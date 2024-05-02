Bitkilerin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katan yÃ¶ntem: Fermantasyon

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Son yÄ±llarda mutfak dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en popÃ¼ler tekniklerden biri fermantasyon. AslÄ±nda asÄ±rlardÄ±r hayatlarÄ±mÄ±zda olan bu teknik son yÄ±llarda neden adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor? Bitkilerin hayvansal Ã¼rÃ¼nlerden rol Ã§almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±, yeni lezzet arayÄ±ÅŸlarÄ± ve saÄŸlÄ±ktaki yeni anlayÄ±ÅŸlar kuÅŸkusuz etkili. Ama â€˜fermantasyon olmadan aslaâ€™ diyen mutfak kesinlikle vegan. Fermantasyon; gÄ±danÄ±n maya, bakteri gibi mikroorganizmalar tarafÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi sÃ¼recine deniyor. AsÄ±rlardÄ±r gÄ±dalarÄ± korumak, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek yeni Ã¶zelliklerini aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸ.Â

Fermantasyon iÅŸlemi gÄ±dalarÄ±n besin deÄŸerlerini arttÄ±rma Ã¶zelliÄŸi, kompleks lezzetler yaratmasÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸe katkÄ±larÄ±yla vegan mutfak iÃ§in hayati Ã¶neme sahip. Kompleks molekÃ¼lleri parÃ§alayarak sindirimi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor ve besin emilimini arttÄ±rÄ±yor. Fermente gÄ±dalar baÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyen probiyotikler aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengin.



YoÄŸurt, kefir, turÅŸu, kombucha gibi ÅŸifa aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nlerin hepsi fermente. Lezzet aÃ§Ä±sÄ±ndan bakacak olursak da sebzelere derinlik katarak vegan yemeklerde tatmin edici umami tatlarÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Mesela kimchiâ€™de lahana ve sebzeler laktik asit oluÅŸumuyla bambaÅŸka lezzetlere dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Peynir ve et yerine geÃ§en alternatif vegan Ã¼rÃ¼nlerin yapÄ±mÄ±nda kilit rol oynuyor. Bu Ã¼rÃ¼nlerin hayvansal olmayan karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n dokularÄ±nÄ± ve lezzetlerini benzer asit tÃ¼rlerinin oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak taklit ediyor. Kaju, badem gibi yemiÅŸleri fermente ederek peynirde bulunan laktik asidi yani peyniri anÄ±msatan tatlar elde edebilirsiniz. 9 amino asidi de birlikte barÄ±ndÄ±rmasÄ±yla veganlar arasÄ±nda et yerine geÃ§en tempeh de yine UzakdoÄŸu kÃ¶kenli ve tamamen soyanÄ±n fermantasyonuna dayalÄ± bir Ã¼rÃ¼n. DiÄŸer fermente Ã¼rÃ¼nlerden farkÄ± piÅŸiriliyor olmasÄ±.

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SABIRLI OLMAYI DA Ã–ÄžRETÄ°YOR

GÄ±dalarÄ± koruyarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir kullanma yÃ¶ntemi de sunuyor. KÄ±ÅŸ sebzelerini turÅŸulayarak yazÄ±n yararlanabilirsiniz. Sebzelerin kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sÄ±mlarÄ± deÄŸiÅŸik turÅŸulara dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Ama en Ã¶nemlisi mutfakta yenilikÃ§iliÄŸi teÅŸvik etmesi. FarklÄ± koÅŸullardan etkilenen bu narin yÃ¶ntemin kurallarÄ±nÄ± anladÄ±kÃ§a kendinize Ã¶zgÃ¼ lezzetler yaratabilirsiniz. Tamamen zamana dayanan sÃ¼reÃ§ size mutfakta sabÄ±rlÄ± olmayÄ± bile Ã¶ÄŸretebilir.

