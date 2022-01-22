Her sokağında başka lezzet: Fatih

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Eski İstanbul’dan, Osmanlı döneminden, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardan güçlü izler taşıyan Fatih, tarihi ve dini yapılarıyla özellikle turistlerin uğrak noktası... Semt aynı zamanda farklı bölgelerden birçok özel lezzeti de buluşturan dolu dolu bir yeme-içme rotasına sahip. Kadınlar Pazarı’ndan peynircisine, büryandan lahmacuna, supangleden kazandibine

Fatih’te bulup tadabileceğiniz, alışveriş torbanızı doldurabileceğiniz ayrıcalıklı tatları ve adreslerini bilenlerine sorduk.

EBRU ERKE’NİN ÖNERİLERİ

Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

YOĞURDU, MEZESİ, CAĞ KEBABI...

TARİHİ BARBAROS YOĞURTÇUSU

Mazisi 100 yıla dayanan Barbaros’a uğramadan Fatih’ten ayrılmam. Manda yoğurdu, kaymağı ve özellikle tavukgöğsü çok iyidir.

SİİRT ŞEREF BÜRYAN 1892

Kadınlar Pazarı’nda... Sahibi Şeref Avcı çarşıdaki en tecrübeli büryan ustası. Ayrıca ablasının yaptığı incecik kitel (Siirt usulü yassı içliköfte) efsanevidir.

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PAÇACI MAHMUT USTA

1969 yılında Erzurumlu Mahmut Kodal’ın açtığı mekânı bugün oğlu devam ettiriyor. Terbiyesini manda yoğurduyla hazırladıkları paça çorba için İstanbul’un diğer ucundan gelenler var. İşkembeli nohut ve kavurmalarını da mutlaka tadın.

SEVDA GAZOZCUSU

Lavantalı, kavunlu veya vanilyalı gazoz içtiniz mi? Burada 130 çeşit gazozu tadabilirsiniz. Nostaljik şişelerinde veya yeni nesil gel-al bardaklarda satın alabilirsiniz.

KADINLAR PAZARI

Çarşının büyük bir kısmını yöresel lezzetleri deneyimleyebileceğiniz restoranlar oluşturuyor. Burada Güneydoğu Anadolu mutfağının birbirinden özel yemeklerini tadabilir, yöresel ürünlerin de satıldığı dükkânlardan organik sertifikalı Siirt ballarını bulabilirsiniz. Ayrıca Van Gölü’nden çıkan inci kefalini de bu çarşıda bulup almak mümkün.

MALTA FIRINI

Tarihi Malta Çarşısı’ndaki fırın semtin eskilerinden. Karadeniz ekmeğini almadan dönmeyin. Yine Fatih’ten alacağınız tereyağı ve peynirlerle bir ziyafete dönüşecektir.

KIZTAŞI MUHALLEBİCİSİ

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Geçmişi 1952’ye uzanıyor. Sadece Fatih’in değil, İstanbul’un da en eski tatlıcılarından... Kazandibi mutlaka denenmesi gereken geleneksel lezzetlerinden... O kadar meşhur ki gittiğinizde hepsi bitmiş olabilir.

AKDENİZ HATAY SOFRASI

Ekşi aşı, kumbursiye, ayazma, muhammara, zahterli pide, mütebbel ve Antakya mutfağının daha nice örneklerini burada tadabilirsiniz. Restoranda servis edilen mezeleri küçük kavanozlar halinde satın da alabiliyorsunuz.

HAFIZ MUSTAFA 1864

Dubai dahil 14 şubesi var. Cevizli burma, fıstıklı sarma, fırın sütlaç, kadayıf gibi geleneksel tatlıları ve lokumlarıyla turistlerin de uğrak noktalarından...

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SALİH SEÇKİN SEVİNÇ’İN ÖNERİLERİ

harbiyiyorum.com’un kurucusu

ÇİBÖREK, KOKO KURABİYE, PESTİL...

