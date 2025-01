Fatih’te Orta Asya rüzgârı... Ramen ve mantının önlenemez yükselişi

Haberin Devamı

Tarihiyle İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Fatih, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyeti bağrında ağırladı. Bugünse geçmişin izlerini taşırken yeni bir kültürel dönüşümün de merkezi olmayı sürdürüyor. Bu dönüşümün en dikkat çeken yüzü, semtin sokaklarına yayılan Özbek ve Uygur mutfağının nefis kokuları. Fatih’in sokaklarında, kapılarında uzun kuyruklar oluşan bu restoranlar, içi bol mantı çeşitleri ve bol kepçe ramen’leriyle şimdiden gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiş durumda. Ona Özbekler lagman, Uygurlar lağmen, Çinliler ise ramen diyor.

Sosyal medyanın da etkisiyle, bu restoranlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Uygun fiyatları ve enfes lezzetleriyle herkesin cebine hitap eden bu mekânlar, bir kez deneyeni tekrar tekrar kendine çekiyor. Fatih’in sokaklarında tarihin yanı sıra bu leziz mutfakların yarattığı yepyeni bir kültürel hikâye de yaşanıyor. Bu restoranların ortak özelliği, ramen ve mantı gibi hamurişlerini tamamen elle açarak hazırlamaları. Hazır erişte kullanmıyorlar. Fatih’teki Orta Asya mutfağı sunan mekânların en eskilerinden biri Özbegim Milliy Taomları (milli yemekleri). Burada samsa, mantı, lagmen ve Özbek pilavı gibi otantik lezzetleri deneyimlemek mümkün.

Bölgenin yeni yüzlerinden biriyse kısa sürede popülerlik kazanan Miyaxhi Dana Etli Ramen. Özellikle sosyal medyada “Fatih’te bu kadar uygun fiyata ramen yiyebileceğinizi biliyor muydunuz” şeklindeki paylaşımların ardından, mekân büyük ilgi görmeye başlamış.

Peki, tüm bu restoranlar arasında lezzet bakımından zirveye oturan hangisi? Konuştuğumuz birçok kişinin ortak önerisi Kroren Restaurant. Fatih, Çapa tramvay durağına yalnızca 10 dakikalık yürüme mesafesindeki bu restoran, özellikle ramen ve buharda mantısıyla damağınızda iz bırakıyor. Oturduğunuz masadan cam bölmenin ardındaki açık mutfakta ramen’in hazırlık sürecini canlı olarak izleyebiliyorsunuz.

Hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin, kapısında uzun kuyruklar oluşuyor. Sıcak atmosferi ve unutulmaz lezzetleriyle bir deneyenin tekrar gittiği Kroren Restaurant’a yeni şubeler eklenip Fatih sınırlarının dışına da çıkmış.

‘İÇİNDE ET VAR, SARIMSAK VAR, KIRMIZI BİBER VAR’





Özbegim Milliy Taomları Muharrem Türkeri, işletmeci

Burası 2009’da açıldı, İstanbul’un ilk Özbek lokantalarından. Müşterilerimiz en çok Özbek mantımızı tercih ediyor. Özbek mantısı, Türk mantısına göre daha büyük ve kişniş gibi farklı tatlara sahip. Bir porsiyonu 200 lira, tabakta 4 adet var. Yanında lağzı dediğimiz acı sos ve yoğurtla ikram ediliyor. Lagman elde açılıyor. İçine et, kırmızı biber, sarımsak, Çin marulu konuyor. Haftanın 7 günü, sabah 9.00’dan 22.00’ye kadar açığız. Genellikle cumartesi, pazar günleri yoğun oluyor. Hafta içi bazen akşam 18.00-20.00 arası da yoğunluk oluyor. Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Tacikler, Türkmenler ve Türk müşteriler geliyor. Özbeklerin yemeklerinin yüzde 90’ı etli. Çorbanın içinde bile et olur. Yemeklerimizin vitamin oranı yüksek, içinde et var, sarımsak var, kırmızı biber var. Yemeklerin yapılış şekilleri de zahmetli.

‘ÖZBEKLERİN MANTISI ÇOK SOĞANLI, UYGURLARIN MANTISI AZ SOĞANLI’

Yüksel Uygur Restaurant Kalbinur Yüksel, müdür





Uygur Türküyüm, 13 sene önce oğlumu okutmak için İstanbul’a geldim. İstanbul’da bir Uygur lokantasının eksikliğini gördük, burayı açtık. Kültürümüzde bütün kadınlar çok güzel yemek yapar. Burada en çok sevilen yemeğimiz lağmen, elde açtığımız eriştelerimizden hazırlıyoruz. Kayseri mantısı gibi küçük mantılarımız var, çorba gibi suyun içinde sunuyoruz. Lağmen’in (228 lira) içinde et, yeşil biber, kırmızı biber, Çin marulu var, lahanaya benziyor, onu da ekliyoruz. Türk mantısının eti biraz az, biz etini bol koyuyoruz. Dana eti ve kuyrukyağı kullanıyoruz. Biz Uygurlar çok baharat kullanmıyoruz. Özbeklerin mantısıyla Uygurların mantısının farkı, Özbekler soğanı çok koyuyor. Bizimkisinde soğan az oluyor. Haftanın her günü sabah 11.00’den akşam 21.00’e kadar açığız. Özellikle cuma, cumartesi, pazar çok kalabalık oluyor. En çok Çinliler, Malezyalılar, Japonlar, Uygurlar geliyor. Türk müşterim çok, öğrenciler geliyor. Fatih İstanbul’un en eski merkezlerinden biri. Ticaret yapanların hepsi Fatih’e geliyor. Mesela Özbekler gelip Aksaray’da, Laleli’de iş yapıyor ama acıktıkları zaman gelip bizde yemek yiyorlar.

