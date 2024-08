Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

Niğde kelle söğüşü tescillendi

Niğde Ticaret Odası’nın (NİTSO) girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ‘Niğde kelle söğüşü’ coğrafi işaret tescil belgesi aldı. NİTSO yaptığı açıklamada bu sayede kentin yerel ürünlerinin koruma altında olacağını ve gastronomi turizmine katkıda bulunulduğunu söyledi. Niğde tahinlisi, Niğde kalsiti ve Niğde tavasının da coğrafi işareti var.

Pazarlama odaklı projeler yarışacak

Gastronomi pazarlama ajansı Dude Table, FOMA (Food Marketing Awards-Yiyecek Pazarlama Ödülleri) ile bu yıl ilk kez gıda pazarlaması alanında yapılan çalışmaları ödüllendirecek. Türkiye’de gıda ve içecek alanında ürün ve hizmet geliştiren markaların pazarlama odaklı projelerini değerlendiren bir ödüllendirme sistemi olan FOMA gıda pazarlamasını odağına alan projeleri kategorilere ayırarak ölçümleyecek. Başvurular fomaodulleri.com adresi üzerinden siteye üye olarak yapılabilecek. Son başvuru günü 31 Ağustos.

Çay tutkunlarına yeni tatlar

Dünyanın dört bir yanından Türk damak tadına uygun, nitelikli çay ve bitkileri özenle toplayan Tea Co. ürün çeşitlerine 50 gramlık teneke kutu koleksiyonunu ekledi. Çayların tazeliğini ve tadını uzun süre koruyabilen yeni teneke kutular ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. Markanın yeni koleksiyonundaki siyah, beyaz ve yeşil çayların yanı sıra meyve ve roybos çayı gibi harmanları da var.

Uygur yemekleri Boğaz’a geldi

Sahra Uygur Restaurant, Rumelihisarı’ndaki ‘denize sıfır’ mekânında, İstanbul’dan Uzak Asya’ya bir lezzet yolculuğuna çıkmak isteyenleri ağırlamaya başladı. 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de işletmecilik yapan Uygur bir aile tarafından açılan restoranda ramen başta olmak üzere diğer tüm etli yemeklerde kuzu etinin kendine has tadını almak mümkün. Lagman çeşitleri için kullanılan hamur her sabah taze, sipariş üzerine elle şekil verilerek ve kavrularak hazırlanıyor.

Roger van Damme

Modern bir menü

Michelin yıldızlı Het Gebaar’ın şefi Roger van Damme bugün Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta bir çay saati menüsü hazırlayacak. Etkinlik otelin terasında 14.00-17.00 arasında yapılacak. Dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şef Roger van Damme görselliği lezzetle buluşturan modern bir menü sunacak.