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Lezzetli Hayat
Haber Giriş: 11.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boyozun yanında Ne yenir? Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi?

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Boyozun yanında Ne yenir? Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi?

Yemek kültüründen mekânlara, gündem konularından yerel lezzetlere gastronomi bilgimizi, yormayan sorularla tazeliyoruz. Siirt’in meşhur düğün yemeğini ve kavurması yenen meyveyi hatırlayabilecek misiniz?

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

1) Dünyada en çok tüketilen karbonhidrat kaynağı hangisidir?

a. Mısır
b. Patates
c. Buğday
d. Pirinç

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

2) Tahinli piyazıyla ünlü, önemli bir susam üretim hacmine de sahip ilimiz hangisidir?

a. Antalya
b. Eskişehir
c. Adana
d. Aydın

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

3) İzmir’in sevilen sokak lezzeti boyozun eşlikçisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kaşar peyniri
b. Reçel
c. Tahin-pekmez
d. Haşlanmış yumurta

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

4) Coğrafi işaret tescilli ürün sayısı en fazla olan şehrimiz hangisidir?

a. Şanlurfa
b. Kastamonu
c. Gaziantep
d. Bursa

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

5) Yemekleri yağlı kâğıt içinde pişirme işlemine ne denir?

a. Papillote
b. Brunoise
c. Buğulama
d. Parboil

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

6) Düğün yemeği olarak da bilinen meşhur Siirt yemeği hangisidir?

a. Perde pilavı
b. Suböreği
c. Analı kızlı
d. Tepsi kebabı

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

7) Karadeniz mutfağında kavurması yapılan meyve aşağıdakilerden hangisidir?

a. Armut
b. Elma
c. Kiraz
d. Erik

Boyozun yanında Ne yenir Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi

8) Ünlü şef Mehmet Gürs’ün Mikla Restaurant’ın menüsünde yer verdiği geleneksel yemeğimiz hangisidir?

a. Keşkek
b. Patlıcanlı pilav
c. Mantı
d. Hamsili pilav

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