‘SİZİNKİ DE MANTI MI!’

Kroren Restaurant Medine Maidiniyati, restoran çalışanı





Burası açılalı 10 yıl oldu. Uygur yemekleri yapıyorduk, son 2 senedir de ramen yapmaya başladık. Yemeğimiz güzel bizim. Sabah 11.00’den akşam 22.30’a kadar her gün açığız. Her gün kalabalık oluyor, kapıda sıra oluyor. Bütün milletlerden müşterilerimiz var, Türkler çok geliyor. Aile olarak geliyorlar genelde. En çok beğenilen yemeğimiz dana etli ramen, normal boyu 168 lira, küçük boyu 148 lira. Sizinki de mantı mı! Türk mantısının içinde küçücük et var, bizim mantımızda bol et, havuç ve çeşni oluyor. Buharda mantı, mayalanmış kalın hamur, 4 büyük adet 298 lira; haşlanmış mantı, mayasız ince hamur, 11 adet 298 lira; Uygur mantısı ince hamur, kuzu etli 4 adet 318 lira. Buraya gelen müşterilerimiz “Büyülüyorsunuz bizi, bir şey var içinde, ayrılamıyoruz buradan” diyor. Tekrar gelen çok var. Levent ve Kadıköy’de de şubelerimiz var.

‘TUZLA’DAN BİLE GELİYORLAR’

Myaxhi Dana Etli Ramen, Marifet Yüksel, müdür

Ailem Fatih’te bir restoran işletiyordu. Ben de kendi restoranımı açmak istedim. Abimin desteğiyle birlikte 3 ay önce burayı açtık. Eskiden Çin lokantası, Asya mutfağı deyince Levent, Taksim daha öne çıkardı ama artık Fatih’te gençler için uygun fiyatlarda restoranlar var. Çin’deki aynı lezzeti buradaki gençlere tattırmak istedik. Çok merkezi bir yerde restoranımız. Kulaktan kulağa yayıldı. Sonra influencer’lar gelmeye başladı, o şekilde restoranımız daha çok duyuldu. Ramen’i 88 liradan satışa sunduk. Çünkü birçok kişi merak ediyordu tadını. Gençlere, çocuklara, az bütçeli insanlara lezzet sunmaya çalışıyoruz. 88 liradan ramen satılınca Tuzla’dan bile müşterilerimiz gelmeye başladı. Ramen Çin’deki Müslümanların ortak bir lezzeti. Çin’de mantı çeşidi çok. Bizde içinde kıyma ve havuç olan kalın hamurlu, buharda mantı (218 lira) ve kuşbaşı etli-soğanlı, ince hamurlu olan mantı çeşitlerimiz var. Şu anda dünyada olduğu gibi Türk gençleri de Asya ile ilgili birçok bilgiye sahipler. Biz ilk başta bu kadar tutacağını tahmin etmiyorduk. Bir keresinde Çapa büfeye kadar kapıda sıra oldu.

ETLİ SAMSA BÖREĞİ DE VAR

Özellikle İstanbul’da yaşayan Özbeklerin en çok tercih ettiği Jizzax Taomları 2018’de açılmış. Özbek yemeklerinin hepsi var. Jizzax, Özbekistan’ın samsa yemeğiyle meşhur bir şehri. Restoran da adını buradan alıyor. Samsa Orta Asya mutfağının sevilen, doyurucu bir böreği (90 lira). Tandırda hazırlanan böreğin dışı çıtır, içi kuşbaşı kuzu veya dana eti, soğan, baharat çeşitleriyle hazırlanıyor. Özbek mantısının içinde kuşbaşı et ve az soğan var, porsiyonunda 4 adet olarak servis ediliyor (240 lira). Jizzax pilavı içinse 2 saat önceden sipariş vermelisiniz. İçinde pirinç, et, soğan, havuç, sarımsak, baharat çeşitleri ve kuyrukyağı var. Büyük bir tepside servis ediliyor. 1 kilo pilavı 6 kişi yiyor, fiyatı 2.500 lira. Restoran sabah 9.00’dan 22.00’ye kadar her gün açık.

‘ÇİN’DEKİ BİRÇOK RESTORANDAN İYİ’

İstanbul’da turist olan 22 yaşındaki Çinli Yulin Ran ile Myaxhi Dana Etli Ramen’de yemek yerken tanıştık ve nasıl bulduğunu sorduk: “Bu restoranı daha önce Çin sosyal medyasında görmüştüm ve gerçekten merak ediyordum. Ramen’leri gerçekten çok lezzetli! Hem çorbası hem de noodle’ı (erişte) oldukça başarılı. Çin’de genelde noodle’ı marketten alıp evde pişiriyoruz, el yapımı noodle pek yaygın değil. Ancak burada el yapımı noodle hazırlanıyor ve tadı gerçekten harika. Hatta burası, Çin’deki birçok restorandan bile daha iyi” diyor.