AKMAN SİMİT FIRINI

Bazı lezzetler öyle nostaljik ki onu sadece yerinde yediğinizde anlam kazanıyor. Eyüp’teki tarihi Akmanoğlu Fırını’nın kokosu (Hindistan cevizli kurabiye) ve acıbadem kurabiyesi gibi… Fırının kuruluş tarihi 1883. Eyüp Sultan türbesinin hemen karşısında... Safranbolulu Hacı Mustafa Efendi, 1800’lü yıllarda kalkıp İstanbul’a gelir; Eyüp Sultan karşısında bir simit ve çörek salonu açmaya karar verir. Sonrası yangınlar, tadilatlar, acı-tatlı farklı süreçler derken tam altı kuşak fırıncılık yapan bir ailenin serüveni ortaya çıkar.Her gün taze çıkan kurabiyelerini mutlaka orada tatmak gerek.

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BALTEPE PASTANESİ

Bu pastanenin alameti farikası çok sevilen çikolatalı puding çeşitlerinden supangle. Baltepe’nin supanglesi bir taneyle yetinilecek

gibi değil. En az 2-3 porsiyona yer açmak lazım.

VEFA BOZACISI

Sur içinin güzide semti Vefa’yı Vefa yapan Türkiye’deki nadir işletmelerden... Kuruluş yılı 1876... 146 yıllık markanın leblebili bozasından içmek özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi.

TARİHİ ODABAŞI ÇİĞBÖREKÇİSİ

Kırım Tatar yemeklerinin en bilineni çibörek. Bu dükkân ismini Şehremini’de bulunan Odabaşı Camisi’nden almış. En önemli sorun yağ kokusu ama bunu da ortamda sıfıra yakın koku salınımı sağlayan bir bacayla çözmüşler. Eskişehirli Zeki Aksu ustabaşı, oğulları Özer ve Mustafa Aksu da işin başında. Hakiki usulüne göre yaptıkları çibörekler çok lezzetli. Yaptıkları işten aldıkları haz yüzlerine de yansımış bir aile.

GÜL BÜRYAN

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Fatih’te Eski Kadınlar Pazarı, şimdiki ismiyle İtfaiye Caddesi olarak bilinen yerde bir sürü büryancı var. İçlerinde ilk açılan dükkân olma özelliğini de taşıyan Gül, 1977’de kurulmuş. Mekân biraz yeraltı konumunda. Henüz büryanın b’si buralarda yokken Tahsin Eldemir tarafından açılmış. Büryan yapımı oldukça zahmetli bir yemek. Servis sırasında taş fırında ısıtılan kuşbaşı etler, tırnaklı pide üzerinde sunuluyor. Yedikçe daha çok yediriyor…

VAN GIDA

Yoğurttan yapılan bir çeşit fermente peynir kurut, pestil, tane sumak ve daha birçok yöresel ürünün bulunduğu Van Gıda’da favorim otlu peynir. Yerinden getirdikleri bu lezzetli peynir, ilkbahar mevsiminde baş gösteren yöresel otlarla keçi sütlerinin harmanı. Farklı çeşitlerini tadıp damak zevkinize uygun olanı da seçebilirsiniz. Mekânın sahibi ilgili, ayrıntılı bilgi veriyor.

BARAN ET MANGAL

Sur Ocakbaşı’nın sokağından girer girmez yukarı yürürken sağda kalan Baran Et Mangal İstanbul’da yiyebileceğiniz en iyi kıyma kebabını ve bence şehrin en lezzetli küşlemesini yapıyor. Ezmesi, salatası ve yoğurdu da çok lezzetli.

MEHMET YAŞİN’İN ÖNERİLERİ

Gurme ve gazeteci





HER BİRİ SEMTİN SEMBOLÜ GİBİ...

FATİH SARMACISI

Fatih sarması rulo şeklinde, hamur, yoğurt, kayısı marmelatı ve şerbet kullanılarak yapılan hafif bir tatlı. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği tatlı olarak biliniyor.

KÖMÜR TÜRK MUTFAĞI

1989’da balıkçılık ve manavlık yapan Remzi Kömür tarafından kurulmuş. Menüsünde ızgara çeşitleri, sulu yemekler, zeytinyağlılar ve tatlılar var. Şehriyeli incik, padişah kebabı, ısırgan çorbası ve sardalya pilaki en çok tercih edilen yemeklerinden...

ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN SALONU

Mekân, İstanbul’daki en eski kebapçıların başında geliyor. Özellikle lahmacunu çok lezzetli. Dana kuzu etinden yapılıyor, ekstra bir yağ kullanılmıyor. Şiveydiz çorbası ve oruk kebabı da çok meşhur.