ebru Erke, Hürriyet Hafta Sonu Ekler gastronomi yazarı





- Michelin’in sektöre büyük bir heyecan kattığını kimse inkâr edemez. Listeye girmek isteyen veya yıldız bekleyen mekânlar standartlarını daha da yukarı taşıdı. Seçkiye giren yerlerde gözle görülür derecede yabancı misafir artışı yaşandı.

- Her iki yıl da sonuçlar çok konuşuldu. Tam yerinde olan ödüllerin yanında şaşırdıklarımız veya hak ettiğini düşündüğümüz halde listelerde göremediklerimiz oldu. Kategorilendirmenin yıldan yıla daha oturacağına inanıyorum.

Haberin Devamı

- Geçen yıl yıldız alanlar bu yıl da yıldızlarını koruyacak büyük ihtimal. Bunun yanında sürdürülebilirliği odak noktasına koyan yerleri bu yıl daha fazla dikkate alacaklarını düşünüyorum.

- Casa Lavanda ve The Barn in the Farm yeşil yıldızı mutlaka alır. Telezzüz de yeşili hatta normal kırmızı yıldızı hak edenlerden ama yıldız almasa bile mutlaka seçkiye girer diye düşünüyorum.

- Casa Lavanda’nın artı olarak yıldız alması hepimizi mutlu eder ve iki yıl ziyarete bile gitmemelerini telafi eder. Aqua Bosphorus, Avlu, Alaf, Gallada, Fauna, Kıyı yıldızı hak edenlerin başında. Bodrum’da bu yıl açılan Ayla’yı da unutmayalım. İlk senesinde iki yıldız alabilecek kadar iddialı bir yer.

- Bib Gourmand ve tavsiye listelerini umarım bu yıl daha geniş bir seçkide, daha yerinde bir sınıflandırmayla yaparlar. Çünkü yıldızların altındaki bu listeler daha erişilebilir mekânları içerirken doğru yapıldığı takdirde yerel mutfak kültürümüzü de ödüllendirmiş oluyor.

‘YILDIZLARIN SON DERECE ÖZENSİZ BİR ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Murat Bozok, şef





Haberin Devamı

- Türkiye’de Michelin yıldızlarının son derece özensiz bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorum. İlk yıl, çok yeni olduğundan daha iyimser bakıyordum ve bir parça aceleye gelmiş olabileceğini düşünüyordum. Ancak ikinci yıl da benzer bir görüntü ortaya çıkınca Michelin’i de kendimize uydurduğumuza inanıyorum.

- Özensizliğin listeye hakkıyla girmiş lokantaların da kafasını karıştırdığına inanıyorum. Bazı restoranların bu listede ne işi olduğunu sorgularken, bazılarının da nasıl listeye giremediğini aklım almıyor.

- Bu sebeple tavsiyem, kimsenin kendini üzmemesi veya aşırı bir iyimserliğe girmemesi yönünde. Bununla birlikte Alaf, Aqua, Casa Lavanda ve Nazende’nin mutlaka 1 Michelin yıldızı almayı hak ettiklerini düşünüyorum.

Haberin Devamı

‘BİB GOURMAND LİSTESİ DE ÇOK DEĞERLİ’

Esin Sungur, Mutfak Dostları Derneği Başkanı





- Geçen yılın Michelin ödüllerinde iki yıldızlı birkaç restoran görürüz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı, TURK tek başına iki yıldızı temsil etti.

- Bu yıl İzmir’den, Urla’dan yıldız alanların büyük ölçüde yerlerini koruyacağını sanıyorum. Hatta iki yıldıza uzananlar olabilir. İstanbul’dan Sankai by Nagaya da iki yıldıza gider mi diye merak ediyorum. Bodrum’dan Ayla, İstanbul’dan Çok Çok Thai, belki Alaf bu yıl yıldız alabilir.

- “İyi kalite, değerli pişirme” şeklinde tanımlanan ve yıldız alma yolunda teşvik edici de olan Bib Gourmand listesi de bence çok değerli. Bu listedeki lokantalara gitmek yarının yıldızlı restoranlarını önden keşfetmek sayılabilir aslında. Balmumu Lokantası, Hayvore, Yeni Lokanta, Seraf gibi isimleri Bib Gourmand’da görebiliriz. Yine meyhane stili daha çok yer bulmalı Bib’de, mesela Asmalı Cavit’i, Akın’ın Yeri’ni görmeyi bu sene de umuyorum.

Haberin Devamı

- Bir de bunların dışında seçili restoranlar denilen, bir nevi tavsiye listesi vardı. Geçen yıl 67 restoran bu listedeydi. Telezzüz ilk yılı olmasına rağmen bunlar arasında veya daha yukarıda yer alabilir. Geçen sene bu seçkide olan Avlu bu sene Bib Gourmand’a geçebilir veya yıldız alabilir, şefin karakterini ortaya koyan yaratıcı bir menü ve çok iyi hizmet sunuyorlar. Gallada çatı bahçesiyle bir yeşil yıldız alır mı; onu göreceğiz ama yeşil yıldızlı restoran sayısı her halükârda artabilir, sürdürülebilirlik konusu ciddi olarak herkesin odağında.

- Apartıman Yeniköy ve Nazende’nin de bu yıl Michelin listelerinde olmasını bekliyorum. Değerlendirilen şehir sayısının artmasıyla özellikle tavsiye listelerinde daha zengin bir yelpaze ortaya çıkacaktır şüphesiz.

Haberin Devamı

‘BODRUM’DA AYLA VE MALVA...’

Kaya Demirer, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı





- Bu yılki ödül töreninde yıldız alanların tamamının yıldızlarını koruyacaklarını düşünüyorum.

- Yeni alacaklarını düşündüklerimse şöyle: Bodrum’dan Ayla iki yıldız alabilir, direkt olarak alamasa dahi en azından bir yıldız alacaktır. Malva seçki kategorisinden bir yıldız alır ya da yeşil yıldız kategorisine geçecektir.

- İstanbul’dan, Biz İstanbul bir yıldız alabilir. Casa Lavanda yeşil ya da bir yıldız. Smelt&Co, Telezzüz ve Kıyı bir yıldız…

- İzmir Urla’dan Hiç yıldız alabilir.

‘NAZENDE, FAUNA VE BASTA! NEO-BİSTRO’

Vedat Milor, gastronomi yazarı





- Gastronomi yazarı Vedat Milor’a “Bu yılki Michelin töreninde kimler yıldız alır, kimler mutlaka almalı” diye sorduk. Kendisi Hürriyet Lezzetli Hayat sayfalarımızda kaleme aldığı mekânlar arasından tahminlerde bulundu; “Nazende, Fauna ve Basta! Neo-Bistro almalı” yanıtını verdi.