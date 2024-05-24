Gastronomi kazanında kaynayanlar

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TAM KAPSAMLI BİR SEMİNER





Mutfak Dostları Derneği’nin ‘Gıdanın Geleceği: Dönüşüm, Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine’ başlıklı semineri 1-2 Haziran tarihlerinde Karaköy’deki Nadir Gastronomi Platformu’nda gerçekleşecek. Seminer ve konuya ilgi duyan herkese açık. Ancak kapasite sınırlı olduğu için (0544) 947 00 19 telefon numarasından veya mddmutfakdostlari@gmail.com e-posta adresinden rezervasyon yapmak gerekiyor. Seminerde yerel mirasın iki temel taşı tarım ve gastronomi, su kültürümüz, coğrafi işarette gelinen nokta ve denetleme, miras üzümlerin Türk şarapçılığındaki yeri, tarımsal üretimde planlama ve döngüsel ekonomi ilişkisi, sınırları aşan lezzetler, melez mutfaklar, gastrodiplomasi, ulusal kimlik oluşumunda yemek unsuru gibi farklı başlıklarda konuşmalar olacak.

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KADIKÖY’Ü KAHVE KOKUSU SARACAK





50 bin kahveseveri yeni tatlarla buluşturmaya hazırlanan Kahve Zirvesi, bu yıl 14-15 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane’de düzenlenecek. Kahvenin tarladan fincana geleneksel yolculuğu, favori kahvenizi keşfedeceğiniz deneyim atölyeleri, yapay zekânın sunduğu yenilikçi yaklaşımların anlatıldığı paneller zirvede düzenlecek etkinlikler arasında.

PLAJDA SAĞLIKLI TATLAR





Lucca’nın yazlık mekânı Lucca Beach, 1 Haziran’da kapılarını açıyor. Mandarin Oriental bünyesindeki restoranın menüsüne ek olarak plaja servis edilen taş fırından pizzalar, burgerler ve dondurmalar olacak. Ayrıca sağlıklı yaşam konsepti Overdose’la işbirliği yapılmış. İki markanın şeflerinin beraber geliştirdikleri sağlıklı smoothie menüsü de bu sene tadabileceğiniz lezzetli yeniliklerden.

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YAZ SOFRALARINA YENİ FERAHLIK





Doğanay şalgam ürün gamına bir yenisi eklendi. Şalgam suyunun keskin tadından hoşlanmayanlar için piyasaya sürdükleri misket limonlu bu yeni ürün özellikle yaz sofraları için. Sadece yemeklerle değil tek başına içmeye de uygun. Kolay ve hafif bir içime sahip olması öne çıkan özelliği.