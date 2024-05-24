Gücünü bitkilerden alan sofralar

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Sofralarında sürdürülebilir kaynakları ve bitki bazlı gıdaları tercih edenlerin oranı yükselişte. Dünya çapında bu tip beslenenlerin sayısının 80 milyonun üzerinde olduğu biliniyor ve bu sayı düzenli olarak artıyor. Vejetaryen, fleksitaryen veya vegan beslenme modellerinin giderek daha sık tercih edilmesiyle beraber restoran menülerinde de bu kavramlara daha sık rastlamaya başladık. Evlerimizde kurduğumuz sofralarda da bir dönüşüm yaratmak, lezzetinden ödün vermeyen vegan/vejetaryen masalar hazırlamak için bitki bazlı beslenme üzerine reçeteler geliştiren şef Beril Oymak’tan öneriler aldık:

“Yaratıcı tarifler denerken malzemelerin kolay ulaşılabilir olması önceliğiniz olsun. Benim de özellikle mevsiminde sebze ve meyveler ilk tercihim.” Klasik yoğurtlu mezelerin alternatifini fermente kaju ürünüyle yaratmak mümkün. Şef ayrıca yazın közlenmiş patlıcan, zeytinyağı, sarımsak ve tuzla hazırlanmış klasik bir patlıcan salatasının herkesin favorisi olacağını söylüyor. Mevsim sebzeleriyle hazırlanmış zeytinyağlılar, yeşil bir salata ve humus da en pratik kurtarıcılar... “Bir ürünün vegan/bitki temelli ikamesini hazırlarken lezzeti derinleştirmek için en çok kullandığım malzemeler limon suyu, tuz ve soğuk sıkım iyi kalite bir zeytinyağı. Bu üçlü en lezzetsiz bir sebzede bile fark yaratır” diye de ekliyor.

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Elinizde bitki bazlı yoğurt/peynir türevi bir besin veya meze varsa onu kendi başına tüketmek yerine dönüştürmek

mümkün: “Bitki bazlı haydariyi burger ya da sandviçlerin içine sürebilir, az miktarda sıcak suyla açarak nefis bir salata sosuna dönüştürebilirsiniz.

Köz patlıcan mezesini haşlanmış makarnayla karıştırarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.”

Evde kendi yoğurt ikamenizi yapmak da bir seçenek. Beril Oymak püf noktalarını da anlattı: “Kaju fıstığı su içinde bekletildiğinde nötr bir tada yaklaşıyor. Suyla rondoda çekerek krema kıvamına getirdikten sonra içine probiyotik ekleyip mayalanmaya bırakırsanız hafif ekşimsi, yoğurt tadına yakın bir ikame oluyor ve evet, en güzeli kajudan oluyor.”

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Bitki bazlı beslenme lezzetsiz olmak zorunda da değil. Çünkü kullanılan malzemeler hayvansal olanlara göre çok daha çeşitli ve aslında oyun alanı da daha geniş... Oymak “Özellikle son 5 yılda çok daha popüler bir beslenme şekli oldu. Sebzelerle, tohumlarla, yemişlerle yapacaklarımızın bir sınırı olmadığını gördük. Bilinen tarifler dışında sebzeleri nasıl kullanacağımızı pek bilmiyorduk ama şimdi nasıl lezzetlendireceğimizi öğrendik ve bu mutfağı sevdirdik diye düşünüyorum” diyor.

Klasik mezelerimiz yeniden yorumlanmış

◊ Tüm beslenme tercihlerini gözeterek ‘Sofrada Herkese Yer Var’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, raflarında bitki bazlı yüzlerce alternatif sunuyor. Kendi markası Metro Chef Veggie altındaki falafel, içliköfte, lahmacun, pizza ve makarnalar da Rioba markalı mayonez, ranch sos, organik smoothie ve çay da bulabileceğiniz bu ürünlerden.

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◊ Son olarak dört geleneksel meze bitki bazlı versiyonlarıyla raflara taşındı. Yoğurda alternatif geliştirilen Metro Chef Veggie Fermente Süzme Kaju kullanılarak hazırlanan bitki bazlı haydari, köz patlıcanlı meze, havuç tarator ve peynire alternatif, sürülebilir kajuyla hazırlanan kurutulmuş domatesli meze yeni çıkardığı ürünlerden. Bu mezelerin tümü natürel sızma zeytinyağıyla hazırlandığı gibi glüten, katkı maddesi ve koruyucu içermiyor. Ayrıca probiyotik özelliğe de sahip. Metro Türkiye ayrıca bu ürünlerle oluşturulabilecek menülerin hazırlanması için ilham vermenin yollarını da arıyor.

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Şef Beril Oymak’tan Metro Chef’in bitki bazlı mezeleriyle hazırladığı bir tarif...

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ Metro Chef Veggie bitki bazlı kurutulmuş domatesli meze

◊ Metro Chef Veggie fermente süzme kaju

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1/2 orta boy soğan

◊ 1 diş sarımsak

◊ 4 çanak enginar

◊ 200 gr bebek ıspanak

◊ 1 orta boy lavaş

◊ 1/2 limonun suyu ve kabuğu

◊ 2 defne yaprağı

◊ 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Zeytinyağını tavada ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Dövülmüş sarımsağı ve ince rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Enginarla beraber üzerlerini kaplayacak kadar su ilave edin. Limon suyunu, tuzu ve defne yapraklarını ekleyip kaynamaya bırakın.

◊ Kaynayınca kapağını kapatın ve enginarlar yumuşayana kadar orta ateşte 15-20 dakika pişirin. El blender’ıyla enginarları kalan suyuyla beraber parçalayarak püre kıvamına getirin.

◊ Ispanakları irice doğrayın, zeytinyağında birkaç dakika kavurarak hacmini küçültün. Kavrulmuş ıspanakları enginarların içine ekleyip karıştırın.

◊ Lavaşın üzerine önce kurutulmuş domatesli mezeden 1 yemek kaşığı ekleyip yayın. Ispanaklı enginar püresinden 2 yemek kaşığı ekleyerek eşit bir şekilde dağıtın.

◊ Lavaşı sarın ve 4-5 eşit parçaya bölün. Üzerine fermente süzme kaju gezdirip servis yapın.

*Bu içerik sponsorludur