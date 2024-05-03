Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Dillere destan Gaziantep sofrası

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Gaziantep’in dillere destan mutfağını bilmeyen yok. Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nin şefi Doğa Çitçi, şehrin bu incelikli yemek kültürünün en tecrübeli isimlerinden. Şef, bugün ve yarın özel bir menü hazırlamak için Raffles İstanbul Otel mutfağında olacak. Raffles İstanbul’un baş şefi Okan Aydemir’le birlikte sekiz aşamalı bir tadım deneyimi sunacaklar. Malzemeleri Gaziantep’ten gelen menüde çağla aşı, erikli yaprak sarması, içliköfte, yenidünya ve keme kebapları, peynirli irmik helvası gibi iştah kabartan seçenekler var.

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Geçen sene krem brüle tatlısı ve donut birleşiminden ortaya çıkan tatlı popüler olmuştu. İçi yumurta bazlı krema dolgulu, üzeriyse yakılmış şekerle kaplanan bu tatlının ünü bize kadar ulaşmış ve hatta ilk örneğini ünlü kahve dükkânı Petra yapmıştı. Şimdilerde yabancı sosyal medya kanallarında yeni bir sunum stili gündemde. Bu sefer donut’un içine taze espresso kahve çekiliyor ve ‘latte art’ yapılarak servis ediliyor.

Sektörün uzman isimleri bu zirvede

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Global Gastro Ekonomi Zirvesi, 23 Mayıs Perşembe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Zirve her yıl dünyadan ve Türkiye’den konusunda farklı başarılara imza atmış isimleri sahnesinde ağırlıyor. Gastronomi ve ekonomi kavramları çerçevesinde global çalışmalar yürütenler, araştırma, geliştirme ve eğitimi gastronomi alanına taşıyanlar, yatırımcılar, yeni iş ve istihdam olanakları yaratanlar, bu zirvede hikâyelerini paylaşarak yeni ufuklar açmayı hedefliyor.

Şef tabakları hazırlayın

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) yeni bir eğitim programı başlattı. ‘Fine Dining Masterclass’ isimli bu eğitimde MSA mutfağındaki profesyonel ekipman kullanılacak. Daha önceleri atölye eğitimlerinde deneyimlenmeyen

teknik ve tariflerle toplamda 20 saati içeren 5 günlük bir program tasarlanmış. Katılımcılar tariflerin ön hazırlığından pişirmeye ve servis aşamalarına kadar en ince detayda çalışmayı, yapılan yemekleri bir ‘fine dining’ restoran şefi hassasiyetiyle tabaklamayı öğrenecekler. 13 Mayıs’taki eğitimin biletleri msa.com.tr adresinde.