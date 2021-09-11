Boyozun yanında Ne yenir? Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi?
Yemek kültüründen mekânlara, gündem konularından yerel lezzetlere gastronomi bilgimizi, yormayan sorularla tazeliyoruz. Siirt’in meşhur düğün yemeğini ve kavurması yenen meyveyi hatırlayabilecek misiniz?
1) Dünyada en çok tüketilen karbonhidrat kaynağı hangisidir?
a. Mısır
b. Patates
c. Buğday
d. Pirinç
2) Tahinli piyazıyla ünlü, önemli bir susam üretim hacmine de sahip ilimiz hangisidir?
a. Antalya
b. Eskişehir
c. Adana
d. Aydın
3) İzmir’in sevilen sokak lezzeti boyozun eşlikçisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaşar peyniri
b. Reçel
c. Tahin-pekmez
d. Haşlanmış yumurta
4) Coğrafi işaret tescilli ürün sayısı en fazla olan şehrimiz hangisidir?
a. Şanlurfa
b. Kastamonu
c. Gaziantep
d. Bursa
5) Yemekleri yağlı kâğıt içinde pişirme işlemine ne denir?
a. Papillote
b. Brunoise
c. Buğulama
d. Parboil
6) Düğün yemeği olarak da bilinen meşhur Siirt yemeği hangisidir?
a. Perde pilavı
b. Suböreği
c. Analı kızlı
d. Tepsi kebabı
7) Karadeniz mutfağında kavurması yapılan meyve aşağıdakilerden hangisidir?
a. Armut
b. Elma
c. Kiraz
d. Erik
8) Ünlü şef Mehmet Gürs’ün Mikla Restaurant’ın menüsünde yer verdiği geleneksel yemeğimiz hangisidir?
a. Keşkek
b. Patlıcanlı pilav
c. Mantı
d. Hamsili pilav