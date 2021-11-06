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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Gastronomi#Yeme-İçme#Haberler
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Tiramisunun ‘babası’ Ado Campeol yaşamını yitirdi. Hem bizim hem köpeklerimizin yiyebileceği sağlıklı atıştırmalıklar üretildi. Nusret’in meşhur altın kaplama bifteğinin ‘makul fiyatlısı’ yapıldı.

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Yeme-içme dünyasından son havadisler...

NUSRET İNGİLTERE’Yİ İKİYE BÖLDÜ

Geçen ay Nusr-Et’in Londra’da açılan restoranında hesapların ne kadar tepki aldığını ve faturaların sosyal medyada dolaştığını daha önce yazmıştık. Bu kez tepki Birleşik Krallık’ın Sunderland ve Durham şehirlerinde et lokantası işleten (Stirks Steakhouse) John Stirk’ten geldi. İşletmeci, ‘Stirk Bae’ adıyla menüsüne Nusret’in altın kaplama bifteğinin ekonomik versiyonunu ekledi, “Amacım 100 sterlinlik fiyatıyla iyi bir altın kaplama bifteğin daha ucuza yapılabileceğini göstermekti” dedi. Kabul edelim, öyle ya da böyle, Nusret gittiği her ülkede ses getirmeyi başarıyor.

‘TİRAMİSU BABA’YI KAYBETTİK

İtalyan gastronomi camiası tarafından ‘tiramisunun babası’ olarak anılan Ado Campeol 93 yaşında vefat etti. Mascarpone peynirini kahveyle buluşturan tatlı ilk kez 1972 yılında Ado Campeol’un Le Beccherie adlı restoranında servis edilmişti.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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SEBZE BAZLI BESLENMENİN YÜKSELİŞİ!

S. Pellegrino Genç Şef Akademi Yarışması’nda, üç gün süren mücadele sonrası kazanan tabak 30 Ekim’de açıklandı. Yarışmanın şampiyonu Jerome Ianmark Calayag’un vejetaryen olması ve yarışmayı ‘Mütevazı Sebzeler’ adlı vejetaryen tabağıyla kazanması bitki bazlı beslenmenin yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

BİR TANE BİZE, BİR TANE KÖPEĞİMİZE

“Yiyemediğimiz hiçbir şeyi dostlarımıza da vermeyeceğiz” fikrinden yola çıkarak kurulan Kind Cooky, bitki temelli sağlıklı atıştırmalıklar üretiyor. Hem bizim hem de köpeklerin yiyebileceği bu katkısız atıştırmalıklar, içeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini destekliyor. Vitaminler açısından da zengin. Kurabiyelerin balkabaklı ve muzlu, Hindistan cevizli ve naneli, ıspanaklı ve lor peynirli, havuçlu ve yerfıstığı ezmeli çeşitleri var. Hepsi vejetaryen beslenmeye uygun. Shopier.com’dan alabilirsiniz.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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#Gastronomi#Yeme-İçme#Haberler

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