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Besleyici fermenteler arasÄ±nda kimchiâ€™nin yeri baÅŸka. Kore mutfaÄŸÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi bu turÅŸuyu eÅŸleÅŸtirebileceÄŸiniz lezzetlerse sÄ±nÄ±rsÄ±z. YoÄŸurdun serinliÄŸinden ve faydalarÄ±ndan vazgeÃ§emiyorsanÄ±z kaju yoÄŸurdunu da mutlaka denemelisiniz.

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KÄ°MCHÄ°Â (6-8 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)





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NE LAZIM?

â—Š 1 Ã‡in lahanasÄ± (yaklaÅŸÄ±k 2,5 kilo)

â—Š 150 gr deniz tuzu

Sebze karÄ±ÅŸÄ±mÄ±



â—Š 250 gr beyaz turp (daikon)

â—Š 250 gr havuÃ§ â—Š 10 dal taze soÄŸan

â—Š 1 nori â—Š 75 gr acÄ± toz biber

â—Š 75 gr tatlÄ± toz biber

Birinci harÃ§Â

â—Š 4 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 30 gr zencefil

â—Š 1 armut (soyulmuÅŸ, ayÄ±klanmÄ±ÅŸ)

â—Š 50 gr tatlandÄ±rÄ±cÄ± (elma ÅŸekeri, agave, mirin, ÅŸeker vb.)Â

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k soÄŸan

Ä°kinci harÃ§Â

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â—Š 200 ml su



â—Š 20 gr pirinÃ§ unu veya niÅŸasta

NASIL YAPARIM?

â—Š Ã‡in lahanasÄ±nÄ± 4â€™e bÃ¶lÃ¼n ve yapraklarÄ±nÄ±n aralarÄ±nÄ± deniz tuzuyla ovun. Ãœzerine bir aÄŸÄ±rlÄ±k yerleÅŸtirip suyunu salmasÄ± iÃ§in 2 saat bÄ±rakÄ±n. YarÄ±m saatte bir ovarak masaj yapÄ±n. Sudan geÃ§irin ve iyice sÄ±kÄ±n.

â—Š Birinci harÃ§ malzemelerini mutfak robotuyla Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼n. Ä°kinci harÃ§ malzemelerini muhallebi kÄ±vamÄ±na gelene kadar piÅŸirin. Sebze karÄ±ÅŸÄ±mÄ± malzemelerini doÄŸrayÄ±p baharatla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ã‡in lahanalarÄ±nÄ± ekleyip kavanoza koyun. KaranlÄ±kta 3-4 gÃ¼n fermente edin ve buzdolabÄ±nda saklayÄ±n.

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KAJU YOÄžURDUÂ (2-4 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K)





NE LAZIM?

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± kaju

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â—Š 1 su bardaÄŸÄ± su

â—Š 2 probiyotik kapsÃ¼l (tercihen acidophilus)

NASIL YAPARIM?

â—Š Kajuyu en az 8 saat veya 1 gece boyunca suda bekletin. Bekleme sÃ¼resinin sonunda gÃ¼zelce yÄ±kayÄ±n ve suyla pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olana kadar blenderâ€™dan geÃ§irin. IsÄ±sÄ±nÄ±n 43 derecenin Ã¼zerine Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun ve probiyotik kapsÃ¼lleri dÃ¶kÃ¼p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Cam bir kÃ¢seye aktarÄ±p Ã¼zerini bir tÃ¼lbentle Ã¶rtÃ¼n.Â

â—Š KapalÄ± haldeki fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n iÃ§inde 12-24 saat fermente edin. Arada tadÄ±na bakarak tercih ettiÄŸiniz ekÅŸiliÄŸe gelip gelmediÄŸini kontrol edebilirsiniz.

â—Š SÃ¼renin sonunda ekÅŸi ve yoÄŸurt kÄ±vamÄ±nda bir ezmeniz olacak. BuzdolabÄ±nda saklayÄ±n.